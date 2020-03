Acaparar las portadas por temas extradeportivos ha sido recurrente en algunos futbolistas del medio local. Las indisciplinas se fueron convirtiendo en pan de cada día. Jean Deza es parte de esta larga lista indeseada. Sus última apariciones en televisión en situaciones y momentos inadecuados para un deportista no son de hoy. En su historial se encuentra también una situación que llegó hasta las oficinas de la FIFA, que finalmente decidió sancionarlo con más de un año sin jugar.

La carrera de Deza siempre se ha visto opacada por su accionar fuera de los campos de juego. Nadie puede negar la habilidad y velocidad que tiene como futbolista, pero las malas decisiones lo llevaron a volver al fútbol peruano. Hoy incluso está en entredicho por sus últimas indisciplinas que le abren la puerta trasera de Alianza Lima. El delantero es un personaje tan mediático que hasta la FIFA ya tiene su nombre archivado.

En el 2016, previo a la Copa América Centenario en Estados Unidos, el atacante estaba siendo seguido por el comando técnico de la selección. “Me ilusiona. Sería muy bueno para mí y un impulso en mi carrera. Lo daría todo por mi selección. Trabajo para eso, para que el 'profe’ Gareca me tenga en cuenta. Es un buen momento para se apueste por los jóvenes, creo que estamos preparados para asumir la responsabilidad”, comentaba por aquel entonces el atacante que pertenecía al Montpellier de Francia.

A la par del interés del posible interés de Ricardo Gareca, que ya lo había convocado en el 2015, apareció una opción para continuar su carrera en el Levski Sofía de Bulgaria. Tras rescindir su contrato con el Montpellier, firmó contrato por una temporada con el club búlgaro. Su objetivo era tener continuidad para entrar nuevamente en el radar del comando técnico de la selección.

Las lesiones quedaron atrás y la muestra de un nivel superlativo comenzó a atraer miradas ante un posible cambio de actitud del delantero. Su primer gol se dio en los dieciseisavos de final de la Copa de Bulgaria pese a ingresar recién en el minuto 92. Recibió la pelota frente al arco y remató sin arquero. Todo iba bien hasta que llegó mitad de temporada.

La típica paralización de invierno en diciembre le permitió regresar al Perú para visitar a su familia y, principalmente, para estar presente en el nacimiento de su hija. Sin embargo, el ‘Ratón’ argumentó tener problemas con el Levski para no volver a Bulgaria. “Me dieron permiso por el nacimiento de mi hija Victoria, en esos días aproveché para explicar que ya no iba a regresar, por motivos X que tuve allá en Bulgaria, que no fueron muy positivos para mí. Se está conversando, se está hablando, se está llegando a un buen acuerdo y eso es lo que me deja más tranquilo ahora", argumentó. Esta información fue desmentida por el propio club desde Sofía y tomó la actitud del delantero como un acto de rebeldía para no cumplir su contrato que culminaba en junio del 2017. Acto seguido, el Levski denunció al peruano ante la FIFA.

Quedarse en el Perú se convirtió en la mejor opción, según el criterio de Deza, pero la denuncia lo obligó a dejar las canchas porque la sanción temporal solo podría ser suspendida mediante una autorización especial hasta que resuelva el asunto. Sport Huancayo lo acogió con la esperanza de verlo jugar en sus filas, lo cual no se pudo lograr. “Está castigado. Conversamos para tratar de liberarlo, pero no conseguimos hacerlo. Ahora tenemos que respetar el reglamento, ver qué responde la FIFA, estamos en eso. Estamos haciendo todo lo posible. Si no se puede, tenemos que obedecer lo que diga la FIFA”, explicó en ese entonces el presidente del ‘Rojo Matador’, Raúl Rojas.

A finales del 2017, Sport Rosario también solicitó sus servicios, pero el mismo problema surgió imposibilitándolo de volver a las canchas.

Ya en marzo del 2018, Jean volvería a tener una autorización de la FIFA para jugar y fue así como pudo volver a las canchas para vestir la camiseta del Sport Huancayo (17 partidos jugados y un gol en el torneo local, además de dos presencias en Copa Sudamericana). Luego, UTC lo fichó en el 2019 y solo un año duró su aventura en Cajamarca (35 encuentros y 6 tantos en la Liga 1, y dos duelos en Sudamericana) para volver a Lima y vestir los colores de Alianza Lima. Sin embargo, sus indisciplinas y escapadas nocturnas volvieron a acaparar las portadas. Deza pasó otra vez de la cancha a la televisión para ser el protagonista en el horario estelar de un programa de ampays.

El futuro del jugador se torna incierto para lo que resta del 2020. La cuarentena lo ayuda a retomar su forma física, pero Alianza Lima ya no lo tiene en sus planes pese a que en los próximos días recién llegará su nuevo entrenador, que sería el chileno Mario Salas. “Esa es una situación que se la dejo a la parte legal”, remarcó hace unos días el director deportivo de los blanquiazules, Víctor Marulanda.

CHRISTIAN CUEVA Y EL PERMISO DE LA FIFA

Si hablamos de intervención de la FIFA en caso de jugadores peruanos, la más reciente es la de Christian Cueva. Inmerso en actitudes extradeportivas, ‘Aladino’ fue marginado del Santos de Brasil que había acordado pagar 7 millones de euros por el pase del volante al Krasnodar de Rusia.

‘Congelado’ en Brasil, el Pachuca de México se interesó por los servicios del peruano, mientras el Santos exigía un pago de 100 millones de euros para liberar a Cueva. El caso llegó a la FIFA, que autorizó temporalmente la habilitación del jugador para que pudiese actuar en la Liga MX. La defensa del mediocampista fue que el club brasileño incumplió con algunos términos del contrato al no hacer efectivo algunos pagos al jugador. Esa situación se resolverá en los próximos meses en Zúrich. Y será la FIFA la que determine si Cueva tiene la razón, de lo contrario el peruano será suspendido como sucedió con Jean Deza.

Christian Cueva ha disputado solo 17 minutos con el primer equipo de Pachuca.

