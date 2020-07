Jon Moxley actualmente es luchador de la empresa All Elite Wrestling (AEW). Hace algunos meses consiguió el campeonato de peso completo y está en un buen momento de su carrera. Sin embargo, aún recuerdo su paso por WWE donde personificó a Dean Ambrose. A pesar de tener protagonismo, Moxley no se retiró con buenos términos de la empresa.

En una reciente entrevista con Busted Open Radio fue consultado por su paso en WWE. Moxley habló sobre la poca libertad de manejar su personaje y el control de los discursos. En AEW posee más libertad para hablar con el micrófono y eso es lo que destaca.

“Es realmente simple. Son muchas cosas, pero la más simple es que no me dan un guion. Si tuviera que reducir todo a una cosa, a lo que me volvía más loco, era el hecho de que me daban un guion y me decían lo que tenía que decir”, declaró.

Asimismo, contó que hubo promos que no le gustaron porque desviaban la atención de su personaje: “Te puedo decir qué es la presión. La presión es tener un guion de dos páginas escrito por un hombre loco de 74 años que no tiene sentido para ti, que te hará parecer estúpido en vivo en televisión frente a todo el mundo; y tienes que memorizar cada día y de alguna manera decirlo sin parecer un completo imbécil”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Dembélé regresa a los entrenamientos del FC Barcelona

Lisboa, la ciudad de los campeones