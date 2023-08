El exfutbolista Claudio Pizarro repasó en el programa “A Solas Con” de Movistar Deportes sus inicios en el futbol, quién era su máximo ídolo cuando empezaba y su descubridor que le permitió convertirse en el representante nacional más exitoso en el extranjero.

Tras aparecer en la final de la Supercopa de Alemania, el ‘Bombardero de los Andes’ mantuvo una extensa conversación con el periodista Pedro Garcia donde recapituló su destacada trayectoria.

“Yo lo he dicho siempre, Waldir (Sáenz) me gustaba mucho cuando tenía 14, 15 años. Cuando salió me parecía un jugador bien interesante”, señaló el exdelantero.

También recordó a su entrenador de las divisiones menores de Deportivo Pesquero, quien lo empezó ubicando en el mediocampo y “poco a poco” fue descubriendo su verdadera posición.

“Ronald Pitot era el entrenador de las divisiones menores de Pesquero. Y él es que me ve como jugador y es quien me pone como delantero”, dijo Claudio Pizarro.

Por último, el excapitán de la Selección Peruana aseveró que siempre estuvo de acuerdo con que el futbol era un trabajo, pero trataba de divertirse. “Era una etapa de aprendizaje, de diversión y de trabajo”.