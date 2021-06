Conforme a los criterios de Saber más

Es de madrugada en el Centro de Entrenamiento del Sporting de Lisboa, pero un ruido en el gimnasio ha despertado a Aurelio Pereira, el director de la escuela de menores. Como otras tantas noches, Aurelio no teme al sonido, pues sabe su origen; lo que sí le preocupa es el sobreentrenamiento de quién lo provoca. Ahí está el delgado Cristiano Ronaldo. Con menos de 15 años, el delantero, tildado de “feo” por sus amigos, se ejercita una vez más previo a un partido de fútbol. Natural de Madeira, Cristiano siempre ha buscado romper récords. Teniendo claro desde niño que quería convertirse “en el mejor jugador del mundo”, hoy su anhelo pasa por ser reconocido como “el mejor de todos los tiempos”.

Este martes, en el debut de Portugal en la Eurocopa, ‘CR7’ se apoderó de un nuevo récord. Con su doblete ante Hungría, el portugués se convirtió en el goleador histórico de la fase final del torneo continental con 11 goles, superando los 9 convertidos por Michael Platini . Además, es el jugador con más fases finales de Euro jugadas (5) . En total son 17 futbolistas los que han jugado 4 veces esta fase, entre los que destacan Lothar Matthäus con Alemania y Peter Schmeichel con Dinamarca en 2000.

Desde que tocó por primera vez un balón, Cristiano ha trabajado para enfrentarse a la misma historia del fútbol . Con números que datan desde 1863, el portugués no solo quiere probarse a sí mismo, sino también a lo que sus ojos no han visto: el pasado. Y para tratar de establecerse como el amo y señor del deporte rey, la única condición que ve es marcar goles. Con ellos llegarán la aprobación, los títulos y -¿por qué no?- un Mundial, la máxima consagración de cualquier futbolista.

A nivel de clubes, CR7 ya ganó todo lo que un jugador sueña, incluso jugando play. Con su selección obtuvo la Eurocopa 2016 y una Liga de Naciones de la UEFA . Ahora va por su segunda Euro. Pero hay un título que se le escapó al atacante de la Juventus, uno en el que la selección peruana fue su verdugo.

Cristiano Ronaldo a punto de marcar se doblete ante Hungría. (Foto: AFP)

Su primera frustración: ante Perú

Abril, 2001. Bajo el cielo francés de Montaigu, la delegación peruana asiste a una cena de confraternidad que se organizó el Torneo Mundial de Montaigu, un certamen amistoso entre selecciones Sub-16. Entre las decenas de jugadores hay uno que sobresale. Es flaco, con rulos y responde al nombre de Cristiano Ronaldo . No todos saben su nombre, pero sí lo reconocen: era el mejor jugador del torneo, de lejos.

“Nos hicimos amigos de la delegación portuguesa porque más o menos entendíamos el idioma. Ahí estaba Cristiano, que era un fuera de serie total. Era el mejor del torneo y nadie se quería perder sus partidos . Incluso en ese campeonato fueron ojeadores del Manchester United, club que luego compraría su pase al Sporting Lisboa”, nos cuenta Óscar Hamada, quien entonces era el técnico de la ‘Bicolor’. Ese año, ‘CR7′ tuvo sus primeros entrenamientos con el primer equipo lisboeta y ya estaba en el radar de Jorge Mendes, su actual agente.

El destino puso a Portugal frente a Francia en las semifinales. Los dos mejores equipos del campeonato enfrentados en una final adelantada. Mientras que Perú chocó ante Inglaterra. La escuadra local y el conjunto inglés ganaron sus respectivos partidos y accedieron a la definición.

Cristiano Ronaldo en una de sus primeras apariciones públicas como futbolista profesional. (Foto: Agencias).

“Un bus recogía a los dos equipos que se iban a enfrentar y los llevaba al estadio. Nosotros fuimos con Portugal para definir al tercer lugar. Cuando subimos, la orden nuestra era decirles a ellos algo como: ‘qué pena que no hayan clasificado, ustedes son los mejores, los veíamos campeones’ . Era una criollada nuestra para que se confíen o no quieran jugar. Eran un equipazo y sinceramente no teníamos nada que hacer contra ellos”, relata Hamada.

La estrategia peruana funcionó: la ‘Bicolor’ ganó 1-0 y se quedó con la medalla de bronce . Portugal jugó su peor partido del torneo y Cristiano Ronaldo estaba más preocupado en hacer piruetas con el balón para impresionar a las chicas que habían llegado al estadio para verlo jugar. También para que los ojeadores del Manchester United regresaran a Inglaterra con los mejores informes.

“ Nosotros ganamos porque metimos un gol en los últimos minutos . Ellos nos atacaron todo el partido, nos patearon al arco como 500 veces. Cristiano jugaba para la tribuna, no estaba muy interesado en el partido”, confiesa el DT.

Kylian Mbappé es otra de las figuras que alguna vez jugó el torneo. (Foto: Agencias)

Los últimos minutos de ‘CR7’ ante Perú fueron de terror para él. En la última jugada, mientras intentaba sorprender a todos con algunas piruetas, Brian Belini, delantero de la selección, fue a chocarlo. “ Lo mandó contra la banca de suplentes. Eso sí, fue lícito, hombro con hombro ”, aclara Hamada. “ Cuando acabó el partido, Cristiano tuvo un ataque de ira tremendo. No le gustaba perder. Bueno, nunca le ha gustado perder. Eso lo hace tan grande ”, añade el entrenador.

En esa selección peruana que venció a Portugal de Cristiano Ronaldo figuraban nombres como José Carvallo, ‘Chucho’ Chávez, ‘Neka’ Vílchez y Renzo Revoredo. El primero, portero de la ‘U’, está en Brasil con la selección preparándose para el debut en la Copa América 2021. Los otros aún se mantienen vigentes en la Primera División del fútbol peruano.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El jugador danés recibió reanimación cardiopulmonar (RCP) en el campo. El doctor Boesen dijo que el jugador está bien y que las pruebas a las que se ha sometido hasta ahora han arrojado resultados normales.