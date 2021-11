Conforme a los criterios de Saber más

El pulso de Jaime Yzaga Vásquez de Velasco es casi con sus palabras, exacto. El joven golfista de 15 años viene destacando en las canchas peruanas y se ha coronado Campeón Nacional Juvenil, finalista del Nacional de Aficionados y recientemente, logró el título en el Sudamericano por Equipos Dobles Mixtos Prejuvenil en Ecuador, por lo cual la delegación fue homenajeada en el Congreso de la República.

Hizo del célebre tenista Jaime Yzaga, que llegó a ser número 18 del ránking ATP, a Jaime hijo no le pesa llevar ese apellido sobre los hombros. Al contrario, lo toma con naturalidad y se apoya en su padre para divertirse. Nos cuenta que juegan juntos al tenis y al golf y entre ambos, se comparten los secretos de estos deportes.

Ayer domingo, Jaime viajó hacia Santiago de Chile para el Sudamericano por equipos en la Copa Los Andes, donde la selección peruana espera repetir los logros que vienen teniendo.

–¿Cómo tomas tu momento en el golf? Vienes de ser campeón de menores, de una medalla en el Sudamericano Juvenil…

Ahorita me siento bien, realmente siento que cada día me siento mejor. Entreno y siento que estoy progresando. Los resultados que estoy teniendo son la recompensa a los entrenamientos que hago.

–¿Cómo llegas a entrar al mundo del golf?

No sé cómo me animé. No me acuerdo. Lo que me dicen en mi familia es que un día vi a mi papá en la cancha de golf y me gustó. Así fue. Tenía 6-7 años, no recuerdo bien.

–¿Probaste con el tenis?

Claro, yo jugaba tenis desde los 3 hasta los 12 años, pero me di cuenta que no era lo mío. Me divertía, sí. Es un buen deporte, pero siento que el golf es más. Me va mejor ahí.

–¿Y el fútbol?

Me acostumbré a jugar golf. Me enganchó más. El fútbol es divertido y lo juego con mis amigos, pero nada serio. He ido al estadio, lo disfruto, pero nada serio con el fútbol.

–Entonces, sientes que puedes llegar a algo importante con el golf…

Creo que a mi edad depende los torneos que juegues y de los resultados para poder lanzarte a la fama desde joven, pero yo no siento ningún apuro por eso.

Jaime Yzaga y su decisión por jugar golf y no tenis como su padre

–Si bien ahora las cosas se te van dando bien, ¿Cómo manejas el tema de las frustraciones cuando no ganas o no te va cómo quieres? En chicos de tu edad se da que quieren abandonarlo todo

Cuando te pones una meta y no la cumples, obviamente te sientes mal, pero es porque algo te faltó. Algo te faltó entrenar o algo te faltó entender. Te das cuenta que al no llegar a esa meta necesitas algo para llegar la próxima vez. No es para tirar la toalla.

–Tienes una mirada ya profesional, digamos, a pesar de ser prejuvenil

Creo que conozco más o menos lo necesario para llegar a entender que no es solamente un día o que se define todo de una sola manera, en una semana o en un mes.

–Te ves jugando golf a nivel profesional, entonces

Ahora no sé… espero

–Ahora se ha incentivado mucho el golf de menores en el país. Es lo que ustedes necesitaban

Es bastante bueno para poder introducir a más gente en otros torneos. Falta bastante, se puede expandir más.

–Estuvieron en una base de entrenamiento en Estados Unidos antes del Sudamericano

Sí. Es necesario antes de todos los torneos grandes para practicar sea en otro país o acá. Es necesario ese tiempo a largo plazo antes de alguna competencia.

–¿Cómo se entrena en una selección cuando el deporte es individual? ¿Cómo son los trabajos con Gilda Hawie?

Nos enfocamos de qué manera jugar el campo. No es mucho la parte técnica porque eso lo hace cada uno con sus profesores en sus clubes. Con ella vemos la parte estratégica y cómo encarar cada situación en la cancha.

–¿De qué forma compartes el entrenar, jugar e ir al colegio?

Estoy en tercer año y es bien complicado. Necesito ponerme al día con todo. Yo he faltado una semana para el Sudamericano, ahora voy a faltar otra semana. Tengo que conversar con los profesores para poner al día y ya no me da mucho tiempo para otras cosas. Entreno, llego a casa, las tareas y a dormir, porque no tengo tiempo de nada.

–¿Y cómo socializas? ¿Cómo te diviertes?

Cuando tengo tiempo, después de mis tareas, me junto con mis amigos. Pero a mi me divierte bastante entrenar golf y esa es básicamente mi diversión. Esa es una forma de socializar también.

–¿Cómo te diste cuenta que querías seguir con el golf?

Me di cuenta porque me fue yendo bien en los torneos. No me acuerdo exactamente un torneo, pero me acuerdo mis inicios y se fue danto, sentí que podía hacer algo en este deporte.

–¿También juegan golf con tu papá?

Sí. La pasamos bastante bien

–¿Y en el golf, quién corrige a quién?

Es complicado [risas]. Yo lo trato de corregir a veces, pero no me hace mucho caso. Digamos, él me enseña en el tenis, yo le enseñó en el golf.

–¿Sientes que el apellido te exige más?

Mi papá me apoya bastante, me ayuda. Más que presionarme, me ayuda. Quizás en el tenis… pero nunca sabré.

–¿Y cómo llevas ser el hijo de Jaima Yzaga?

Tener el apellido no me influye en nada. Vivo mi vida normal. No siento que tenga ninguna presión o algo por lo que hizo mi papá en el tenis. Así lo tomo. Siento que no tengo ninguna expectativa por el apellido.

Jaime Yzaga y los entrenamientos con su padre

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima y Sporting Cristal nos regalaron un partidazo que contó con la presencia de hinchas en las tribunas. Un gol de Hernán Barcos bastó para que los íntimos se quedaran con el primer partido de la final que les da una ligera ventaja en su afán de proclamarse campeón de la liga 1 Betsson 2021. En el siguiente video, te mostramos las jugadas más espectaculares que nos regaló este gran partido jugado en el estadio Nacional.

Alianza Lima se ha quedado con la primera final nacional de la Liga 1. El equipo blanquiazul se llevó el triunfo, sin embargo los hinchas celestes confían en que el próximo partido se llevarán la victoria.