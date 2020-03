A pesar de su carácter optimista, Pedro Aquino no esquiva la preocupación ante el crecimiento de la pandemia del coronavirus en México. En el país azteca hoy es momento de previsiones gubernamentales, pero el volante de la selección comenta (vía telefónica) que el cuidado máximo hoy es más una decisión particular. Su club, León, decidió enviar a los jugadores a sus casas hace diez días. Aquino trabaja en doble horario en su departamento. Luego de un 2019 opacado por las lesiones, su énfasis es no descuidar el estado físico. En un mundo en pausa, el mediocampista no quiere saber de descansos.

— ¿Cómo refuerzas tu preparación física en estos días de trabajos en casa?

Es muy duro para todo el mundo que estemos pasando por esta situación. Hay mucha gente que está perdiendo la vida y para los deportistas es muy difícil parar tanto tiempo. Ya nos vamos para la segunda semana y cada vez es más complicado. Por ahora yo estoy con un preparador físico en la casa, para no perder musculatura ni físico. Pero no es igual a entrenar con tus compañeros en un campo de juego. Ahora nos toca estar juntos y acompañarnos de nuestras familias. No es algo normal, pero es lo que toca y esperar que todo esto pase lo más rápido posible.

— ¿Cuándo dejaron de entrenar en campo? ¿Fue una decisión particular de tu club o de toda la Liga Mexicana?

Ya vamos una semana y media entrenando en casa. El cuerpo técnico y la directiva del club tomaron esta decisión para preservar la salud de todos en el equipo, para evitar que alguien del club se contagie y contagie a su familia. Fue más que nada para prevenir porque en León la situación no está muy avanzada, pero sí se va a poner fea en algún momento.

— ¿Compartes la opinión de muchos mexicanos sobre la falta de previsión en el gobierno de ese país para este caso del COVID-19?

Acá el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) ha tomado las cosas a la ligera, no es consciente de las cosas que van pasando en otros países. La verdad yo me siento muy orgulloso y contento por lo que está haciendo el presidente Martín Vizcarra en nuestro país. Está evitando mucho caos y muchas muertes. Acá el presidente mexicano no está alertando a nadie y ha tomado todo como una situación tranquila. Tiene que ser consciente de lo que está pasando en otros países.

— ¿Es cierto que la Liga Mexicana ha pedido pruebas del coronavirus a todos los jugadores? ¿Te han hecho descarte en León?

Por ahora hemos tenido poca comunicación con el club sobre esos temas. Lo principal que hemos visto en los últimos días es la parte física, nos están dejando un plan de trabajo para hacer en casa. Sobre los chequeos que me comentas, aún no nos han informado. Lo que sí tenemos es una encuesta virtual que debemos llenar todas las mañanas para informar si tenemos fiebre o tos seca, gripe y cosas así.

— ¿Por qué crees que la temporada tardaste un poco en recuperarte? Fue más de medio año sin actividad.

Ya estoy al ciento por ciento, no quiero buscar culpables, así no es mi forma de ser. No soy esa clase de jugador. Todo se hizo en su momento; tuve siete meses muy complicados fuera del campo. Fue bastante doloroso para mí estar en esa situación. Se pudo manejar mejor mi rehabilitación, pero eso ya queda en el año pasado. Toca vivir el presente, tengo muchas ganas de jugar todos los partidos que se pueda y saltar a Europa, que es la idea y mi objetivo.

El profesor Ricardo Gareca, D.T. de @SeleccionPeru, estuvo presente en León para dar seguimiento al trabajo de Pedro Aquino. 🇵🇪 pic.twitter.com/3bx5ZRT4b5 — #JugamosEnCasa 🏠 (@clubleonfc) February 20, 2020

— ¿El mercado de pases será muy movido a fin de año a pesar de esta crisis del coronavirus?

Es difícil hacer un pronóstico. A mí me queda un año de contrato y no sé cuál será mi situación cuando volvamos a las canchas. No me siento mal en León, es un buen grupo, un gran comando técnico y la directiva del club se portó diez puntos conmigo cuando me lesioné. Igual ya me tocará hablar con mi representante, la prioridad para mí ahora es salir campeón con León. Pero mi meta sigue siendo irme a Europa.

— ¿Qué fue lo más importante que conversó contigo Ricardo Gareca en su visita?

Fue una visita de lujo para mí. Lo que más querían es saber cómo iba mi lesión, vinieron a verme en partidos de la Concachampions. Hablamos muchas cosas importantes, me explicaron cómo iba a ser todo en las Eliminatorias, se vienen muchos partidos importantes para la selección. Me vieron en buen ritmo y con muchas posibilidades de ser convocado. Se fueron muy contentos de acá.

—¿El profesor Bonillo, preparador físico de la selección, no te ha llamado en estos días de crisis?

No, no he conversado con nadie del comando técnico de la selección luego de que se dio esta crisis del coronavirus y el aislamiento. Lo que me toca es seguir el plan del club, pero yo, por mi cuenta, también trato de reforzar mi físico. Quiero llegar bien cuando se reanude el fútbol.

Pedro Aquino marcó el segundo de Perú ante Chile (Captura y video: Movistar Deportes).

—¿Cómo te ves en septiembre cuando finalmente puedan iniciarse las próximas Eliminatorias? ¿Compartes que tu mejor momento fue cuando jugaste ante Francia en el Mundial?

Sí, en el Mundial estuve con un ritmo muy importante en mi carrera. Ahora trato de agarrar ese ritmo y cada vez que he ido a la selección siento que he hecho buenos partidos. Para septiembre esperemos que pueda llegar con el mejor nivel de todos. Estoy trabajando para eso y tengo continuidad con mi club.

—¿Cómo ves a la distancia todos los cambios que vive un club que quieres tanto como Sporting Cristal?

Me he enterado en parte de todos los cambios, sé que hay nueva directiva y un nuevo comando técnico. Me da pena que se haya cambiado de directiva, porque las dirigencias que pasaron antes me tuvieron desde muy chico. Yo quiero retirarme en Sporting Cristal, sin embargo no conozco más detalles de lo dirigencial. Conversé hace un tiempo con Alfonso García Miró, aunque de temas más personales, sé que ya no está en el club. Yo espero que el club siga peleando los primeros lugares. Desde lejos, al club que me vio crecer solo le voy a desear siempre lo mejor y que salgan campeones.

VIDEO RELACIONADO

Pedro Aquino se suma al #YoMeQuedoEnCasa

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Más en Deporte Total

Conmebol adelantará los premios por Copa Libertadores a clubes para aliviar el impacto económico por COVID-19

Real Madrid: conoce a los futbolistas que dejarían el equipo blanco en la temporada 2020-21 | FOTOS

Barcelona reaccionó al coronavirus: el club oficializó la reducción de sueldos a su plantel

Dani Alves fue llamado “veterano” y no le gustó: así fue la reacción del brasileño