El plan era uno: no jugar sin importar las consecuencias. Desde la Videna ya habían advertido que dos ‘walk over’ significaría el descenso automático. Pero eso no interesaba. No a todos. Universitario y Boys han sido hasta ahora los únicos clubes en claudicar, esto luego de que saliera la variación pedida por la FPF en la que exime a los equipos con contratos hasta 2025 con el Consorcio (U, Boys y Muni) a ser transmitidos sus partidos por Gol Perú solo hasta esa fecha. Sin embargo, del lado del Consorcio señalaron que ese vínculo hasta 2025 dejó de existir en el momento en el que dichos clubes renovaron con mejoras económicas, por lo que el canal no transmitió ningún encuentro hasta el momento.

La ‘U’ goleó a Cantolao y Boys venció a Unión Comercio, ambos partidos transmitidos por sus respectivos canales de YouTube. Municipal se mantuvo y no se presentó ante Mannucci. Aunque el panorama en Villa El Salvador es distinto, ya que los jugadores no entrenan hace casi dos semanas aduciendo la falta de pagos.

Sin la ‘U’ y Boys, Alianza es el único caballo fuerte de la oposición. Los íntimos no han dado su brazo a torcer y, así como los otros cuatro clubes, perdió por WO su partido ante Cristal el último domingo, aunque podrían negociar con la federación luego de la reunión que tuvieron con el premier Alberto Otárola este lunes.

Son días claves para un fútbol peruano que se desangra. Una disputa que está en estos momentos por los derechos de televisión pero que empezó años atrás. Quizá en los antecedentes esté la explicación a por qué los victorianos son los principales opositores de la gestión de Agustín Lozano en la Videna.

Hinchas de Alianza Lima llegaron a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para manifestar su rechazo por el manejo de los derechos de televisión. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

El VAR en las finales de 2019: “Nos cag…”

Para nadie es un secreto las enormes diferencias que hay entre la administración de Alianza Lima (y sobre todo el Fondo Blanquiazul) con la gestión de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Desde el club íntimo señalan que en la Videna hay un manejo poco serio y nada transparente. Pero, ¿cuándo inició todo? Tenemos que retroceder hasta 2019, año en el que el Fondo compró las acreencias de la institución.

Esa temporada, la primera de la FPF como organizador del torneo, Alianza Lima llegó hasta la gran final de la Liga 1. El rival era Binacional, club al que el propio Lozano lo calificó como “modelo” del fútbol peruano. Semanas antes de la definición se hizo oficial que se usaría el sistema de video arbitraje (VAR) por primera vez en el Perú, algo que no cayó nada bien en tienda íntima, más aún porque nunca más se volvió a utilizar dicha herramienta.

“En la noche antes del partido estábamos conversando con el gerente que era Gustavo Zevallos, cuando le llega una llamada de la FPF y le dicen: ‘Mañana, te van a cag... el partido, no aceptes el VAR’”, reveló Leao Butrón el año pasado. “Pablo (Bengoechea) decía: ‘No creo’, yo le decía: ‘Si nos están llamando debe ser por algo’... y nos cag…’”, añadió.

Las suspicacias saltaron cuando se jugó el partido de ida en Juliaca en el que Binacional ganó 4-1. El VAR entró a tallar para la expulsión del lateral aliancista Anthony Rosell y dejó pasar un codazo de Aldair Rodríguez, entonces delantero de ‘Bi’, contra Wilder Cartagena.

Problemas con Licencias y descenso resuelto en el TAS

El 2020, un año atípico por la pandemia del coronavirus, fue desastroso para Alianza Lima. El cuadro íntimo terminó el año peleando el descenso y, de hecho, perdiendo la categoría. Sin embargo, un mal proceder de la Comisión de Licencias de la FPF obligó a que todo se resolviera en instancias internacionales y fue el TAS el encargado de hacer justicia y mantener a los victorianos en primera división.

¿Por qué el TAS hizo justicia? Esto debido a que la Comisión de Licencias no sancionó correctamente a Carlos Stein con la reducción de puntos por incumplir con pagar en varios meses. De acuerdo a las bases, esa falta, cuando es reincidente, obliga a la quita de puntos, algo que no se hizo en su debido momento.

Alianza Lima peleó su permanencia ante la Comisión de Licencias. De hecho, ya antes había enviado una carta en la que advertía de irregularidades y faltas al reglamento de “clubes infractores” de la Liga 1, entre los que se encuentra evidentemente Carlos Stein.

“Stein incumplió con pagar oportunamente en: Enero, febrero, septiembre, según resolución de la Comisión de Licencias”, comentaron desde la dirigencia blanquiazul. Al final, Alianza Lima se quedó por en la Liga 1 por una resolución del TAS y terminó siendo bicampeón nacional. Pero una nueva disputa con la federación estaba a la vista.

Los estatutos de la FPF y una vez más al TAS

En 2018, luego de la prisión preventiva de Edwin Oviedo, entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano tomó el sillón de manera interina. Aunque luego, mediante asambleas de bases, fue ratificado en el cargo. En agosto de 2021, la FPF lanzó la convocatoria para las elecciones y la lista de Lozano fue la única inscrita.

En diciembre de ese mismo año, pese a las denuncias que tenía en su contra como la reventa de entradas para los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018, Lozano ganó las elecciones con 61 votos a favor.

Pero en el medio hubo otro cruce entre la federación y clubes, entre ellos Alianza Lima. En noviembre de ese año, Alianza Lima, Cristal, Melgar y Cienciano, se unieron para presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Arbitral del Deportes (TAS) por las estatutos acordados en la Asamblea Extraordinaria de Bases del 22 de octubre del 2021 a manos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), comandada por Lozano.

¿Cuál es el argumento de estos equipos? Son dos las quejas formales: la manera cómo se desarrolló esta reunión virtual y el hecho que los Estatutos anteriores de la FPF (sobre la cual se hizo esta última Asamblea) no está correctamente inscrita en los Registros Públicos. Un problema que venía desde 2019.

Alianza Lima, Sporting Cristal, FBC Melgar, Cienciano y su demanda presentada ante el TAS.

Ese año, el reclamo ante el TAS fue porque no se cumplió con la mayoría mínima que pide la FIFA para las votaciones en asambleas. Ese requisito sí se cumplió en esta reunión al contar con el 90 por ciento de votos (36 votos a favor, 1 abstención, 3 votos en contra de Cristal, Alianza y Melgar). La Asamblea contó con 43 representantes de un total de 46 (no asistieron Universitario, Cienciano y la Liga Departamental de La Libertad).

En un comunicado oficial, la FPF destacó que los nuevos Estatutos fueron aprobados por el 90 por ciento de los reunidos. Los clubes opositores, también en un comunicado, reclamaron no haber podido hacer uso de la palabra.

Un día antes de dicha Asamblea, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Óscar Romero, denunció penalmente a Lozano por convocar la Asamblea, a pesar de la tacha judicial a los antiguos Estatutos (los que han vencido hoy con la aprobación de la modificatoria).

Finalmente, en julio de este año, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió dos fallos favorables a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, de la misma manera, rechazó las apelaciones de Cienciano y Alianza Lima. Cristal y Melgar ya se habían bajado del barco opositor.

De acuerdo con el comunicado, “TAS confirmó por unanimidad la convocatoria a la Asamblea Eleccionaria de la FPF el 20 de diciembre del 2021, reafirmando la validez legal y legitimidad de la elección de la actual Junta Directiva”.

En el mismo sentido, el órgano internacional “ratificó los Estatutos de la FPF aprobados en la Asamblea de Bases el 22 de octubre del 2021″. Así, quedó confirmado la legalidad de todos los actos y acuerdos de la institución peruana.

TAS emitió fallos a favor de la FPF.

Los derechos de TV y una posible tregua

En diciembre del año pasado, pese a que la federación realizó una licitación -para muchos irregular- por los derechos de TV que ganó ‘1190 Sports’, la única empresa que se presentó; ocho clubes anunciaron oficialmente que renovaron su vínculo con el Consorcio.

La decisión, obviamente, no cayó nada bien en la Videna. Y ahí empezó el conflicto que por estas horas parece estar cerca de solucionarse. La FPF logró una medida cautelar a su favor en la que se prohibía al Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú) transmitir los partidos de dichos clubes, eximiendo ya en su variación a los que tenían contrato hasta diciembre de 2025: Universitario, Municipal, Boys y Mannucci.

Por un lado, ‘1190 Sports’ ofrecía el 20% más de lo que los clubes ganaban en 2022, además de un desembolso de 500 mil dólares para infraestructura y el beneficio de las utilidades (si es que las hay en un futuro). Para los opositores la oferta del Consorcio era muchísimo mejor.

El conflicto se ha ido acrecentando en las últimas semanas al punto que Cusco FC, Melgar, Cienciano, Binacional y Alianza han decidido no jugar la fecha 3 y perder por ‘walk over’. Sin embargo, este lunes hubo una reunión de urgencia entre los cinco equipos mencionados más Municipal con el premier Alberto Otárola. La junta acabó en buenos términos y este martes habría una reunión de los mismos con la Federación Peruana de Fútbol.

Hasta ayer por la mañana, Alianza Lima estaba decidido a no participar en la reunión solicitada por la FPF. Sin embargo, la postura cambió no solo por la injerencia de Otárola, sino también porque Agustín Lozano habría decido participar.

El fútbol peruano vive una de sus peores crisis. La guerra por los derechos de TV ha dado como resultado catastrófico que 5 PJ de la F3 de la Liga 1 se resolvieran por WO.



En este hilo explicaremos cómo empezó y por qué casi llegamos al punto de no retorno.@dt_elcomercio pic.twitter.com/NwykLw6AhR — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) February 7, 2023