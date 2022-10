Chile y Perú apelaron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso Byron Castillo , último recurso para buscar la anulación de la clasificación de Ecuador al Mundial Qatar 2022, pero todo indicaría que el organismo rechazaría la petición.

Juanjo Buscalia, periodista argentino de la cadena Fox Sports, se pronunció al respecto y no comunicó novedades alentadoras para los demandantes. “Lo que me cuentan es que no le van a dar lugar al reclamo y van a seguir el lineamiento de la FIFA”, aseguró.

“La FIFA ya le dijo a Chile y Perú, que son los que acudieron con una demanda contra Byron Castillo porque dicen que el futbolista está mal incluido porque dicen que no es ecuatoriano y nació en Colombia. Ya les dijeron que ese reclamo no tiene lugar en primera y segunda instancia”, señaló Buscalia, recordado las resoluciones de FIFA al respecto.

“Ellos fueron al TAS y lo que esperan es que haya un veredicto favorable”, sin embargo este no llegaría. La decisión final se hará pública “por el 10 de noviembre”, detalló.

¿Qué puede llegar a pasar? Así respondió el periodista: “Primero que la resolución favorezca a Chile, es decir que todos los puntos que jugó Ecuador con Byron Castillo en cancha pasen a los rivales, si es así, beneficia en primera instancia a Chile y luego a Perú. Pero hay un nuevo escenario que lo puntos que le resten a Ecuador no se los den a nadie y si esto pasa, clasifica Colombia. Lo que a mi me dicen es que no va a pasar nada, por lo tanto Ecuador va a estar en el partido inaugural ante Qatar”, sentenció.