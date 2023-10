Tras ser incluido en la nómina de Juan Reynoso, el atacante Bryan Reyna confesó no estar sorprendido con su llamado a la Selección Peruana para afrontar la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias 2026, ya que ha continuado “trabajando duro”.

Según compartió Ovación, el futbolista de 25 años indicó que se pondrá “físicamente bien” para disputar la recta final de la Liga 1 Betsson.

“No es que me sorprenda, he estado lesionado, pero en medio de mi lesión he seguido trabajando duro y creo que con un par de días más voy a ponerme físicamente bien para poder estar bien tanto en Alianza Lima como en la Selección”, declaró.

Asimismo, se mostró contento por la convocatoria de sus compañeros de Alianza: “Me motiva mucho. Zambrano ya tiene tiempo en la Selección, ahora se han incorporado Jairo (Concha) y Franco (Zanelatto), esperamos dar lo mejor de nosotros para darle el triunfo a la Selección”.

Sobre el duelo contra Deportivo Binacional, Bryan Reyna apuntó que buscarán conseguir los tres puntos en Juliaca y asegurar un puesto en la final de la Liga 1 Betsson.

“Muy importante ganar los 3 partidos, primero preocuparnos en el de mañana, es complicado Juliaca y buscaremos ganar los 3 puntos”, finalizó el atacante.