La primera vez que Rodolfo Gómez se enfrentó a una carrera tenía 18 años. Ante sus amigos se comprometió a quedar entre los cinco primeros puestos, pero a sí mismo se había impuesto otro reto: ganar la competencia. “Llegué en 1er lugar y todos se sorprendieron. Yo siempre les decía que para mi no había nada imposible”, confiesa el entrenador mexicano quien creció confiando en sus capacidades. Con el tiempo esas palabras se fueron convirtiendo en su frase de batalla de toda la vida. Mentalizarse con la idea de que nada es imposible hizo que pasara de ser el mejor corredor de la ciudad Chihuahua, a ser el mejor corredor de su país. Con esa misma convicción Rodolfo decidió imponerse llegar a los Juegos Olímpicos. Y así fue, en Moscú 1984, el atleta mexicano corrió la maratón y llegó en 6to lugar.

El entrenador y ex atleta durante una competencia en los años 60.

“Lo que me gustaba del running era todo siempre dependía de mí. Mi esfuerzo y sacrificio se veía rápidamente reflejado en mis triunfos”, explica el ex atleta y hace hincapié en que él en sus inicios entrenaba solo. El mexicano era un coach innato que no solo se fijaba grandes metas físicas, si no qué era capaz de motivarse para continuar en la búsqueda de sus objetivos.

Capacitación de alto nivel Rodolfo recuerda con admiración aquellos días en los que sin una preparación previa -lectura o investigación sobre el running- fue desarrollando su creatividad para idear sus planes de trabajo. “Mi vocación siempre fue el deporte, no tenía ninguna duda. Por eso, me gustó y fue fácil aprender”. Viajó a la ciudad de México e ingresó a cursos de entrenamiento del Comité Olímpico Internacional. Tiempo más tarde estuvo en la Escuela Militar de Educación Física y Deportes de México, durante dos años y cuando ya era un atleta de alto nivel deportivo –medallista panamericano, seleccionado olímpico y ganador de grandes eventos internacionales- le ofrecieron una beca en la Universidad de Texas en EE.UU.

“Estudié la licenciatura en Educación Física y yo aun siendo atleta decidí comenzar a entrenar a otros muchachos”. Él no solo tenía el conocimiento, si no la práctica. Por eso, considera que gran parte de lo que les ha podido compartir a sus alumnos es por el roce internacional que obtuvo a lo largo de su carrera.

La psicología del entrenador Como profesional del deporte, Rodolfo, pronto se daría cuenta que el factor diferencial de su trabajo sería su capacidad para motivar a sus alumnos. “Una vez mi profesor de la universidad me dijo ‘tú eres un psicólogo nato’ y yo toda mi vida le quise creer”. Esas palabras, sin querer, tuvieron gran repercusión en la carrera de este atleta. Pues, han pasado más de 30 años y hasta hoy el menciona que mucha gente le ha dicho que sería un buen psicólogo deportivo.

“Yo siempre digo el 60% de los resultados de una competencia se deben al nivel psicológico y el 40% al físico

“A la hora de competir todos quieren ganar. Pero ¿quién gana? El que esté anímicamente superior. Por eso, durante la preparación es clave que los atletas tengan mucha confianza y seguridad”. Así, ya como entrenador de la selección de México en los años 90 logró varias medallas para su país entrenando con pasión a grandes figuras como Germán Silva, Andrés Espinoza, Benjamín Paredes, entre otros.

Éxito peruano El tiempo pasó y en el año 2012, cuando se inició el Programa Nacional de Maratonistas en Perú, Rodolfo Gómez llegó a nuestro país con la finalidad de entrenar a los nuevos atletas que se formaban en las pistas de atletismo del Estadio de Huancayo. Ahí empezó una ardua labor con planes de entrenamiento que incluían prácticas por las mañanas y las tardes.

Christian Pacheco y Gladys Tejeda, ganadores de la medalla de oro en maratón en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Pero sobre todo, inició un trabajo de confianza con todos los chicos. “Yo creo mucho en el poder de la mente. Sobre todo porque lo puse a prueba conmigo mismo. Pero también depende mucho de la voluntad que tengan los atletas”. Compartió a diario durante 5 años con los chicos. Pero desde el 2018 la federación optó por tenerlo como entrenador a distancia.

Rosbil Guillén (derecha) ganó la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en la prueba de 1500 metro T1.

“Ahora los entreno, digamos, por correo. Les envío los entrenamientos que deben realizar semanalmente y así van progresando. Cada tres meses intento regresar a Perú para ir viendo sus avances”, confiesa Rodolfo con preocupación. Sin embargo, a pesar de estar entrenando a los chicos de esta forma, este año en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 obtuvimos grandes resultados.

Efraín Sotacuro

“Para mí no fueron sorpresa los triunfos. Eso fue algo por lo que veníamos trabajando. Pero eso no resta para nada el mérito de los chicos. Ellos estaban preparados para esto”, expresa. El profesor está seguro que esto es solo el comienzo de los grandes éxitos que vienen para los atletas peruanos. Está convencido que los nuevos record impuestos por Gladys y Christian, por ejemplo, van a estar por muchos años ahí y va a ser bien difícil que alguien los supere. “En cada juego panamericano el nombre de Perú va a figurar y eso es un logro gigante”. “Yo reflexionando pienso que lo deportivo es pasajero, pero cuando el deporte se convierte en fuente de cambio es increíble. Y a mí me da muchísima alegría saber que la vida de ellos está cambiando y para Tokio 2020 se va a hacer un muy buen papel. Pero es necesario que todos estén dispuestos a invertir en este deporte”.

Ahora que conoces la historia de Rodolfo Gómez anímate a entrenar tu mente para alcanzar tus objetivos en el Entel Challenge Conquista tu tiempo.