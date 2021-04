Conforme a los criterios de Saber más

Ha comenzado una nueva cuenta regresiva para Ricardo Gareca. En menos de una semana, el comando técnico de la blanquirroja tendrá que entregar su lista de buena fe con 50 jugadores para la Copa América. Esta ronda de entrevistas será su última pausa antes de empezar el plan de recuperación de una selección que lleva casi seis meses evitando mirar la tabla de posiciones de las Eliminatorias. El ‘Tigre’ luce una barba moderada y trata de acompañarse con un discurso más reposado. Sin embargo, sabe que el tiempo no sobra y que la pandemia aún sigue acompañando cualquier planificación en tiempo futuro. Así encontramos al entrenador de la bicolor, en busca de un saludable optimismo en medio de su evidente impaciencia por las restricciones alrededor de su trabajo.

—¿La lista para la Copa América, que se dará con anticipación, es definitiva e incluirá a la fecha doble de Eliminatorias?

Va ser una sola lista y en cuanto a la fecha es lo que me transmitió la gerencia deportiva de la Federación nos ha confirmado como fecha el 27 de abril. Tenemos que adecuarnos a eso.

—¿Le han comunicado si es verdad que el plantel de la selección recibirá las vacunas adquiridas por Conmebol antes de la Copa?

No, no me han oficializado eso. Sí estoy informado que se han adquirido vacunas para las selección. Más de eso, el doctor de la selección aún no me ha comunicado nada. No es algo oficial.

—¿Es positivo que se vacunen a los futbolistas de selección a manera de seguir evitando que el deporte se paralice una vez más?

Eso no podría precisarte. Para mí la prioridad son los más vulnerables, la gente más grande. Si bien hay posibilidad de contagio en el fútbol, se ha demostrado que este deporte ha tenido eficacia para evitar el coronavirus. Además, es muy corto el margen de la fatalidad. En ese aspecto, la gente joven creo que está mucho más protegida. La gente mayor de una vez por todas debe estar vacunada, hay que establecer prioridades. Pero si la FIFA o Conmebol deciden que todos debemos estar vacunados, eso ya escapa de una decisión nuestra. Tendremos que hacerlo.

—¿Alguien cercano al gobierno le ofreció vacunarse?

No, yo sigo creyendo que hay un orden de prioridades. Hay una primera línea que combate al virus, gente en zona de riesgo. Yo soy una persona que me cuido permanentemente y, de cierta manera, tengo la posibilidad de estar más protegido. Pero hay gente muy expuesta en este país. Pero como te digo, si alguna instancia del fútbol decide que nos tenemos que vacunar vamos a acatar como corresponde.

—¿Cuál fue la posición peruana al momento de evaluar la postergación de las Eliminatorias?

Siempre hay una consulta de parte de las personas que toman decisiones. Desde el presidente de la Federación (Agustón Lozano), a través de Juan Carlos (Oblitas), y tambiém estoy yo. Siempre nos dan participación en este tipo de inquietudes. Nosotros analizamos la situación y la postura de Perú fue de acatar lo que se resuelva. Nunca quisimos representar un inconveniente.

—¿Para junio la selección llegará mejor a lo que se esperaba en marzo?

Lógicamente, si vamos a ver con detalle por ejemplo que la MLS aún no comenzaba, teníamos jugadores lesionados, hoy el panorama es mucho más sólido con mucha competencia. Es un panorama mejor para nosotros.

—¿Preocupa que Paolo Guerrero no haya sido considerado en el debut del Inter en Copa Libertadores?

Lo que pasa es que Paolo se encuentra en una etapa donde la inactividad de tanto tiempo puede producir una recarga. Lo están llevando de a pocos, sobre todo si está recuperándote y tienes una edad importante. Hay que tener mucho cuidado, para que el futbolista agarre el ritmo acostumbrado. Los problemas que pueden aparecer son recargas musculares por la prolongada inactividad. Eso es lo que creo que está sucediendo. El objetivo es que el se encuentre en su mejor forma y estado físico y anímico. En lo anímico está muy fuerte, yo hablé con él hace poco y está con muchas ganas de jugar. Pero ese deseo puede jugarle una mala pasada después de la pausa que ha tenido. Hay que tener calma, pero Paolo va a llegar bien a junio.

—¿Ya tenemos la certeza de que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán puedan llegar al cierre de su segundo proceso como técnico con Perú?

Eso no te lo puedo decir, yo me he acostumbrado a vivir el presente y esta clase de muchachos, con esta determinada edad, todo es un día a día. Ya no puedes proyectarte demasiado, una cosa es un jugador de 28 o 30 años, y otra cosa son muchachos de 36 o 37 años, sobre todo pensando en una competencia tan exigente como un Mundial. No digo que no van a llegar, pero uno tiene que vivir el presente. Hay que ver si siguen competitivos, ver qué continuidad tienen, y a partir de allí dependerá de ellos.

—¿Cree que Paolo Guerrero, que tiene la misma edad de Jefferson, ya está cerca de volver al fútbol peruano?

Los dos son muy fuertes, Jefferson tomó la decisión personal de volver a Alianza Lima. A Paolo no lo veo en estos momentos viniendo al fútbol peruano, pero son decisiones personales. Los dos son muy competitivos y muy fuertes mentalmente. De ellos dos se puede esperar cualquier cosa.

—¿Le preocupa que se siga pensando en estos jugadores y que no haya aparecido un recambio sólido después del Mundial?

No creo que pasa por allí. Hay una buena cantidad de delanteros, pero hay que sostener un rendimiento y una efectividad. Y mientras sigan vigentes y competitivos Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, o el mismo Ruidíaz, no será fácil suplantarlos, porque los tres son muy competitivos, son muy fuertes, no van a resignar su posición así nomás. Quizá se despeje todo cuando ellos no estén.

—¿Para junio se va a establecer una concentración extensa y rígida?

Es cierto que cuando recién llegamos a la selección no teníamos concentraciones tan extensas como las que tenemos ahora. Yo no estaba acostumbrado, creíamos que con un tiempo prudencial de 72 horas era lo ideal para cada encuentro. Después modificamos, porque entendimos que debemos adaptarnos al país que estamos, a lo que necesita selección. Y nosotros siempre vamos a hacer cambios si es para que le vaya bien al equipo. Hemos tenido concentraciones muy extensas, no solo en Copa América sino también en Eliminatorias. Eso no se va a modificar, eso nos hace bien, nos hace bien estar juntos, los protocolos además nos obligan a eso.

—¿Se va a mantener el plan de solo viajar un día antes a La Paz para enfrentar a Bolivia?

Lo estamos analizando eso, ahora no tengo una información. Estamos viendo, es un tema que lo iremos resolviendo, dependiendo de la información que recoja Néstor. Vamos a resolverlo.

—¿Por qué nos sigue costando competir en la Copa Libertadores?

En el partido que me tocó ver de Cristal, para mí fue muy parejo todo. El resultado no marca lo que sucedió en el campo de juego. Hasta el 3-0, Cristal estaba en partido y ya después Sao Paulo tomó el control con el resultado asegurado. Para mí fue injusto y exagerado el resultado. Me gustó mucho cómo planteó y jugó el partido Cristal. Estuvo metido en el desarrollo del juego y disputó de igual a igual. La diferencia se marcó por la efectividad. Nada más. Después ya tendremos que analizar temas como por qué se demoró tanto en comenzar el torneo peruano, a pesar de la eficiencia que ha demostrado el fútbol en la pandemia. No se entiende por qué no pueden trabajar las divisiones menores. El único país que no moviliza el deporte en el mundo es Perú. Ya después nos iremos preguntando por qué. Pero al margen de eso, me pareció que el de Cristal fue un partido parejo. Melgar le dio vuelta a un partido en la Sudamericana y de visitante. Me parece que hay una mejora en esos aspectos.

—¿No observaría el calendario del torneo y quizá utilizar el modelo argentino o brasileño?

Habrá que analizar todo lo que pueda beneficiar al fútbol peruano. La idea es insertarse en la competencia internacional.

—¿Le preocupa que no haya técnico Sub 20 en Perú?

Todo lo que tenga que ver con los juveniles me preocupa enormemente. Los jóvenes tienen que competir, que entrenar, son el futuro de las instituciones. Ya está demostrado que el deporte es eficiente en el control y para todos los que la practican. No queda otra que acatar las decisiones de las autoridades.

—¿Le tomó por sorpresa la salida de Carlos Silvestri de la Sub 20?

Sí, es un hombre muy trabajador. Compartimos muchos momentos, creo que es un profesional que puede aportarle muchísimo al fútbol peruano. Pero son decisiones que se toman y me toca respetar. Yo solo estoy en el área profesional, siempre he tenido buena relación con el área juvenil, con Jota Jota Oré, con Ahmed, con Ernesto Arakaki y con Silvestri. El diálogo es permanente, cuando pasan este tipo de decisiones nos cuesta y nos duele.

—¿Cómo ha percibido el rendimiento de los futbolistas peruanos cuando estuvo por Argentina?

Para mí los tres están consolidados porque son tomados en cuenta permanentemente. Abram toca ver qué solución tomará su futuro, pero en Vélez es muy tenido en cuenta. Quiero resaltar lo de Cartagena, se quedó en Argentina, es joven y superó adversidades, al principio no jugaba mucho. Su presente es totalmente diferente. Y Carlos en la mayoría de partidos ha sido tomado en cuenta. Boca es una institución con crítica permanente, así salga campeón. Hay mucha exigencia con la forma de juego, hay exigencia por ganar siempre. Esa exigencia es difícil de manteneral. Es cierto que debe mejorar y corregir algunas cosas, pero haber entrado a un equipo y haber ganado dos títulos es importante. Ahora tiene el problema del COVID, pero ya se va a recuperar.

—Entrevistamos hace dos semanas a Carlos Zambrano y nos dijo que las críticas hacia él condicionan a muchos árbitros...

Es algo que debe mejorar él. Más allá de lo mediático, más allá de las informaciones que circulen, él debe saber que los futbolistas a veces alimentan esa información o alimentan esa crítica con algunas acciones. Para eso, uno debe corregirse, no alimentar más eso, para estar más tranquilo y para cambiar ese preconcepto que tienen los árbitros.

—¿Qué le parece que Julio Bascuñán haya sido elegido como parte del VAR en la Copa América?

No, yo de los árbitros no hablo, más allá de las polémicas. Los árbitros son seres humanos. Lo que sí pediría es que definan bien el tema del VAR, porque el VAR tiene una posibilidad de analizar las jugadas. Hay que darle una mirada y un criterio a eso, para aclararnos y no confundirnos. A mí me gusta más el arbitraje sin VAR, con sus errores y equivocaciones. La tecnología es bien recibida, siempre y cuando no confunda.

