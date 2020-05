Como si hubiera salido de una escena de serie ochentera, la mascota que tiene Ricardo Gareca en su casa, se asoma con sutileza en medio de una videollamada que tenemos con el técnico de la selección peruana de fútbol. De la misma raza de la recordada Lassie, Almendra ha sido la fiel escudera del ‘Tigre’ en este largo periodo de cuarentena. El entrenador argentino disfruta de esta compañía, pero tampoco niega que extraña a toda su familia que está en Buenos Aires. Ha decidido quedarse, aunque asegura que todo tiene un límite. Si el fútbol peruano demora en reactivarse, Gareca pedirá permiso para subirse al primer vuelo que lo regrese a la Argentina. Por eso habla con esta firmeza, por eso no quiere escuchar plazos muy largos. Su estrategia, como abanderado del fútbol peruano, es la marca a presión.

-¿Cuál sería el principal plan que tienen en el comando técnico de la selección peruana en caso se vaya reactivando la actividad del fútbol?

Es necesario que nos vayamos anticipando a algunas situaciones que pueden suceder. Por eso es muy importante que se reinicie la actividad en el torneo peruano. No es normal que un profesional esté tanto tiempo parado. En Europa los jugadores tienen mansiones, aquí en el Perú no tienen mansiones. Muchas veces son chicos los departamentos para realizar una actividad más intensa. La problemática nuestra es diferente, es importante que los muchachos comiencen a entrenar en el campo. Y que la Federación se ponga de acuerdo con el Gobierno, luego de haber presentado sus protocolos, para el reinicio de actividades. Esto no solo es importante para el fútbol, para la Liga, sino también para los intereses de la selección. Ante cualquier problema que se pueda suscitar no olvidemos que aquí contamos con varios jugadores que habitualmente son convocados y que, inclusive, juegan de titulares. Tenemos la urgencia que se inicie lo más rápido posible, por lo menos el entrenamiento.

-¿Se ha estudiado la opción de buscar vuelos especiales para repatriar a los futbolistas que están parados en sus países?

No sé, lo que pasa es que estamos supeditados a que se reinicien las actividades y que nos autoricen a trabajar. Todo se diluye si esto no arranca, lo que esperamos es que arranque. Después podemos proyectar y resolver otros inconvenientes. Lo primero que se debe hacer es el seguimiento y monitoreo a los entrenamientos de los jugadores, con los respectivos protocolos. Que todos manejemos los mismos criterios y a partir de allí podamos resolver los problemas que mencionas. Para el tema de los vuelos tiene que haber una reapertura y eso lo vemos poco probable por el momento.

-¿Tienen el registro del 50% de futbolistas convocables que estarían parados en el corto plazo aún?

Sí, pero las principales ligas van a reanudarse entre junio y julio. Ya están entrenando en la mayoría de casos, el único país que está en incertidumbre es Estados Unidos. Pero después la mayoría ya comienza a reactivarse.

-¿Han tenido muchos problemas para coordinar reuniones virtuales con el equipo de trabajo?

No, siempre contamos con la predisposición de los jugadores. Entendimos que quedarnos acá era parte de nuestro trabajo. Hemos ido viendo cómo han sucedido los acontecimientos, hemos estado dispuestos a cualquier comunicación con la directiva de la Federación. El profesor Santín, el profesor Bonillo y yo decidimos quedarnos aquí para cualquier emergencia que pueda ocurrir. Tenemos reuniones de todo tipo, nos comunicamos bien seguido. Estamos en diferentes países y horarios, pero el diálogo es permanente. Nos juntamos por grupos, hemos hecho una gran cantidad de reuniones, es una manera que tenemos de trabajar.

-¿Va a respaldar a Nolberto Solano, después de los inconvenientes que tuvo por no acatar la cuarentena?

Yo no le encuentro sentido a todo lo que se habló. Es un integrante de la selección peruana que ha cometido un error, como el que podemos cometer todos transcurrido todo esto. Creo que la Federación Peruana de Fútbol no tiene nada que ver con esto. En todo caso, el error tendrá que contemplarlo el Gobierno. Pero para que a alguien le cueste el puesto de esta manera, como muchos pedían tan abiertamente, yo honestamente no lo veo así.

-¿Es momento de prudencia?

Prefiero tocar esto cuando todos estemos juntos, poder debatir y saber qué le pasó. Concretamente no creo que alguien tenga que quedarse sin trabaja en una etapa tan difícil como esta.

-¿Se va a monitorear el trabajo de los futbolistas de categorías menores en la selección?

Imagínese el daño que causa en los menores todo esto. Lo poco que se sabe de esta enfermedad es que los más vulnerables son los adultos mayores o personas con alguna otra afección. Estos chicos son gente joven, que está acatando las normas como muchos otros que está totalmente sana y que puede reactivar sus actividades. Igual sé que esta es una posición muy superficial, pero estos jugadores jóvenes son muy humildes y, si esto se dilata, pueden frustrar sus carreras. No sé cómo estarán los clubes para sostener todo esto.

Yotún y Flores acerca de Ricardo Gareca

-¿Le preocupa el estado de las canchas en los estadios del Perú?

Los campos de juego son importantes, por eso hay que poner en marcha las cosas. Nos preocupa tanta quietud, en 20 días no se puede reactivar el fútbol. Esto va a traer consecuencias muy graves. El Presidente de la República dijo que esto se reactiva en junio. ¿Cuándo en junio? El 30 de junio no nos sirve para reactivar el fútbol. Tienen que confiar en las personas que trabajamos en el fútbol, tienen que confiar en las entidades del deporte. Ya hemos acatado un tiempo más que prudencial. Yo decidí acompañar desde el lugar donde me contrataron, pero si esto se extiende tengo que ir a reencontrarme con mi familia.

-¿Cuál es su límite profesor?

Hay que ver si hay un interés de que esto comience o no comience.

-¿Hace mucho daño que algunos clubes hayan decidido, como en el caso de Binacional, aplicar la suspensión perfecta a sus futbolistas?

Para estar en la liga profesional hay que estar a la altura, de acontecimientos como estos, problemas siempre van a haber. Los jugadores son trabajadores que necesitan su sueldo, todos estamos acotando órdenes, pero vivimos de esto y defendemos nuestra posición desde el trabajo. Pero que se queden sin cobrar, y estamos hablando, por ejemplo, del último campeón del fútbol peruano. Hay que tener la jerarquía para soportar las cosas a este nivel. Por eso se pretende estar al máximo nivel, ojalá que sorteen estas dificultades y lleguen a acuerdos con los jugadores.

-¿También apoyará que retorne el fútbol femenino?

Cuando hablo lo hago en representación del deporte en general, puntualizo en el fútbol porque es a lo que me dedico. Tengo la obligación de centralizarme en el fútbol, pero el deporte es salud. Si se cumplen los protocolos creo que todo se puede reiniciar.

-¿Es verdad que le propuso a la Federación que les descuente el salario a ustedes, pero no a los que ganaban sueldos bajos?

Esa fue una propuesta de Juan Carlos Oblitas y nos adherimos todos. Cuando la Federación nos propuso eso lo acatamos. No tengan duda que la selección siempre ha estado al lado de las necesidades de nuestra gente. Nosotros no solo acatamos órdenes sino que también tratamos de contribuir a solucionar todos los problemas que están pasando en el país.

-¿Le sonó a buena noticia que Edwin Oviedo ahora afronte su juicio con prisión domiciliaria?

Sentimos la necesidad, con Santín y Bonillo, de expresarnos sin meternos en un proceso judicial, sin meternos en un tema judicial, sin involucrarnos en las causas por las que está detenido. Yo tengo una amistad con él, y con el comando técnico estamos agradecidos por el apoyo que nos dio en los momentos difíciles de la selección. Escribimos esa carta por un tema humano, por un tema de salud. Y porque lo conocemos hace cinco años.

Ricardo Gareca pide que se realice prueba de coronavirus a Edwin Oviedo

-¿En estos días de cuarentena vio las repeticiones de los partidos de Perú en el Mundial de Rusia?

Esos partidos los vi tantas veces y ahora me he enfocado en otras cosas, en hacer videollamadas con mi familia por ejemplo. No vi estas últimas repeticiones. Siempre trae mucha nostalgia y no quiero sumarle más nostalgia a todo lo que me toca vivir en esta cuarentena. El Mundial me trae mucha felicidad, fue algo hermoso, pero también me da la nostalgia de que podríamos haber avanzado. De cierta manera, también fue un dolor. Y más de eso, con todo lo que estamos viviendo, no quisiera sentir. Quiero despejarme.

-¿Y aparte de cuidar a Almendra qué otro pasatiempo ha sobrellevado en estos días?

Más que nada estar todo el tiempo con el celular. Tengo mucha gente amiga, gente del fútbol, gente de la vida, mi trabajo en la selección. Lo que nunca hice en mi vida, de darle importancia al celular, ahora tuve que hacerlo. Siempre fui muy esquivo a esas comunicaciones, porque siento que generan una dependencia. Pero ahora tuve que hacerlo, estar comunicado, estar presente.

VIDEO RELACIONADO

Ricardo Gareca y Paolo Guerrero en campaña por Lambayeque. (Facebook)

Más en Deporte Total

Con la Serie A confirmada y la Premier con fecha tentativa, repasa el estado de todas las ligas de Europa

Selección peruana: solo un jugador local se integró al universo Gareca tras el Mundial

Ángela Leyva y Carla Rueda, tras larga travesía ya están en Lima... a la espera de que les hagan las pruebas para Covid-19

Clásico danés se desarrolló con hinchas en las tribunas vía videoconferencia | FOTOS