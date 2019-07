Kawhi Leonard y su metamorfosis en la NBA: de jugador de situaciones a un dominador polifuncional

Kawhi Leonard fichó por Los Ángeles Clippers con un contrato de 103 millones de dólares por tres años. El MVP (mejor jugador) de las últimas finales de la NBA destacó de sobremanera por su capacidad para controlar el tempo, su férrea defensa en momentos claves y la acertada toma de decisiones. 'The Claw' ha vivido una metamorfosis en su juego, ya que pasó de ser la sombra de los mejores a ser el rival a vencer.

La NBA premia el show y scores abultados con grandes contratos; sin embargo, desde hace menos de una década, las estadísticas son cada vez más precisas y tomadas en cuenta para la toma de decisiones en los equipos. Armar un proyecto en base a un jugador equivocado significaría la pérdida de millones, prestigio y alejarse de los primeros escenarios deportivos, como le sucedió a los New York Knicks con Carmelo Anthony.

En el NBA Draft del 2011, los Indiana Pacers seleccionaron a Kawhi Leonard en la posición 15°; sin embargo, ya que no contaba con el perfil anotador que requerían (en 2010 adquirieron a Paul George) lo traspasaron a los San Antonio Spurs por el armador George Hill.

Gregg Popovich lo recibió con las manos abiertas y lo insertó en un equipo que veía el último tramo de su mítico Big 3 conformado por Ginóbili, Duncan y Parker.

En sus primeras dos temporadas, Leonard se mostró como un jugador de equipo, sólido aunque no tan confiable como los tres antes mencionados. Como era de esperarse, no sobresalía como anotador pero si llenaba toda la planilla aportando rebotes, asistencias y jugadas defensivas en momentos clave.

En la temporada 2013-14 consigue su primer título en la NBA y fue nombrado como el MVP de la etapa decisiva. Sin embargo, fue distinguido en base a su performance frente a LeBron James: supo contenerlo en la serie y lo tuvo a maltraer cuando le tocó enfrentarlo ofensivamente. Destacó en los últimos tres partidos: 29, 20 y 22 puntos para liquidar al Miami Heat.

Su dinastía pudo crecer con los Spurs pero aparecieron los todo poderosos Warriors con Curry y Thompson, quienes dejaron sin efecto campañas memorables del cuadro de Kawhi Leonard.

Temporada Equipo Partidos Promedio puntos 2011-12 Spurs 64 7.9 2012-13 Spurs 58 11.9 2013-14 Spurs 66 12.8 2014-15 Spurs 64 16.5 2015-16 Spurs 72 21.2 2016-17 Spurs 74 25.5 2017-18 Spurs 9 16.2 2018-19 Raptors 60 26.6

Promedio de puntos en temporada regular | Fuente: NBA

Jugó tres temporadas, hasta la 16-17, a gran nivel, con apariciones en el NBA All Star y con el galardón al Defensa del Año (2014). En los playoffs de la 16-17 se lesionó en la Final de Conferencia Oeste frente a los Warriors y no volvió a ser el mismo. En la 17-18 solo jugó 9 partidos y los Spurs no confiaron más en él. Lo traspasaron a los Raptors. Craso error.

El renacer de Kawhi Leonard con una nueva faceta de su juego

Los Raptors intercambiaron a Demar DeRozan, uno de sus jugadores emblemáticos, por Kawhi Leonard, poniendo en juego su futuro. Sin embargo, el cuadro canadiense le ofreció el descanso necesario para conseguir el push necesario que tiene el ex Spurs en los Playoffs. Las estadísticas demuestran que sus números se incrementan en la postemporada.

Temporada Equipo Partidos Promedio puntos 2011-12 Spurs 14 8.6 2012-13 Spurs 21 13.5 2013-14 Spurs 23 14.3 2014-15 Spurs 7 20.3 2015-16 Spurs 10 22.5 2016-17 Spurs 12 27.7 2018-19 Raptors 24 30.5

Promedio de puntos en Playoffs | Fuente: NBA

Nick Nurse, coach de los Raptors, arropó a Leonard y le prometió ser el líder de un equipo que necesitaba una estrella confiable para dar el salto de calidad. Se comprometió desde el primer día y recuperó su nivel. Cuando se encontró bien físicamente, entendió que el cielo es el límite: dio un paso adelante y se convirtió en una de las dos fuerzas -junto a Antetokounmpo- dominantes en la Conferencia Este.

'The Claw' dejó de ser ese jugador que complementaba a un equipo para ser la estrella principal y la base de un proyecto.

En 2014 tuvo que ser la sombra del mejor jugador de la NBA, LeBron James, para llegar a ser el MVP de las finales. Consiguió abatirlo y por ello la organización lo premió como el mejor.

En 2019 se convirtió en ese jugador al que tenían que hacerle sombra. Ninguno pudo y los Raptors conquistaron su primer anillo de la mano de un Kawhi excepcional, capaz de anotar, repartir asistencias y comandar al equipo en los momentos cruciales.

Los Clippers intentarán emular a los Raptors

El 'vecino sin tradición' de Los Ángeles, los Clippers, causaron gran impacto tras conseguir contratar a Kawhi Leonard, último MVP de las finales, y a Paul George, uno de los tres finalistas para quedarse con el MVP de la temporada regular.

Los dirigidos por Doc Rivers tratarán de emular a los Raptors y conseguir su primer título en la NBA de la mano de Leonard, apoyado por George. A ello hay que sumarle un coro anotador conformado por Patrick Beverly, Lou Williams, entre otros.

El proyecto luce prometedor; sin embargo, dependerá mucho de la salud del equipo completo y como puedan lidiar con la presión de tener a LeBron James en los Lakers.