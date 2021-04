Cada balón con destino de arco lleva los sueños de millones de aficionados que buscan la gloria del triunfo, pero también carga las metas de grupos empresariales cuyos logros se miden en millones de euros. Old Trafford gritó “muerte a los Glazer”, según la revista “Vanity Fair”, cuando recibió a sus nuevos dueños multimillonarios. La ovación acostumbrada en un estadio de fútbol cambió ante el agente extraño para este deporte, pero a los inversionistas poco les importaba. Menos a Malcolm Glazer, quien desde que compró el club inglés en el 2005 nunca pisó ‘El Teatro de los Sueños”. No era necesario: el club ha permanecido dentro del top 5, liderando varias veces, el ránking de los equipos que más ganancias generan. Eso era para él lo que al futbolista es una Champions, o la Copa del Mundo.

Por eso el golpe que significa la creación de la Superliga Europea. De un lado, la postura oficial de los ‘Clubes fundadores’ que buscan mejoras en términos económicos para sus arcas, y del otro, lo amantes del juego en sí mismo.

La primera gran muestra de estar en contra de la naciente Superliga la dio el Leeds de Inglaterra. “El fútbol es para los hinchas”, se leía en sus polos antes de enfrentar en casa al Liverpool. Fue empate 1-1, pero el local se quedó con los puntos que da el espíritu deportivo.

Así calentaron los jugadores del Leeds. (Foto: AP)

La voz de Ander Herrera también se escuchó. El español del PSG aseguró que el fútbol dejó de ser ese sueño del hincha para convertirse en la máquina de hacer dinero para el millonario. “Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si está súper liga europea avanza, se acabaron esos sueños”, publicó en sus redes sociales.

El viernes habrá una asamblea extraordinaria de la UEFA para tomar medidas concretas. No se descarta que el Real Madrid, Chelsea y Manchester City queden fuera de la actual Champions League, como sugirió Jesper Moller, presidente de la Federación Danesa y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA.

Lo cierto es que la Superliga está respondiendo a la gran crisis que ha vivido el fútbol por la pandemia y los dueños buscan salir del hoyo de alguna manera. Si bien el Real Madrid es el impulsor, club en base a socios, nueve de los doce clubes están en manos de grandes inversionistas, quienes no quieren ver cómo si dinero se pierde.

El actual torneo reparte 2 mil millones de euros –15 millones fijos para cada uno de los 32 competidores y el campeón puede llevarse un máximo de 82 millones–, cuando el nuevo certamen entregaría a cada uno de los fundadores 3,5 mil millones para empezar, casi el doble de lo que reparte la Champions.

Premios en Champions Mlls de euros Agregado Fase de grupos 15.25 Victoria: 2.7

Empate: 0.9 Octavos 9.5 Cuartos 10.5 Semifinales 12 Finalista 15 Campeón 19

Según un estudio de la firma según Deloitte Football de enero de este año, la pasada temporada los 20 clubes que más ganancias tuvieron presentaron una pérdida conjunta del 12% respecto a lo que lograron en el 2018-19. No es de extrañar que el Manchester United sea uno de los impulsores, ya que sus pérdidas fueron de un 19%. Así se justifica que el Real Madrid no haya hecho contrataciones en el último mercado. Ganó 65.5 millones menos y con la remodelación del Bernabéu encima, el efectivo no abunda y menos si tienen una deuda de 354 millones -a la que se debe sumar los 27 millones de la temporada 2018-19-. Ganadores de múltiples Champions, ya la ‘Orejona’ no llena sus arcas.

En las cifras puede estar la explicación de por qué hasta hoy la ausencia de los alemanes. El Bayern (-4%) y Dortmund (-2%), han sido entre los clubes más poderosos los menos afectados por la crisis. En Alemania, parecen haberse buscado otras formas de ingresos, como por ejemplo transmitir sus partidos por aplicaciones para celulares.

Clubes fundadores de la Superliga

Club Ganancias 2018-19 Ganancias 2019-20

(pandemia) % de pérdida Dueños Detalle Real Madrid 757.3 691.8 -9 Societarios Pdte: Florentino Pérez

Cuenta con más de 99.781 socios Manchester

United 711.5 580.4 -19 Familia Glazer Malcolm Glazer compró el club en 2005 por 972 Barcelona 840.8 715.1 -15 Societarios Pdte: Joan Laporta

Cuenta con más de 150 mil socios Manchester

City 610.6 549.2 -11 Mansour bin Sultan Al Nahyan Compró el 90% del club en el 2008 por 360 mlls de euros Liverpool 604.7 558.6 -8 New England Sports Ventures El grupo lo adquirió en el 2010 por 340 mlls de euros Juventus 459.7 397.9 -13 Andrea Angelli La familia es dueña del club desde 1923 Chelsea 513.1 469.7 -9 Roman Abramovich Compró el club en el 2003 por 156 mlls de euros Arsenal 445.2 388 -13 Stan Kroenke Adquirió el 100% de las acciones en el 2018. Pagó 615 mlls de euros por el 30% al ruso Alisher Usmanov Tottenham 521.1 445.7 -15 Daniel Levy Adquirió el club en el 2001 Atlético de Madrid 367.6 331.8 -10 Sociertarios Pdte: Enrique Cerezo

Tiene más de 130 mil socios AC Milan 241.1 192.3 -20* Fondo Elliott Poseen el 96% de club desde el 2018 luego de que Li Yonghong no pagara deuda de 32 mlls. Inter de Milán 364.6 291.5 -20 Steve Zhang El grupo Suning adquirió el 68.55% de acciones por 270 mlls de euros en el 2016 Cifras en millones de euros Cifras en millones de euros Fuente: Deloitte Football

(enero 2021)

* Según Calcio Fianza

Extraña sí que el PSG no se haya alistado cuando sus pérdidas alcanzan un -15% respecto de la temporada pasada, pero al jeque catarí Nasser Al-Khelaifi las cifras no parecen asustarlo. Ha invertido más de 1.3 mil millones desde que llegó al mando hace una década.

Club Ganancias 2018-19 Ganancias 2019-20 (pandemia) % de pérdida Bayern Munich 660.1 634.1 -4 Borussia Dortmund 371.7 365.7 -2 PSG 635.9 540.6 -15

Mientras, siete de los doce clubes están en la lista del top ten de clubes con más deudas financieras hasta junio del 2020, según la firma KPMG Football Benchmark. El Tottenham es el primero con 933,4 mlls., seguido del United (580,9 mlls.) y del Barcelona (479,8 mlls.).

El fútbol negocio ha presentado su peor cara y la Superliga es el modelo que tienen. El hincha aguarda por una decisión que llene sus ganas de buen fútbol, pero ese que respete la equidad entre todos, sin que los futbolistas queden en medio de un fuego cruzado de una lucha económica.

