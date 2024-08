Palabras de la capitana

"Prometemos jugar con diversión, responsabilidad, garra y ánimos"

Han podido enfrentar ya a potencias como Italia y Japón en amistosos ¿Qué sensaciones?

Ha sido interesante porque es la primera vez que los enfrentamos y así vamos aprendiendo cosas nuevas y adaptándonos a distintas situaciones.





¿Este grupo de chivas desde cuándo se ha formado?

Desde el Sudamericano del año pasado que nos conocemos, pero para este año han llegado más chicas. Aunque también nos vemos por el campeonato de clubes.





¿A tú como es que te descubrieron?

Los torneos escolares fueron de gran ayuda para mi y para que el vóley loretano pueda verse en Lima. Yo jugué el 2022 y 2023, primero con el Colegio San Agustín y luego con el San Martín, con el que quedamos subcampeones en el Sudamericano Escolar en Chile. La convocatoria fue en el 2023 y me vieron también cuando venía a participar con el Club Colibrí a Lima.





Y en un año ya tienen un mundial por delante

Esto es un evento deportivo, una fiesta. Hay que disfrutar, que es algo que el profesor Rizola nos dice: hay que disfrutar el momento que no siempre van a tener esta oportunidad. Estamos iniciando este gran proceso y hemos avanzado un montón, pero primero tenemos que concentrarnos en esto y luego en lo que nos tenga preparado el deporte.





¿Cómo se sienten con miras al torneo?

Hemos mejorado técnica, física y tácticamente, pero sobre todo psicológicamente, que es algo que influye mucho en nuestra edad. Es importante que podamos hacer un buen trabajo en el campo, puede haber alto y bajos, pero vamos a tratar de afinar eso.





¿Qué crees que te hizo la capitana del equipo?

No sé cómo me escogió, si les preguntó a las chicas o si de frente. Yo trato de tener una buena comunicación con todas las chicas, que todo ande en armonía. Si algo no está bien fuera, eso se va a ver reflejado en el campo.





¿Qué se puede esperar de este mundial?

Estamos enfocadas en ganar un punto, después ganar otro y así intentar ganar 25 para llevarnos el set. Y seguir ganando más puntos para ganar otro set y así, si es posible, ganar el partido. Nos queremos enfocar en el paso a paso, no queremos prometer ganar a tal equipo, sino jugar con diversión, responsabilidad, garra y ánimos.





Y para ti, ¿cómo te ves en el futuro?

Prefiero ir paso a paso, jugar el mundial y ver qué viene para el futuro. Obviamente me gustaría, pero veremos que es lo que sigue.