Chile vs. Bolivia en vivo: sigue el partido por la fecha 3 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El juego se disputa el martes 16 de abril, desde las 16:00 horas de Perú (17:00 de Chile), en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil, Ecuador. La transmisión se puede ver en Bolivia a través de Tigo Sports, mientras que NTV transmite en Chile en directo y TVN en diferido. DirecTV Sports pasa el compromiso en ambos países y a nivel regional. También se pueden seguir las imágenes vía streaming por DGO (DirecTV GO).

