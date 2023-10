Nicolás Jarry vs. Alexander Zverev en vivo online se enfrentan por los cuartos de final del China Open 2023 en el Diamond Court. El partido iniciará a partir de la 1:00 a.m. (hora peruana) y 2:00 a.m. (hora chilena). Este encuentro lo podrás ver mediante el canal de ESPN y vía streaming vía Star Plus. Jarry viene de eliminar al griego Stefanos Tsitsipas (5°) y al italiano Matteo Arnaldi (48°), mientras que Zverev hizo lo propio ante el argentino Diego Schwartzman (133°) y el español Alejandro Davidovich (25°).

VIDEO RECOMENDADO Nicolás Jarry vs. Álex de Miñaur en vivo online por la tercera ronda del US Open