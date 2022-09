Una raya más al tigre, un indicio, o más bien una prueba más -desde el lado que se quiera ver- para sostener la controversia. A tan solo días de la Audiencia del jugador de León ante la FIFA (15 de septiembre), un audio le ha vuelto a comprometer a él y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por su presunta documentación falsa.

En el material publicado por Daily Mail, se escucha a Byron en una entrevista formal realizada con el jefe de la Comisión Investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el año 2018, en el que admite su cambio de nombre y fecha de nacimiento.

El exfutbolista del Barcelona de Guayaquil, que participó en ocho partidos de las Eliminatorias Qatar 2022, confesó durante la conversación que nació en 1995 y no en 1998 como figura en su cédula. Además, manifestó que su verdadero nombre es “Bayron Javier Castillo Segura”, pero en sus documentos figura como “Byron David Castillo Segura”.

Si bien en ningún momento mencionó haber nacido en Colombia, habló sobre “cruzar la frontera” de Tumaco a San Lorenzo, ciudades de Colombia y Ecuador, respectivamente. “Llegué y no sabía cómo arreglar esas cosas. Me dijeron: te vamos a ayudar. Yo quería ayudar a mi familia”, se escucha.

DailyMail de Inglaterra: Ecuador podría ser expulsado del próximo mundial. Reporte incluye audio donde Byron Castillo reconocé tener cédula falsa y haber nacido en Colombia. El medio inglés habla de pasaportes falsos, multiples identidades y encubrimientopic.twitter.com/w5qM07EXYA — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 12, 2022

Todo eso le ha dado más peso al argumento de Chile contra Ecuador, que ha acumulado varias pruebas sustanciales para el caso de la falsedad de nacionalidad del jugador. En principio, la FIFA había desestimado la denuncia, ratificando la clasificación mundialista de los ecuatorianos. Sin embargo, la cita de este jueves en Zúrich (Suiza) podría cambiar las cosas.

La participación de Perú

A inicios de la controversia, la FIFA invitó a la Federación Peruana de Fútbol a presentar su posición sobre el caso de Byron Castillo. “Involucran a Perú porque lo que está en juego es la integridad deportiva, que es lo que pregona a cada instante la FIFA”, explicó a este Diario Jhonny Baldovino, quien es juez en el Tribunal del fútbol del máximo organismo.

No obstante, la FPF no tenía previsto tomar alguna postura al respecto que pueda afectar con la investigación. De hecho, el caso lo ha venido siguiendo todo el tiempo el departamento legal de la selección peruana, pero en un inicio el mayor enfoque estuvo puesto en el repechaje mundialista contra Australia.

Ya después de la dolorosa eliminación por penales, el tema de Byron Castillo cobró más relevancia en la Federación, tanto así que medios chilenos aseguraron que Perú se sumó a la ofensiva contra Ecuador en el caso según el diario chileno “La Tercera”, con la esperanza de poder participar en Qatar 2022.

🇵🇪⚽ Perú se aferra a la ofensiva de Chile contra Ecuador por el caso Byron Castillo y apela a la resolución de la FIFA para meterse en Qatar https://t.co/zDlMFV1fSN pic.twitter.com/ZnSpVf6hts — La Tercera (@latercera) July 13, 2022

En ese contexto, Perú puede intervenir en la Audiencia de este jueves con todos sus derechos al igual que Chile, haciendo los alegatos que requiera. Además, en caso Byron Castillo se presente en Zúrich -su abogado descarta la obligatoriedad de su asistencia, pero la FIFA lo exige-, la FPF tiene la libertad de formular las preguntas que crea convenientes al jugador.

¿El escenario es positivo?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que este caso lo inició Chile. Al comienzo, con poca información de por medio, se veía absurda la posibilidad de que Ecuador haya cometido ese error infantil y que, por tanto, la ANFP tuviera la razón. Sin embargo, ahora las cosas están mucho más claras y eso puede perjudicar notablemente a ‘La Tri’.

De comprobarse que las acusaciones son ciertas en la Audiencia del jueves, Chile esperaría ser beneficiado con los puntos perdidos en el empate frente a Ecuador (0-0) en el que Byron Castillo participó, lo que entonces le daría la ansiada clasificación a Qatar 2022.

Sin embargo, el problema tiene muchos matices. Para que ‘La Roja’ pueda sacarle provecho a sus demandas, la FIFA -o posteriormente el TAS- tendría que determinar que el jugador no era elegible por nacionalidad. Sin embargo, he ahí el dilema; la nacionalidad no la define ninguna de las dos instituciones mencionadas, sino el mismo país. Es por ello que hoy Byron Castillo cuenta con un pasaporte válido más allá de las irregularidades presentadas. Vaya a donde vaya, él será reconocido como ecuatoriano.

La FPF tendrá injerencia en la Audiencia en Zúrich FOTO: JESUS SAUCEDO / JESUS SAUCEDO

Ahora bien, el caso no termina ahí. Siguiendo todos los estándares de prueba del derecho deportivo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se expuso a la posibilidad de ser sancionado en el hipotético contexto de haber sabido que Byron Castillo tenía documentación falsa. Este castigo le supondría salir directamente del Mundial, mas no el padecer la reducción de puntos. Es decir, la consecuencia jurídica del caso sería distinta a la que buscaba Chile.

En esa línea, Perú puede exigir que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes -a partir de las pruebas que se han revelado- y que se expulse a Ecuador de Qatar 2022. Esto beneficiaría únicamente a la ‘Blanquirroja’, que ocuparía el cuarto puesto de las Eliminatorias, mientras que Colombia tomaría el quinto lugar, según le explicaron a Deporte Total entendidos en el tema.

En el complejo distintivo de Zúrich, entonces, el escenario será legalmente favorable para nuestro país, mucho más que para Chile. Los abogados de la FPF ya deben haber estudiado esa posibilidad y, seguramente, ya han formulado un reclamo formal y todos los alegatos necesarios para presentarlos este jueves. Hay posibilidades importantes de ganar el caso. Aunque habrá que esperar qué es lo que finalmente decide la FIFA con Ecuador en la Audiencia. Sea como fuere, Perú aún ve una luz de esperanza pese a la caída en el repechaje.