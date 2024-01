Por DIRECTV Sports en vivo, no te pierdas el partido de la selección de Perú ante su similar de Paraguay por el Preolímpico Sudamericano Sub 23, este sábado 27 de enero del 2024. El encuentro por la tercera fecha del Grupo B se llevará a cabo en el Polideportivo Misael Delgado., desde las 3:00 p.m. (hora local) y 5:00 p.m. (hora paraguaya). Aunque ‘La Bicolor’ debutó con victoria ante Chile, no tuvo la misma suerte ante Argentina; con estos resultados, el combinado nacional ocupa la tercera casilla.

