Convierte tu tiempo en casa en el mejor aliado para mejorar tu resistencia muscular. Si no cuentas con algún tipo de instalación o equipo para realizar tu sesión de entrenamiento, no te preocupes: los ejercicios de pliometría, en base a saltos, son una buena alternativa, siempre y cuando ya cuentes con una base sólida de entrenamiento.

Según un estudio de The Journal of Sports Science and Medicine, la clave para la correcta realización de los saltos está en la caída: aterrizajes suaves, con las rodillas flexionadas y fijando el impacto en las almohadillas de los pies.

Existen diversas modalidades: saltar de forma vertical con los pies juntos o ligeramente separados, en posición recta o agachado ligeramente. También puedes saltar hacia adelante, volviendo a tomar impulso para continuar con repeticiones de 12 a 15.

Además de mejorar la resistencia y la fuerza para los runners, incluir estos ejercicios en tu entrenamiento hace que mejores tu rendimiento y rapidez.

3 ZONAS CLAVES PARA EJERCITAR

Complementa los ejercicios de pliometría con el fortalecimiento de tres músculos fundamentales en el running:

✔️Isquiotibiales

Ubicados en la parte posterior del muslo, necesitan ser trabajos para estabilizar la pisada. Uno de los mejores ejercicios es levantar peso mientras se está boca abajo.

✔️Gemelos

Determinantes para el impulso en la zancada, pueden fortalecerse con ejercicios de empinamiento. Sea con peso o no, esto le dará firmeza a la zona de las pantorrillas.

✔️Soleo

Ubicado debajo los gemelos, también juegan un rol importante en la concreción de la zancada. A diferencia del ejercicio anterior, las rodillas deben estar ligeramente inclinadas.

Recuerda que no debes abusar de estos ejercicios, pues podrías exponerte a lesiones. Si ya llegaste al sexto día de entrenamiento, tómate un día de descanso y continúa mañana a toda marcha. Ahora sí, ¡a entrenar!