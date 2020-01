Comienza el conteo regresivo, Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone se verán frente a frente en la pelea estelar de UFC 246 que se realizará este sábado 18 de enero desde las 19:00 horas en Perú, México, Ecuador y Colombia; 21:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Conoce los horarios por país, los canales TV y cómo ver online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil de manera segura y legal los eventos PPV.

Por otro lado, El Comercio seguirá cada detalle del UFC 246 en vivo, donde el irlandés Conor McGregor regresa al octágono con la intención de vencer al legendario peleador Donald Cerrone.

El presidente de UFC, Dana White, confirmó que Conor McGregor tendrá el próximo paso por el título de peso ligero si vence a Donald Cerrone en UFC 246. Cabe mencionar que el título de la empresa estará en juego el próximo mes de abril cuando Khabib Nurmagomedov se enfrente ante Tony Ferguson.

Según White, McGregor lucharía contra el ganador de ese enfrentamiento. Esta novedad le contó a Jim Roe. “Obtiene lo que ha estado esperando. Obtiene lo que ha estado pidiendo. Él ha estado masticando la mordida para la revancha de Khabib. Creo que no es un gran secreto”, dijo. “Si gana este fin de semana, obtendrá esa oportunidad por el título y será el mayor pago por visión en la historia de UFC”, señaló.

Preview de UFC 246 | McGregor vs. Cowboy en vivo

Cartelera de UFC 246: McGregor vs Cowboy

Cartelera principal (10:00 pm.)

Conor McGregor vs. Donald Cerrone (peso welter)

Holly Holm vs. Raquel Pennington (peso gallo femenino)

Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene (peso completo)

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso (peso paja) CANCELADO

Anthony Pettis vs Carlos Diego Ferreira (peso ligero)

Cartelera preliminar (8:00 p.m.)

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber (peso mosca femenino)

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff (peso pluma)

Drew Dober vs. Nasrat Haqparast (peso ligero)

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich (peso mosca femenino)

Tim Elliott vs. Askar Askarov (peso mosca)

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne (peso gallo)

Aleksa Camur vs. Justin Ledet (peso semipesado)

Chas Skelly vs. Grant Dawson (peso pluma)

Conor McGregor enfrenta a Donald Cerrone por la categoría Peso Ligero de UFC. El evento se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas. (UFC)

Horarios para ver UFC 246, McGregor vs. Cowboy

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 10:00 p.m.

¿Habrá revancha después que McGregor y Cowboy peleen en UFC 246?

A pocas horas para una de las peleas más esperadas en el T-Mobile de Las Vegas, no hay favoritos entre ambos; sin embargo, no hay que ser conocedores de la MMA para saber lo que puede pasar si Conor McGregor derrote a Donald Cerrone: ir por el campeonato mundial peso ligero de UFC.

Sin embargo, Cowboy pensaría todo lo contrario. En una entrevista con MMA Junkie, en el día de los medios de comunicación, señaló que estaría dispuesto a darle revancha.

“Seguro que le daré una revancha si gano. Lo haría porque no me importa. No me importa quién sea mi oponente. Solo se trata de cuándo y dónde. Ayer lo escuché a él hablando de abril (cuando se disputará Khabib vs Ferguson por el título). Lo que me gustaría a mí sería vencerlo y volver a enfrentarlo en marzo. Así que sí, le daré una revancha”, dijo en entrevista.

¿Qué ocurrirá este sábado en Las Vegas? Lo probable es que haya una revancha entre ambos peleadores. Cabe mencionar que Conor McGregor nunca ha dado a nadie la revancha, salvo Nate Díaz tras perder su primer combate. Y también la quiere con Khabib Nurmagomedov porque perdió de manera contundente.

Predicciones de peleadores para la pelea entre McGregor vs. Cowboy

Alexander Volkanovski, campeón peso pluma de UFC: “Para ser honesto, creo que Conor McGregor. Cowboy tiene algo de jiu-jitsu serio, pero no creo que vaya allí. Cowboy es un striker y tratará de pararse frente a él. Conor tiene buen tiempo y poder y atrapará a Cerrone y lo terminará.”

Ilima Lei-MacFarlane, campeona de peso mosca de Bellator: “Oh, quiero que Cowboy gane, y creo que lo logrará.”

Diego Ferreira, peso ligero de UFC: “Soy un gran fanático de Cowboy y creo que él lo gana. Sé que no es un favorito en esta pelea, pero creo que puede obtener un nocaut. Que busque la patada.”

Michael Chiesa, peso welter de UFC: “Sabes, puedo ser un poco parcial ya que Cowboy es un buen amigo mío, pero miro el enfrentamiento y Cowboy tiene muchas más formas de ganar. Tiene un juego terrestre muy subestimado y puede luchar bien. Tiene muchas más herramientas cuando se trata de ser un artista marcial mixto. Conor McGregor obviamente tiene ese poder de eliminación, pero creo que Cowboy puede hacerlo. Cuando dice que tendrá una batalla sorprendente, hará exactamente eso y ganará.”

Geoff Neal, peso wélter de UFC: “Hombre, quiero que Cowboy gane pero siento que Cowboy está fuera de su mejor momento. No está en declive, pero se está acercando cada vez más a colgar los guantes. Conor todavía está en su mejor momento. Si Conor está concentrado, esta debería ser una pelea fácil para él, pero veremos dónde está su mente. Pero creo que Conor debería ganar.”

Roxanne Modafferi, peso mosca deUFC: “Conozco a Cowboy, se ha entrenado en Syndicate antes y no estoy impresionado con el comportamiento de Conor últimamente. Entonces, alentaré a Cowboy para que lo haga.”

Gilbert Burs, peso wélter de UFC: “Conseguí que Conor ganara eso. Cowboy será grande en 170 sin reducción de peso, pero Conor también. El será grande. No creo que Cowboy quiera lidiar e intentará atacar. Si Cowboy quiere golpear con Conor, Conor lo terminará en la segunda o tercera ronda por nocaut.”

Maurice Greene, peso pesado de UFC: “Soy un fanático de los Cowboy y creo que puede lograrlo con una sumisión o con esa patada en la cabeza.”

Tim Elliott, peso mosca de UFC: “Hombre, que es difícil. Voy con Cowboy ya que no estoy seguro de cómo será Conor después del tiempo libre.”

Conor McGregor no pelea desde el 6 de diciembre de 2018, cuando perdió ontra Khabib Nurmagomedov. (UFC)

¿Quién será el juez principal para la pelea PPV de UFC 246?

A pocos días para el UFC 246 y el tan esperado regreso del irlandés Conor McGregor, la Comisión Atlético de Nevada dio a conocer quién será el árbitro y quiénes serán los jueces para la estelar del PPV entre McGregor vs. Cowboy.

Herb Dean, uno de los árbitros más respetados de UFC, será el encargado de imponer autoridad dentro del octágono cuando el irlandés se mida al peleador poseedor de más récords en la UFC.

Tras un dato señalado por MMA Fighting, esta será la séptima vez que Dean oficie durante una pelea de McGregor y la doceava durante una del ‘Cowboy’. Los jueces con la responsabilidad de puntuar la pelea gozan también de experiencia, ya que la NSAC ha fijado a Sal D’Amato, Chris Lee y Derek Cleary como los encargados de evaluar el desempeño de los peleadores sobre el octágono.

Últimas peleas de Conor MGregor

06/12/18 | Mcgregor vs. Nurmagomedov en UFC 2299 | Perdió

12/11/16 | Mcgregor vs. Eddie Álvarez en UFC 205 | Ganó

20/08/16 | Mcgregor vs. Nate Diaz en UFC 202 | Ganó

05/03/16 | Mcgregor vs. Nate Diaz en UFC 196 | Perdió

12/12/15 | Mcgregor vs. José Aldo en UFC 194 | Ganó

Últimas peleas de Donald Cerrone

14/09/19 | Cerrone vs. Gaethie en UFC Fight Night | Perdió

08/06/19 | Cerrone vs. Ferguson en UFC 238 | Perdió

04/05/19 | Cerrone vs. Iaquinta en UFC Fight Night | Ganó

19/01/19 | Cerrone vs. Alex Hernández en UFC Fight Night | Ganó

10/11/18 | Cerrone vs. Mik Perry en UFC Fight Night | Ganó

Casa de apuestas para la pelea estelar de UFC 246

Te Apuesto: Conor McGregor (1.25), Donald Cerrone (3.10)

DoradoBet: Conor McGregor (1.30), Donald Cerrone (3.50)

Inkabet: Conor McGregor (1.30), Donald Cerrone (3.50)

bet365: Conor McGregor (1.30), Donald Cerrone (3.50)

Betsson: Conor McGregor (1.28), Donald Cerrone (3.80)

Conoce un poco más de McGregor y Cowboy Cerrone previo al UFC 246 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. (UFC)

UFC Network, FOX Action y UFC Fight Pass

¿Eres amante de las artes marciales mixtas? Para no perderte ningún detalle del main card, careos, pesajes y las mejores carteleras en diferentes partes del mundo puedes optar por dos opciones: el canal exclusivo UFC Network o FOX Action Latinoamérica. Países como Perú, México, España, Colombia, Argentina, Reino Unido y, principalmente, USA (Estados Unidos), cuentan con un gran nicho de simpatizantes de las MMA.

Peleadores de esta disciplina adquieren una combinación de técnicas de diferentes con el fin de emplearlas para la competición en el deporte de combate dentro de un octágono.

¿Quieres ver UFC en vivo online o UFC Live on Pay Per View? Lo que estabas buscando por tanto tiempo lo encontrarás en el siguiente artículo.

¿Dónde y cómo ver UFC en vivo? Millones de personas buscan semanalmente por Google diferentes términos como “UFC en vivo”, “UFC en vivo y en directo”, “ver UFC en vivo online”, “ver UFC gratis” o simplemente “ver UFC por FOX Action” para disfrutar de las carteleras de UFC Fight Night o evento estelar de UFC de manera semanal y mensual; sin embargo, encuentran páginas ilegales que realizan una transmisión en vivo con el riesgo de infectar el desktop o el dispositivo móvil con algún virus. Además, el main card de UFC en vivo llega a sufrir interrupciones con una serie de anuncios y publicidades que incomoda al amante de la MMA.

UFC es la mayor empresa de MMA en el mundo y Dana White es el presidente de la marca, mientras William Morris Endeavor es la propietaria de la empresa. Cabe señalar que el primer evento se realizó en 1993 en Denver, Colorado y el propósito de esta disciplina fue identificar el arte marcial más efectivo en una pelea real entre competidores de diferentes disciplinas de combate.

Joe Rogan es un comediante, cinturón de Jiu-Jitsu brasileño, comentarista deportivo y anunciador de los eventos junto a Jon Anik durante la emisión del programa UFC en los Estados Unidos. Por otro lado, la veterana voz del octágono Bruce Buffer es caracterizado por sus presentaciones de cada peleador que ingresa a la jaula, mientras Arianny Celeste y Brittney Palmer son las chicas del Octágono.

¿Cómo y dónde ver UFC en vivo online?

Para poder ver UFC EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View, donde podrás ver los más grandes eventos con los peleadores que jamás hayan entrado en el octágono. Cada emparejamiento, cada onza de acción de horario estelar lo recibirás en vivo en todos tus dispositivos, lo suficiente para mantenerte en el borde de tu asiento con un costo de $34.99, incluyendo IVA (impuesto sobre el valor añadido) si corresponde a su territorio.

La otra opción para ver UFC en directo online es obtener acceso exclusivo en UFC Fight Pass, donde obtendrá show originales e imágenes detrás de escena. Además, te dará un acceso sin igual a la biblioteca de peleas MMA más extensa del mundo con un costo de $9.99 y con una prueba gratuita de 7 días. Ambas opciones puedes configurarlo con el idioma de tu elección y en calidad HD.

Usar su perfil UFC FIGHT PASS es hacer tu experiencia más personal. Podrás seguir a tus luchadores favoritos y tipos de peleas para revelar colecciones especialmente seleccionadas. Además, podrá obtener cientos de eventos pasados de organizaciones de MMA como PRIDE, Strikeforce e Invicta FC.