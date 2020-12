Conforme a los criterios de Saber más

Los Angeles Lakers han comenzado la temporada 2020-21 con la misión de conseguir el bicampeonato y pasar en la tabla histórica de títulos a Boston Celtics (ambos empatados con 17 anillos). No obstante, el estratega de LA no prefiere hablar de favoritismos, al menos no de forma pública. En diálogo con El Comercio, Frank Vogel se refirió a las chances que tienen de volver a ganar la NBA.

En la previa al duelo frente a Portland Trail Blazers, en el que cayeron por 115-107 en el Staples Center la noche del lunes, El Comercio pudo acceder a la conferencia de prensa de Frank Vogel, entrenador de Los Angeles Lakers.

Tras resolver las dudas de la prensa norteamericana, el encargado de relaciones públicas de LA me permitió realizar la siguiente consulta: “Entrenador, sé que la temporada ha iniciado hace una semana, pero, ¿se sienten favoritos para el bicampeonato de la NBA o no es así?”.

Como es habitual en Vogel, nunca pierde la compostura ante consultas que no son de su agrado. En la pasada temporada, antes de instaurarse en la Burbuja de Orlando (la NBA cerró su temporada pasada en una sola ciudad), el entrenador ya había afirmado que no le gustaba hablar de favoritismos.

LeBron James lideró a Lakers con 29 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias; pero no pudo evitar la caída de LAL | Foto: AP

Ante mi consulta, el entrenador del cuadro amarillo y púrpura dijo lo siguiente: “Sé que al público le gusta hablar sobre eso, pero nosotros no estamos viéndolo de esa panera. Sabemos que tenemos un buen equipo y una gran oportunidad de repetir el título de la NBA, pero tenemos que trabajar muy duro para ello”, reconoció.

Luego acotó: “Hay muchos equipos en la liga que fácilmente podrían ser considerados favoritos. Hay que estar a la altura de la ocasión y comprometernos con el trabajo, así como lo hicimos la temporada pasada. No veo el término favorito para nosotros, solo sé que estamos en una misión y esa es ganar el anillo de campeón. Nuestro enfoque será asegurarnos de trabajar muy duro para llegar ahí”.

Cabe destacar que Los Angeles Lakers ganaron el anillo en la campaña pasada bajo un contexto totalmente atípico. Debido a las complicaciones ocasionadas por el coronavirus, la NBA tuvo que terminar la competencia en la ‘Burbuja’ de Orlando. Todos los equipos tuvieron que hospedarse en el Complejo de Disney para disputar lo restante del curso y coronar a un campeón. Lakers venció por 4-2 a Heat en la final y consiguió su décimo séptimo campeonato en la liga de baloncesto más importante del mundo.

