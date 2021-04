Florentino Pérez asistió al programa El Chiringuito y habló fuerte y claro sobre la creación de la Superliga Europea. El mandamás del Real Madrid señaló que la UEFA no sancionará a absolutamente nadie de los 12 clubes creadores de este torneo y afirmó que ninguna liga dejará de existir.

“No es una liga cerrada. Nosotros somos solidarios y cualquier equipo puede ingresar por mérito propio. La UEFA tiene que ser solidaria también, tendría 3 o 4 veces mayores ganancias con la Superliga que con la Champions League”, afirmó Florentino Pérez en el Chiringuito.

“La idea es empezar lo más pronto posible. Vamos a hablar con UEFA y FIFA. La UEFA estaba trabajando en otro formato, el que han presentado hoy. Con todo respeto, yo no lo he entendido, no hay quién lo entienda. No produce los ingresos necesarios para poder salvar al fútbol”, añadió.

Sobre la posible sanción de FIFA

Sobre las amenazas que ha realizado la UEFA y dirigentes FIFA, Florentino afirmó lo siguiente: “La UEFA es un monopolio. Deberían ser más transparentes. Nosotros queremos salvar al fútbol que está en riesgo. En el 2000 salvé al Real Madrid sin ningún interés, por aquel entonces apliqué un modelo que funcionó”, indicó.

“Los futbolistas pueden estar 100% tranquilos que no serán sancionados. La UEFA tiene que ser transparente porque hoy por hoy es un monopolio, no tienen una buena imagen a lo largo de su historia. Ellos no tienen por qué amenazar a nadie porque no hemos hecho nada malo. Ellos han hecho un formato que a nuestro modo de ver no funciona. He hablado con todas las ligas y Federaciones y nadie entiende el nuevo formato de la Champions League. En el 2024 estamos muertos (los clubes)”, indicó Florentino.

“Son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. No hay que amenazar a nadie, hemos ofrecido dialogar. Al Real Madrid no lo van a echar de la Champions League, eso lo aseguro, completamente seguro, ni de LaLiga ni de nada”, sentenció el presidente del Real Madrid.

