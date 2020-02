La vida del golfista es sacrificada y solitaria; sin embargo, es una que te brinda la oportunidad de reinventarte y mostrar lo mejor de ti en cada torneo. El tema físico, los retos y el futuro son aspectos que preocupan a uno de los mejores golfistas del Perú. En diálogo con El Comercio, Luis Fernando Barco confesó que buscará ser el abanderado del golf en el país.

-¿Qué es lo más difícil de ser golfista en el Perú?

Uno viaja muchísimo a perseguir su sueño. Los torneos duran una semana, vivimos dentro de un aeropuerto y lo hacemos solos, lejos de la familia y amigos. Asimismo, los gastos son altos, a veces es muy complicado conseguir auspicios. A pesar de que la federación y el IPD apoyan bastante, me gustaría tener más apoyo, como el que me brinda KPMG. La competencia es bastante fuerte. Ahora estoy jugando la liga latinoamericana profesional, con golfistas de todas partes del mundo. Quiero seguir mejorando.

-Se piensa que el golf es un deporte en el que debes trabajar poco a nivel físico, ¿esto es cierto?

Para nada. Eso lo asocia la gente que no sabe de golf. Si puedes ver a los 10 primeros del mundo, por ejemplo, están bien físicamente. Y debes estarlo para superar de la mejor forma los 18 hoyos. Uno camina aproximadamente 10 o 12 kilómetros por cuatro días. Es importante para rendir de la mejor forma.

Luis Fernando Barco participó en la 5ta edición del Torneo de Golf KPMG

-¿En qué etapa de tu vida estás?

No estoy ni cerca de mi mejor versión. He empezado a trabajar con un nuevo entrenador y estoy enfocado en el proceso. Eso falta en el Perú, la gente no se guía por los procesos, solo quieren ver resultados. Entrenar y mejorar todos los días es importante. No solo ver los títulos o medallas. Es cierto que son necesarios, pero también se debe valorar lo siguiente.

-¿Cuál es tu próxima meta?

Este año jugaré la liga latinoamericana. Los mejores 10 clasifican a la de Estados Unidos. Sería ideal clasificar y jugar ahí en el 2021. Yo estudié allá por una beca, pude aprender mucho dentro del campo como fuera, me gustaría muchísimo poder competir con los mejores del mundo, esa es mi meta.

-¿Por qué crees que los golfistas no tienen lo que necesitan en el país?

Con el fútbol no hay punto de comparación. Creo que hay talento, hay una buena camada que puede explotar, pero no tenemos el seguimiento de otros deportes. Nunca hemos tenido alguien en las primeras ligas o el top del mundo, mi idea es esa, estar ahí para ganar mayor atención para el país. Quiero ser el abanderado del golf en el Perú. El primer paso para ello es llegar a la liga estadounidense.

-¿Estar al máximo nivel ayudaría a crecer el nivel peruano?

De todas maneras. Sucedió en Chile, en Colombia con Camilo Villegas, ni hablar de Argentina. Uno se convierte en modelo e incentiva a los demás a mejorar. Si uno pudo, se toma como motivación para el resto.

-Participaste en Lima 2019, ¿qué puedes decir sobre el evento?

Espectacular. Se me pone la piel de gallina al pensarlo. Nunca había jugado en Lima con tanto público. El último día ingresaron 1.200 personas al club, fue una experiencia inolvidable. Lamentablemente no conseguí la medalla pero me mantuve en la pelea hasta el final.

-¿Alguna anécdota?

El primer hoyo del primer día. Cuando te anuncian por los parlantes tu mente se queda en blanco y tu corazón te lleva adelante. Juegas por instinto. Ese primer golpe de cada día no se me va a olvidar jamás. Ha servido mucho para poner a los deportes peruanos en la palestra y a nivel mundial. Será clave para el crecimiento aprovechar toda la infraestructura para seguir adelante.

-En el golf, no hay canchas públicas, ¿cómo puede mejorar?

Existe la cancha en San Bartolo, con el programa Golf Para Todos. A mí me parece una iniciativa espectacular. He tenido la oportunidad de estar ahí, creo que es la única forma de que esto crezca, que todo sea público. Necesitamos más canchas. Es un reto a futuro.

-¿Qué opinas sobre el LAAC 2021 que se realizará en el Perú?

Será un hito muy importante para el golf peruano. Estará muy bueno y mostrará nuestro país a nivel mundial ya que lo pasan en señal internacional vía ESPN. Nosotros contaremos con Julián Perico, un golfista muy bueno que espero pueda ganar la competición.

-¿Cómo te ves a fin de año?

Clasificado a la liga de Estados Unidos para el 2021. Mis dos metas a largo plazo son: ganar en esta liga que te menciono y ser el abanderado del golf en el Perú.

