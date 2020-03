Este domingo 29 de marzo se cumplen exactamente cuatro años desde que se terminó la historia de Claudio Pizarro con la selección peruana. Una que tuvo más momentos tristes y de frustración que de alegrías y goles. La relación del hincha con el ‘Bombardero’ fue, como se dice, más de odio que de amor. Un ejemplo de ello se dio, justamente, la última vez que vistió la Blanquirroja. Le tocó despedirse de la peor forma posible: con una dolorosa derrota 1-0 ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias, yéndose lesionado en medio del partido y siendo recriminado por el mismísimo Paolo Guerrero. En pleno encuentro, el ‘Depredador’ puso en tela de juicio si era verdad que sufría alguna dolencia su excompañero del Bayern Múnich. “Así es Paolo, le cuesta que yo no pueda estar. Él sabe que yo no hubiera salido si no habría estado mal”, atinó a decir Claudio con una enorme sonrisa dibujada en el rostro para disimular su fastidio, en el pospartido. En las horas siguientes de aquel duelo, el hincha y el periodismo, una vez más, aprovecharon este episodio para hacerlo trizas y criticar la supuesta falta de compromiso del goleador con el equipo de todos. Sin saber, fue la última vez que lo liquidaban.

Negar que el atacante del Werder Bremen es, probablemente, uno de los mejores futbolistas peruanos en el extranjero de todos los tiempos sería algo completamente irreal: es el segundo máximo goleador foráneo en la historia de la Bundesliga (197 goles en 486 encuentros), ganó la Champions League en el 2013, fue seis veces campeón de la Bundesliga y marcó 320 goles en 785 partidos a nivel de clubes. Fue un verdadero monstruo en este terreno. Sin embargo, no aceptar que se retirará con una deuda del tamaño del Titanic con la selección, también es querer tapar el sol con un dedo. En cinco Eliminatorias apenas llegó a romper seis veces las redes rivales, una estadística bastante discreta para alguien que, en su momento, fue considerado uno de los delanteros más temibles del Viejo Continente. Pero la pregunta del millón es: ¿Por qué no pudo rendir con la casaquilla nacional? A continuación analizamos tres razones que, durante años, se han utilizado para sustentar su mala racha.

¿ESTUVO MAL RODEADO?

¿Es verdad que Claudio en Alemania estaba rodeado de cracks y no sucedía lo mismo en la selección? El ‘Bombardero’ tuvo su primera participación en Eliminatorias en el proceso hacia Corea-Japón 2002. Aunque no logró ser titular indiscutible, tuvo la gran chance de jugar 13 partidos. En estos anotó dos goles y estuvo acompañado, en cancha, no por la crema selecta del fútbol sudamericano, pero sí por muy buenos jugadores que demostraban su trascendencia a nivel internacional. Hablamos del ‘Chorri’ Roberto Palacios y su magnífico presente en el Tecos de México, de un Nolberto Solano que ya era conocido como el ‘Maestrito’ y repartía cátedra cada fin de semana en la Premier League con el Newcastle. Más atrás tenía a José ‘Chemo’ del Solar que había destacado en la Liga Española y, por los costados, tenía un jet que pasaba siempre para tirarle centros: Percy Olivares, quien tenía un buen presente en Grecia y era de lo mejorcito en ese entonces.

Para las Eliminatorias Alemania 2006 tuvo de compañero a Jefferson Farfán que ya la rompía en el fútbol holandés con el PSV Eindhoven, a Paolo Guerrero que ya empezaba a asomar como un delantero de proyección europea y a un Andrés Mendoza que había destacado en el Brujas de Bélgica. Se le sumaba también la vigencia de ‘Ñol’ y del ‘Chorri’. Ya para las clasificatorias de Sudáfrica 2010, apareció en todo su esplendor la potencia de Juan Manuel Vargas y su espectacular momento en el calcio italiano. Farfán estaba en uno de los mejores momentos de su carrera con la camiseta del Schalke 04 y, aunque ya en sus últimos años, se mantenía la presencia de Palacios y Solano. Mientras Paolo seguía levantando su nivel a pasos agigantados con la selección.

Para Brasil 2014 tuvimos la grata aparición de André Carrillo. La ‘Culebra’, con una gran velocidad, ya se había ganado un nombre en Portugal con el Sporting Lisboa. También es necesario mencionar el buen presente de Rinaldo Cruzado en Newell’s Old Boys y de Luis ‘Cachito’ Ramírez que casi siempre jugó bien cuando le tocó ponerse la camiseta de todos. Se mantenían la ‘Foquita’, Paolo y el ‘Loco’. En el proceso hacia Rusia 2018, los tres ya estaban en una etapa de consolidación.

Proceso Eliminatorio Partidos jugados por Claudio Pizarro Goles Corea y Japón 2002 13 2 Alemania 2006 11 1 Sudáfrica 2010 4 0 Braisl 2014 13 3 Rusia 2018 4 0

Es cierto que en Alemania gozó de la presencia de cracks de otro nivel como el brasileño Diego Ribas, Mesut Özil y Ailton en el Werder Bremen, o de Michael Ballack, Zé Roberto, Bastian Schweinsteiger, Frank Ribéry y Arjen Robben en el Bayern. SIn embargo, nadie puede decir que en la selección no tuvo compañeros con el suficiente nivel para alimentarlo futbolísticamente. Como se ve, no sobró, pero tampoco tuvo al lado paquetes para no poder construir una mejor historia con la selección peruana.

EL DILEMA DE LOS TÉCNICOS

Un viejo refrán en el mundo del fútbol indica que un buen técnico suele sacar lo mejor de un futbolista. Y Claudio, en Alemania, tuvo el lujo de disfrutar de los mejores entrenadores de Alemania, y de Europa también. Algunos de los que integran esa lista son Felix Magath, Ottmar Hitzfeld, Thomas Schaaf, Jupp Heynckes y nada menos que Pep Guardiola. En Inglaterra incluso tuvo a José Mourinho durante un corto tiempo en el Chelsea. Nadie podría dudar que se trata de hombres preparados en todo aspecto para hacerse cargo de grupos humanos y llevarlos al éxito. No obstante, en su periplo por la selección, Pizarro tuvo a la mano a varios de los quera eran, en ese momento al menos, buenos estrategas en nuestro continente.

Para Corea-Japón 2002, el dueño del buzo incaico era el laureado Francisco Maturana. El colombiano tenía en su currículum el haber llevado a su selección a los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. No era poca cosa. Pero bajo su liderazgo, Claudio apenas pudo marcar dos goles en las Eliminatorias. En Alemania 2006 no fue muy diferente su rendimiento, pese a que le tocó se dirigido por el brasileño Paulo Autuori, quien había sido campeón de la Copa Libertadores unos cuantos años atrás con el Cruzeiro (1997) y estuvo varias veces voceado para asumir el Scratch. Pero con él solo celebró una vez.

Ya para Sudáfrica 2010, le tocó ser comandado por un ‘Chemo’ del Solar que pagó caro su poca experiencia. Aquella selección quedó última en la tabla de posiciones y el ex-Alianza Lima no logró convertir. Para Brasil 2014, de la mano del uruguayo Sergio Markarián, un técnico muy pedido en nuestro medio para dirigir a la selección y subcampeón de la Libertadores con Sporting Cristal, obtuvo su mejor media goleadora: 3 tantos en 13 duelos. Entonces. llegaría la oportunidad de ser dirigido por el argentino Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ llegaba a la Videna tras haber levantado cuatro trofeos con Vélez Sarsfield y ya tenía el respeto de la siempre competitiva liga argentina. Con él no solo se marcaría su adiós definitivo de la selección, sino que nunca pudo anotar en el proceso clasificatorio. La diferencia entre los entrenadores que dirigieron a Claudio en su mejor momento en clubes y los que tuvo en la selección, parecen haber estado solamente en el pasaporte. Salvo Guardiola que merece un párrafo aparte por razones conocidas, los demás eran ganadores dentro de su propio continente.

SU POSICIÓN EN LA CANCHA

En Alemania, en donde pasó los mejores momentos de su carrera, Claudio siempre fue ‘9’. Es verdad que también se caracterizaba por la gran capacidad de salir del área y vincularse con el juego, pero su gran talento, sin dudar, fue saber finalizar las jugadas. La definición que poseía frente al arco era cosa seria. Aunque por supuesto, puede que haya algún partido o pasaje del mismo en el que haya que tenido que jugar en otra posición por circunstancias extremas, como la expulsión de compañero o la necesidad del equipo. En algún momento fue apoyo de Giovane Elber o Roy Makaay en el Bayern, siendo el segundo atacante.

¿Pero pudo jugar en su posición ideal en la selección? Para Corea-Japón 2002, fue el reemplazante de Flavio Maestri e, incluso en algún momento, 'Pacho' alternaba entre él y Claudio dentro de su once inicial. Es decir, se jugaba con un '9' o doble ‘9’. En el proceso de Alemania 2006, a Pizarro también le tocó ser centrodelantero siempre: Autuori utilizaba un 4-4-2 con una volante en rombo, en donde el ‘Chorri’ era el ‘10’, Mendoza el delantero que iba más por fuera y Claudio el punta definido.

El último gol de Claudio Pizarro con la selección peruana en Eliminatorias

Para Sudáfrica 2010, al ex-Pesquero le tocó a veces jugar en su hábitat natural y en otras de media punta. Solano y Farfán iban como volantes por los costados y Paolo era el delantero de área. En Brasil 2014 se cambiaron los roles con Guerrero, y más bien fue este último el que jugaba como como segundo delantero y Pizarro era el encargado de merodear por el centro del área rival. Para Gareca, tanto Paolo como Claudio alternaban la posición del ‘9’ basándose en las circunstancias que proponía el juego durante los 90 minutos. Ninguno era un ‘9’ fijo y estático que se dedicara solo a esperar para finalizar los ataques.

En pocas palabras, durante las cuatro Eliminatorias que disputó, salvo algunas excepciones, a Pizarro siempre se le pidió que jugará de algo en lo que se volvió un especialista en Europa: tener buenos movimientos en ataque y ser contundente de cara al arco. Y si bien estas son algunas teorías planteadas, el verdadero motivo por el cual no pudo estar a la altura de las expectativas con la selección, solo Claudio lo sabe. Lo que sí nunca estuvo ni estará en tela de juicio fue su profesionalismo. Definitivamente hay que tenerlo para poseer la maravillosa carrera que construyó en el Viejo Continente.

