Ver a Bad Bunny en los diferentes eventos de la WWE se ha vuelto una costumbre desde su participación en el Royal Rumble 2021. Desde allí, semana a semana el ‘Conejo Malo’ se ha venido presentando en los eventos de la empresa más importante del Wrestling en el mundo y actualmente es el vigente campeón del título 24/7. Por ello, se espera que el cantante tenga participación en el Elimination Chamber 2021.

Predicciones de cara al Elimination Chamber 2021

Como se sabe, Bad Bunny no solo es el campeón del título 24/7 sino que además mantiene un feudo con The Miz. Mucho se ha hablado acerca de una posibilidad, que incluso es de lo que más paga en las casas de apuestas: se espera que The Miz canjee su maletín del Money in the Bank contra el ganador de la ‘Cámara de Eliminación’ de Raw, donde Drew McIntyre es el actual campeón.

Allí es donde Bad Bunny podría tener participación esta noche, pues podría distraer a The Miz y de esta forma evitar que canjee su maletín de Money in the Bank, ampliando así su feudo y extendiéndolo de cara a Fastlane y Wrestlemania, los próximos eventos de la empresa.

Horarios del Elimination Chamber 2021

Perú: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos (este): 19:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:00 horas

España: 01:00 horas del 22 de febrero

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...