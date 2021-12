Conforme a los criterios de Saber más

Los buenos defensores no solo tienen el instinto de la anticipación, sino también saben cuándo esperar. Alexander Callens merecía este fabuloso año futbolístico. Por su persistencia y por dar pelea siempre en silencio. El zaguero peruano anotó el penal decisivo para que su club, el New York City, logre su primer título en la MLS.

Callens festeja sin disfuerzos, pega saltos sin pausa y contagia a todos sus compañeros . Parecían niños en horas de recreo. En cada desgaste sobre el campo de juego, en cada entrega máxima en los entrenamientos, el central de la selección peruana edificó los cimientos de su máxima alegría.

En el estadio Providence Park de Oregon, el New York City fue visitante ante Portland Timbers, equipo de Andy Polo, que no pudo alternar por estar en la etapa final de su recuperación. La definición de la MLS tuvo momentos de mucha dinámica, sobre todo en el cierre del primer tiempo y en los minutos finales del complemento. El cuadro celeste de la Gran Manzana -filial del Manchester City- salió a buscar el resultado y tuvo recompensa con el gol del argentino Valentín Castellanos a los 41′.

Alexander Callens es campeón de la Major League Soccer 2021. (Foto: Agencias)

Portland Timbers, con el aliento de su público y con el replanteamiento del técnico venezolano Giovani Savarese, se fue acercando al arco neoyorquino hasta acorralar en el cierre. New York alistaba el grito de campeón, pero el chileno Felipe Mora puso el 1-1 a los 94′. En el tiempo extra se mantuvo el marcador y tuvo que definirse este campeonato por la ruleta de pena máxima.

Hoy miles felicitan a Callens en su transmisión en vivo por redes sociales, pero pocos saben que desde hace diez años, el ex zaguero del Sport Boys tuvo que tomar decisiones difíciles y radicales para darle un impulso a su carrera. El defensor de la bicolor debutó hace más de diez años en el Sport Boys, sin embargo, se fue rápidamente al fútbol español. Con pocas oportunidades en la Real Sociedad, no se ruborizó en comenzar desde cero en la segunda con el Numancia. Fue en esos años, en los que Ricardo Gareca, recién llegado a la selección peruana, obtuvo las informaciones sobre ese defensor zurdo, que también podía jugar de lateral.

“Lo voy a resumir en algo muy sencillo: Alexander es un futbolista que escucha siempre. Su perseverancia y profesionalismo, sus ganas de mejorar cada día, todo eso es Alexander Callens. Es un titular habitual desde hace tiempo en la MLS y ahora en la selección peruana. Ricardo Gareca habló mucho con él. Callens escuchó y por eso mejoró. Ahora es un indiscutible en la selección. Él estuvo varios años con nosotros, pero de repente no jugaba por no llegar a ese nivel que hoy lo hace campeón y que hoy lo convierte en titular en la selección”. Así resumo el momento de Alexander: perseverancia, disciplina y saber escuchar”, comenta Nolberto Solano, asistente técnico de la selección peruana.

Un indiscutible

Le costó mucho a Callens y ese penal que definió el título fue el símbolo de toda esta espera. Ese disparo potente fue también la descarga de emocional, de alguien que estaba convencido que algún día iba a llegar su turno. Pasaron diez años para que Alexander vuelva a ser titular en una selección peruana. Desde aquella Sub 20 del 2011 hasta el actual equipo mayor, que está a seis semanas de definir sus posibilidades mundialistas en la próxima fecha FIFA.

“A Alexander siempre lo llamaban, pero a veces en la selección no había mucho tiempo para verlo. Sin embargo, él siempre se mataba en los entrenamientos, nunca bajó los brazos. Y cuando le dieron la oportunidad, no la desaprovechó. Además, siempre fue titular en su club, no tenía mucho protagonismo porque recién ahora su equipo estuvo en las finales de la MLS. Y ahora en la Copa América pegó el salto, tiene más confianza y me alegra mucho por él. Como compañero he podido ver su constancia”, comenta Christian Ramos, su compañero en la zaga titular de la selección peruana.





Como dice Ramos, Callens fue llamado con mucha frecuencia, sin embargo no era tomado en cuenta en las horas más importantes. No fue al Mundial de Rusia y en la Copa América 2019 estuvo en la banca durante todo el torneo. No jugó un solo minuto. Tuvo su primera oportunidad seria en la Copa América 2021 y desde allí nadie le quitó el puesto.

“Los dos logros que ha obtenido Alexander en este año vienen de la mano. Alexander este 2021 ha dado un salto cualitativo con la selección y con el New York City. Se ha consolidado, ha logrado a ser titular y todo es producto de su esfuerzo personal. Ha aprovechado bien la oportunidad y ahora, me atrevería a decirlo, es un titular indiscutible en la selección. Me da mucho gusto por él, porque es un excelente tipo y se lo merece”, explica Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Celebra con el pecho caliente Alexander Callens. Hace mucho frío en Estados Unidos, pero el defensor peruano vivirá estos días como si estuviera en un verano en Nueva York.

