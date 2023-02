Por Arturo León

El más completo de la historia

Sigo a LeBron James desde que apareció en la portada de “Sports Ilustrated” en el 2002. “El elegido”, tituló la prestigiosa revista. Me sorprendió saber que un chico de 17 años, que todavía jugaba básquet en la secundaria, ya estaba llamado a ser el próximo Michael Jordan.





Desde entonces, he tratado de no perderme un solo partido de él. Estaba convencido de que era un tipo distinto por su manera de declarar a la prensa y demostrar que no sentía ningún tipo de presión. Pero quería verlo en la cancha, ante los grandes y en las situaciones más difíciles.





Año tras año me di cuenta de que LeBron no estaba llamado a ser el próximo Jordan, sino a ser el jugador más completo de la historia del básquet. James no solo es un prolífico anotador, tal como indica el récord que acaba de conseguir, sino también uno de los mejores pasadores y reboteadores de la historia.





En sus 20 años de trayectoria, no solo se ha hecho famoso por tiros ganadores en el último segundo, sino también por cómo entiende el juego. Está en el top 4 de asistidores, es capaz de jugar en las cinco posiciones del campo y hacer jugadas defensivas ganadoras. Su tapón a Iguodala en el Game 7 de Las Finales 2016 quedará como uno de los mejores de la historia. En esa final perdía 3-1 con los Warriors, y sus Cavaliers, con él liderando todas las facetas del juego, remontaron para ganar 4-3.





Jugó un total de diez finales, ocho de manera consecutiva, lo que demuestra su dominio durante mucho tiempo, aunque solo pudo ganar cuatro.





Mejoró a tal punto que hoy puede hacer todo: lanzar triples, penetrar desde el drible y jugar en el poste bajo de espaldas al aro. Es cierto que ya no tiene la nafta de años atrás, pero promediar 30 puntos por partido a los 38 años es de otro planeta. Solo queda disfrutarlo hasta el final.