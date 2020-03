Veinte años han pasado desde que Roberto Palacios le mostrara al mundo la frase "Te amo Perú". Aquella noche del 29 de marzo en el Estadio Nacional, el 'Chorri' colocó el balón en un ángulo del pórtico de Chilavert y lo celebró con el país entero.

La frase se convirtió en lo que hoy llamaríamos tendencia. Los polos y vinchas se multiplicaron, el mismo 'Chorri' se la tatuó en el brazo y muchos hinchas lo siguieron. "No acepté los 3 mil dólares que ofrecía una marca de afeitar por lucir su marca", cuenta Palacios.

Pero no solo esa celebración ha quedado en el imaginario del aficionado del fútbol. Son muchos goles inolvidables que se han disfrutado con la selección y tantas celebraciones que se han imitado en las pichangas de fin de semana o en los torneos amateurs.

(Foto: Roberto Matta / El Comercio)

Lo justo, Reimond

Lo más parecido a la celebración de Roberto Palacios lo realizó Reimond Manco en el Sudamericano Sub 17 que se disputaba en Ecuador. El volante nacional marcó ante Brasil y lo celebró mostrando un polo con la frase “Lo justo Tío Pacori”.

Luego, Reimond confesó que el personaje es William Pacori, un hombre que lo apoyó en sus inicios en el fútbol. “Había un grupo a los que regalaba chimpunes, nos daba para los pasajes”, contó el futbolista a Movistar Deportes. Además, confesó que varios jugadores tenían el polo con la misma frase por si alguno de ellos marcaba. “El tío ni sabía, era una sorpresa especial para él”, comentó Manco.

(Foto: Archivo GEC)

Para el capitán

La celebración especial más cercana que tenemos fue la de aquella noche del 15 de noviembre, cuando Perú clasificó al Mundial Rusia 2018. Aún se hace un nudo en la garganta de los aficionados cuando ven o recuerdan la celebración de Jefferson Farfán tomando la camiseta número ‘9’ de Paolo Guerrero, dedicándole su gol.

Paolo Guerrero no pudo ser parte del repechaje ante Nueva Zelanda por estar suspendido por su caso de dopaje, pero él seguía dentro del grupo y era –y es- el capitán del equipo. Por eso Farfán celebró el primer gol con esa imagen. Los dos atacantes son grandes amigos y compadres y le han regalado al país tantas alegrías, como la de esa noche.

(Video de Movistas Deportes)

Un jalón de felicidad

Perú fue una de las revelaciones del Mundial de México 70, pero en su debut tuvo que batallar doble para remontar ante Bulgaria, ya que perdía 2-0 en casi 50 minutos de juego. Sin embargo, con goles de Gallardo y Chumpitaz logró igualar el encuentro.

Hasta que apareció Cubillas para marcar el gol de la victoria. El ‘Nene’ realizó una gran pared con xxx y superó la defensa búlgara. El volante intentó correr para celebrar el tanto, pero ‘Perico’ León evitó lo que lo haga jalándole la camiseta sin soltarla por nada del mundo. Finalmente se quedó parado y todos los jugadores se acercaron a felicitarlo.

(Video FIFA TV... celebración sobre el minuto 2:20)

Perú llegó a cuartos de final de ese mundial, donde tuvo que medirse ante Brasil. El resultado fue 4-2 a favor del ‘Scracth’ en un encuentro de gran calidad técnica. Finalmente los brasileños fueron los campeones del certamen.

Lustren esa bota

Si bien en estos momentos no pasa un buen momento por incumplir las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno por el coronavirus, Nolberto Solano también tiene una celebración especial que muchos recuerdan. Su gol ante Uruguay en el Centenario en el 2004 vaya que lo merecía.

Aquel 1 de junio Perú venció 3-1 a Uruguay en Montevideo. El primer gol fue de Ñol en el minuto 13 de juego vía un perfecto tiro libre –la falta fue contra él mismo- por encima de la barrera, al palo cruzado. El volante corrió a celebrar hacia el banco de suplentes peruano, donde un miembro de utilería del equipo hizo como si le lustrara el chimpún con el que marcó.

(Video de Movistar Deportes)

Esta escena ya se había visto cuando Solano jugaba en Boca Juniors y el mismo Diego La Torre ‘le lustró’ el botín tras marcar un tanto de tiro libre ante Rosario Central el 8 de noviembre de 1997.

Los saltitos del ‘Loco’

Camino a lograr la Copa América 1975, Perú tuvo que enfrentar a Brasil en semifinales y en Belo Horizonte tuvo a Enrique Casareto como uno de los héroes de la victoria de 3-1 con dos goles. Sin embargo, más que la forma de cómo anotó es recordado el pequeño saltito que dio para celebrar el segundo gol.

Él mismo contó que no sabía cómo celebrar el tanto, si dar un volantín, tirarse el piso o correr hacia donde estaba el técnico Marcos Calderón y decirle algo. “Me put.. todo el partido. Cuando marqué fui a buscarlo y pensaba “se lo grito en la cara, me tiro al piso. Pero vi que mis compañeros ya estaban cerca y se me dio hacer ese salto de rarito”, aseguró.

(Captura de pantalla)

Perú ganó 3-1 en Belo Horizonte pero perdió 2-0 en Lima, por lo que la clasificación a la final se decidió por sorteo. En este Perú salió ganador y enfrentó a Colombia en la disputa del trofeo, que ganó en un tercer partido en Venezuela.

Un volantín en el Centenario

Perú se jugaba su clasificación a España 82 y tenía en Julio César Uribe a uno de sus hombres más importantes. El ‘Diamante’ se hizo presente en el marcador en la victoria de 2-1 de la bicolor ante Uruguay en el mismo Centenario de Montevideo. Ahí, el ‘10’ nacional celebró de una manera peculiar.

El 23 de agosto Perú visitó a los charrúas y Uribe abrió el marcador luego de una gran jugada colectiva en la que quedó cara a cara con el arquero. Definió de zurda y celebró con algunos saltos, pero cuando estaba ya casi rodeado de sus compañeros decidió hacer un volantín.

(Video YouTube... el gol sobre el minuto 4:33)

Perú logró clasificar a España 82, siendo el último mundial al que clasificó hasta que se rompió la mala racha en el 2018 de la mano de Ricardo Gareca.

Silencio en el Campín

Faltaba 10 minutos para que finalice el encuentro y Guillermo La Rosa ingresó al campo para buscar la paridad en el resultado ante Colombia por las Eliminatorias para España 82. El cambio realizado por Tim dio resultado ya que el ‘Tanque’ marcó el empate con un cabezazo y corrió por la pista de atletismo, como retando al público. Él jugaba en el Atlético Nacional de Medellín y el encuentro se realizó el Bogotá.

"Recuerdo muy bien cuando 'Patrulla' Barbadillo hizo un amague por derecha y envió el centro. Yo conecté el balón con fuerza al lado izquierdo. Nos regresamos contentos con ese empate", contó el mismo jugador. Con ese empate, sumando a la victoria sobre los cafeteros en Lima y ante Uruguay en Montevideo y el empate en Lima, Perú clasificó al mundial del 82.

EN EL PERÚ

En el fútbol peruano también se han visto casos de celebraciones peculiares. Son tantas, pero algunas quedan en el registro más que otras. Los goles de Germán Carty con Cienciano en la Copa Sudamericana y su festejo con el ‘Baile del Avestruz’ o la del ‘Checho’ Ibarra con su celebración imitando a un viejito con bastón, son algunas de las más recordadas.

(Video de Fox Sports, publicado por Cienciano... celebración de Carty en el 1:04.00)

También la celebración de Quinteros tirándose al piso como para una foto tras anotarle a Universitario o la del ‘Churre’ Hinostroza tapándose la cara y corriendo en el 6-3 de Matute en 1995. Así, como la de ellos, existen muchas y cada aficionado lo recuerda mejor que otro.

