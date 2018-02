La faja corredora es un buen instrumento para los runners, ya que tiene como ventaja el hecho de permitirnos entrenar en casa cuando no disponemos de tiempo o cuando las situaciones climatológicas no son las más adecuadas (calor extremo, frío, lluvia, etc.).

Contras

No obstante, correr al aire libre no es lo mismo que hacerlo en una faja corredora debido a factores como la resistencia al viento o la superficie del terreno, que pueden originar que varíe nuestro nivel de esfuerzo a pesar de ir a una misma velocidad.

Un estudio de Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism señala que es más beneficioso correr al aire libre, ya que para obtener los mismos resultados en una faja corredora se debe correr hasta un 15% más rápido.



Según estos resultados, que se efectuaron en la faja con un 1% de inclinación para simular la velocidad del viento, sería necesario correr a un 15% más de velocidad en la cinta para conseguir

