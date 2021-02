Conforme a los criterios de Saber más

Fueron solo 30 minutos, pero suficiente para que la historia diga que un Sotil regresaba a la selección peruana. Era Johan, el ‘Cholito’. Era la gran figura que había dejado Ángel Cappa en Universitario. Era lo que no llegó a ser. El mismo día del debut de Jefferson Farfán en la selección peruana también saltaba a la cancha por primera vez Johan Sotil, de 20 años, para enfrentar a Haití en Matute. El, en ese entonces, jugador crema era pedido por la afición y Paulo Autuori les cumplió el deseo. Fue debut y casi despedida.

Mientras de Jefferson se comentan sus goles y se cuentan los días para su retorno a la selección peruana, se Johan se escarba para saber cuántos partidos disputó con la Bicolor. En Google, las referencias sobre Johan son en tiempo pasado. El gol que le anularon con Huaral el año pasado, una entrevista antes de la pandemia o por referencias de terceros.

“Era increíble lo que jugaba ese chico”, dijo Farfán sobre él al recordar un clásico en el que Sotil bailó a Pepe Soto. “El ‘Cholito’ estaba en su mejor momento en la ‘U’ y yo recién empezaba” , recordó la ‘Foquita’ en una transmisión en sus redes sociales. Ese era Johan, un gran jugador, pero no fue profesional.

Luego llegaron los ampays en programas de espectáculos y lejos de llevar a Universitario a lo más alto, tuvo que apartarse de Ate. Mientras Jefferson alzaba vuelo rumbo a Europa, Johan solo había tomado un vuelo a Piura para jugar por Alianza Atlético. Cada año cambiaba de equipo e incluso llegó a Alianza en el 2007, pero su realidad estaba en otras pantallas. “La señorita Magaly es igualita a Hitler” , llegó a decir en el 2003 por todo lo que salía de él en la TV.

Siete años pasaron para que volviera a pisar la Videna con la Bicolor. Sergio Markarián lo convocó para un microciclo a fines del 2010. Jugaba en Sport Huancayo bajo la tutela de Roberto Mosquera. Al año siguiente llegó a jugar un amistoso ante Panamá en Moquegua. Para ese año, ya Jefferson había jugado dos Copa América y dos Eliminatorias, con 45 partidos y doce tantos .

Sotil en la selección

Fecha Partido MInutos Dato 23 - 02 - 2003 Perú 5-1 Haití 30′ Ingresó por Antonio Serrano 08-02-2011 Perú 1-0 Panamá 45′ Ingresó por Michael Guevara

Opinión de quien lo adoptó

En el 2007, Ángel Cappa escribía una columna en DT. “Estación Madrid”, se llamaba. En marzo le dedicó su espacio justamente a la comparativa Sotil-Farfán. “Son producto de la tierra. Tienen todas las virtudes también muchos defectos que heredaron de la historia del fútbol peruano”, empezó.

El técnico argentino recordó cómo es que llevó al ‘Cholito’ al primer equipo crema. “Lo descubrí en los entrenamientos”. Jugaba de volante y en una conversación con ‘Fatiga’ Russo de inmediato determinaron que era delantero. “Lo hicimos jugar de delantero por afuera y entonces comprobamos claramente que se trataba de alguien distinto”, escribió.

Tampoco se guardó elogios para Farfán. “Lo sufrió en la primera final del 2002. Junto a Aguirre fueron una amenaza permanente por rápidos, pícaros y atrevidos”, aseguró Cappa sobre los blanquiazules.

Cappa lamentó tener que dejar Universitario porque no pudo “acompañar el crecimiento de Sotil al que yo suponía un futuro espléndido”, según su propia confesión. “Desapareció de los lugares de privilegio. La diferencia entre ambos (Sotil-Farfán) está en la mentalidad. Farfán tuvo la voluntad, el ‘Cholito’ quedó enredado en las trampas que la sociedad y el éxito tienen ”.

El buen recuerdo sigue en el entrenador. Este año en entrevista con Radio Exitosa usó el nombre de Johan para definir lo que significa el fútbol peruano. “Jugar bien es jugar como jugaba Cubillas, el ‘Cholo’ Sotil, Cueto, Johan Sotil, Chemo, Kukín. Todos sabían qué era jugar bien”, declaró. Un mimo para los Sotil, padre e hijo.

Presente

Sotil sigue dándole a la pelota aún con sus 38 años. El año pasado llegó con Unión Huaral hasta las semifinales de la Liga 2. Un polémico gol anulado a él mismo no le permitió acceder a la definición. Su vena futbolística sigue latiendo, aunque aún lejos del primer nivel.

Mientras Jefferson, con 36 años, no quiere jugar en Liga 2, así se trate de Alianza Lima, Sotil lleva jugando en esta división desde el 2017 y para este 2021 aún no se confirma en qué equipo jugará. En Huaral decidieron no renovarle porque decidieron no contar con jugadores mayores de 35 años debido a que seguirán jugando en canchas sintéticas y eso perjudica el desempeño de los futbolistas veteranos.

“¿Qué pasaba después de un ‘ampay’?”, le preguntó el periodista ‘Vocha’ Dávila en una entrevista para Trome en febrero del año pasado. “Llegaba asustado a los entrenamientos. Y todo porque salía Óscar Ibáñez y me llevaba a un lado a hablarme y después el ‘Puma’, que también me ‘cuadraba’”, respondió Sotil.

Sabía en lo que se metía, pero le costó salir de ello hasta que la madurez lo encontró, aunque ya el fútbol de alto nivel lo había dejado.

