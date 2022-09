¿Cómo trabajó la Federación de Fútbol de Chile (ANFP), la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el tema Byron Castillo? ¿Hizo lo necesario o faltó algo? ¿Una derrota dirigencial afecta en lo deportivo o al revés: qué tanto repercute una victoria dirigencial? ¿Qué debería cambiar para que el TAS dé un fallo distinto?

Ramiro Fuenzalida, periodista de El Mercurio (Chile)

1. Llamó la atención que se lograra llamar a declarar al jugador. Al inicio se armó una gran expectativa pero rápidamente fue bajando porque las resoluciones judiciales de distintos países inhiben a la FIFA a pronunciarse. Si Ecuador reconoció su ciudadanía, la FIFA no se mete. Eso dio a entender que eran bajas las expectativas de poder cambiar eso. Hizo lo que tenía que hacer. Se enfocó en la figura del jugador, sabiendo que era muy difícil revertir la situación.

2. No, porque venimos en un proceso de la generación dorada en caída. Estamos en un proceso de renovación que ha costado bastante. Afecta las arcas económicas, pero en lo deportivo no se ve algo distinto. Chile igual ya tenía algo pactado.

3. La ANFP tenía previsto revertir el fallo. En el TAS se podría argumentar este supuesto ilícito. La FIFA reconoce la jurisprudencia local, pero el TAS es la única instancia que le queda a Chile. Lo triste es que para que el juicio sea rápido se necesita que las dos federaciones estén de acuerdo y Ecuador no estaría. Puede que tenga más chances legales en el TAS que en la FIFA, pero el periodo que se requiere es larguísimo.





Joaquín Saavedra, periodista de DirecTV Sports (Ecuador)

1. La FEF convocó a Byron Castillo cuando existieron resoluciones de jueces puntuales. Cuando todo se confirmó sobre su nacionalidad. Antes de eso no fue convocado. La FEF actuó muy bien y eso lo confirma la FIFA una vez más.

2. Este tema dirigencial y lo deportivo no influye. Los jugadores están aislados de esta situación. Si lo sacaban a Byron sí podría afectar de alguna manera, pero no creo que se mezclen los temas.

3. Si hablamos con abogados, ni FIFA ni TAS dan nacionalidad. La denuncia tendría que ser a otro nivel. Creo que no va a cambiar nada. Chile y Perú están haciendo una demanda a la Federación en un caso que está confirmado por las autoridades ecuatorianas.





Santiago Guerrero, editor del portal Primicias (Ecuador)

1. La FEF actuó bien desde que conoció el caso. Castillo no era convocado por el tema que conocían. Lo trabajaron con prudencia, con el registro civil, con la justicia ecuatoriana. Una vez que le entregan la nacionalidad, Gustavo Alfaro lo convoca. Fueron prudentes para no ventilar el tema.

2. Casi nada, más allá de un aspecto emocional. Quizás en Byron sí, quizás se sienta más tranquilo, pero no sé si el resto de jugadores. Este grupo está muy compenetrado.

3. No podría cambiar nada porque Castillo es ecuatoriano. La justicia le ha reconocido la nacionalidad. Ni la FIFA ni el TAS pueden ver eso, tiene una cédula del país. Chile va a ir al TAS y ellos deben respetar lo que diga la justicia ecuatoriana.





Manuel de Tezanos, periodista TNT Sports (Chile)

1. Para la ANFP era una movida de último momento, pero era lo que tenía que hacer. Era una movida desesperada, quizás no lo más justo desde el punto de vista deportivo. Se hizo y creo que la decisión es la más justa. Era muy improbable que ocurriera.

2. La dirigencia de Chile viene fallando desde hace bastante. No creo que vaya a cambiar mucho la percepción de los dirigentes. En lo deportivo, Chile sigue siendo una selección, un buen sparring para los mundialistas.

3. La FIFA dejó claro que reconoce a Castillo como jugador ecuatoriano, más allá de que sus orígenes sean confusos. Lo que se exige creo que lo cumple, así que dudo que el TAS falle de otra manera.





Ornella Palumbo, panelista en “Todo Fútbol”, de TV Perú

1. La FPF hizo el seguimiento que le correspondía desde su posición.

2. No considero este caso como una derrota dirigencial para la federación peruana. La realidad es que la FPF no ha sido parte de la denuncia chilena, no ha presentado pruebas. La FPF fue invitada al juicio porque una eventual descalificación de Ecuador podía entregarle una plaza, pero no para aportar evidencias. Pienso que la FIFA le dio una participación pasiva al Perú. Tocaba esperar el fallo del máximo ente del fútbol.

3. Entiendo que para que el TAS dé un fallo diferente tendría que comprobarse que la federación ecuatoriana conocía el origen falso de los documentos de identidad de Byron Castillo y, aun así, lo inscribió en su planilla. Aun así, si el fallo es negativo para Ecuador, cabe la posibilidad de que la sanción se haga efectiva después del mundial de Catar.





Jeanet Sosa, periodista en Movistar Deportes

1. Sin la documentación necesaria como argumento que involucre a la federación ecuatoriana en este lío, tampoco sería posible revertir la decisión de la FIFA. Por lo tanto, creo que la FPF no podía hacer más al respecto.

2. Considero que no. Los futbolistas están enfocados en lo deportivo y fue por ese mismo camino que tuvieron la oportunidad de clasificar al mundial en el repechaje. La derrota, en este sentido, fue únicamente deportiva.

3. Para que el TAS dé un fallo distinto, se debe comprobar con documentación que la federación ecuatoriana tenía conocimiento de este fraude, cosa que no ha sucedido hasta el momento.





Lorena Alvarez, conductora de Latina

1. Me parece que la FPF se sumó al reclamo chileno luego de haber perdido el repechaje, porque originalmente se habían excluido de participar cuando todavía estábamos en lo que debió ser evidente: que Perú clasifique a partir de su propio éxito en el partido ante Australia. Es ante un fracaso que Perú decide sumarse en una suerte de manotazo de ahogado, buscando llegar al mundial. Incluso si se demostrase que Byron Castillo no está bien inscrito, tendría que demostrarse que hay un complot. En todo caso, la responsabilidad debería ser individual, pero penalizar a una selección que ganó un cupo directo en la cancha me parece absolutamente desproporcionado e inédito.

2. No sé si es una derrota dirigencial o realmente se está haciendo justicia. Pero en todo caso Perú no tiene ningún peso dirigencial. ¿Qué peso tenemos en Conmebol? Si no lo tenemos allí, menos en la FIFA. En Eliminatorias fue escandaloso lo que nos hicieron en el partido ante Brasil y Uruguay. Nos robaron olímpicamente. ¿Acaso se volvió a jugar? ¿Nos dieron los puntos? No. Son dos fallos donde no pasó nada y la FPF bien gracias. Cuando fuimos al mundial de Rusia es Chile quien hace el reclamo. Perú ni se había dado cuenta de la mala inclusión del futbolista paraguayo que jugó por Bolivia. A mí me da pena no que no se pueda ir a todas las instancias correspondientes. Pero siento que es un manotazo de ahogado, a ver qué sale. Ya que hicimos un papelón en el repechaje, que viajó a Doha perro pericote y gato, que no ensayamos penales, a ver si nos premia la Diosa fortuna. No, tenemos que concentrarnos en la era Reynoso. Debemos empezar a construir la siguiente clasificación por nuestros propios medios.

3. Me parecería muy injusto que Ecuador no vaya al mundial. Tendría que demostrarse que la Federación de Ecuador hizo todo adrede. Perú, ¿qué tanto se araña? ¿Cuál fue la sanción de Perú en el caso Max Barrios? Allí nadie dijo absolutamente nada. Yo hice esa investigación. Viajé a Loja, Ecuador, conversé con la esposa del jugador, y supe cómo lo habían traído y le sacaron la partida. Era una mafia. Penalizar a todo un país es antideportivo. Es estirar el reglamento más allá de lo que corresponde. ¿Por qué eso tendría que beneficiar a Perú o a Chile? Podría quedar su cupo vacío. No creo que cambie nada en el TAS. Hay que cerrar ese capítulo y concentrarnos en mejorar en la Liga 1, profesionalizar la Liga 2, el fútbol femenino, las dirigencias, los equipos y no pensar en ganar en mesa por omisiones de los demás.





Jampool Cuadros, reportero en Fútbol en América, de América TV

1. Ecuador tuvo la garantía que le dio la justicia ordinaria de su país. Chile no logró demostrar que el supuesto audio de Byron Castillo comprometía a Ecuador. Perú pedía que le den prioridad en caso descalifiquen a Ecuador, pero como un invitado a la batalla.

2. La imagen de Chile podría quedar desvirtuada por sus constantes reclamos en mesa. Las participaciones de Perú han sido más camufladas: nunca inició un reclamo por cuenta propia.

3. Esencialmente que se demuestre la suplantación de identidad. La pregunta es cómo, ya que ni los registros civiles ni los audios presentados han podido probar eso.





Ángelo Torres, editor de la revista Sudor

1. Cada una de las federaciones tuvo argumentos para sustentar su posición, sin embargo la FIFA ya tomó una resolución. A pesar de que pueden ir al TAS, queda el antecedente de que ya ha sido desestimado. Creo que el factor principal, y que debe quedar como antecedente, es que ninguna selección debe verse afectada en el ámbito deportivo luego de concluir una competencia (en este caso las eliminatorias). Hubiera sido injusto que Perú o Chile se vean beneficiados por un error de Ecuador. En el caso del 2018, donde Perú y Chile se vieron beneficiados por un error de inscripción de Bolivia, el torneo no había terminado y faltaban muchas fechas por jugarse.

2. Perú pensaba que iba a clasificar a través del repechaje, por lo que no le prestó mucha atención hasta que quedó eliminado de Qatar 2022. Más importante que pensar en un tema dirigencial, es buscar la clasificación al próximo Mundial de manera directa. Este resultado fuera de la cancha no debería afectar el rendimiento del equipo. Sin embargo, para la óptica de otros países puede verse como un reclamo extemporáneo de Chile y Perú por no conseguir lo que buscaban con sus resultados en el campo.

3. El audio que ha circulado que supuestamente pertenece a Byron Castillo, se debería comprobar que es suyo. Además, que se sume mayor documentación y testimonios que prueben que el jugador es colombiano y no ecuatoriano. Un tribunal buscará pruebas concretas y no hipótesis. Pensar que Perú puede estar en Qatar 2022 es un escenario muy improbable.





Eduardo Combe, reportero en Canal N

1. El tema es simple: desde hace varios años se sospechaba que Byron Castillo era colombiano e incluso hay una resolución que decreta que es ecuatoriano. Allí no puedes pelear. ANFP ya fuera del Mundial dijo: Castillo ha jugado ocho partidos y con eso Ecuador puede quedar fuera. Fue antes del repechaje. La FPF no le hizo mucho caso a la primera instancia porque Perú estaba ad portas del repechaje. En la segunda instancia sí interviene, se involucra. Entiendo que van a ir al TAS.

2. Influye mucho. Edwin Oviedo se galardonó junto al presidente de la ANFP cuando sancionaron al paraguayo que jugó por Bolivia en el 2017. El peso dirigencial no juega, pero pesa.

3. Que salga un acta de nacimiento de Byron Castillo que determine que es colombiano, como pasó con Max Barrios que era Juan Espinoza Mercado. ¿Se podrá demostrar?

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP)

1. Los reclamos debieron hacerse con tiempo. Se supone que a nivel de países se sabe cuáles son los jugadores de cada equipo y si incumplen alguna causal de sanción. Claro, nadie lo va a decir antes para dejar jugar al mal inscrito y luego pedir los puntos. Pero a veces las demoras no resultan y cuando uno quiere preparar una defensa en poco tiempo terminamos como ha fallado la FIFA. Ecuador también podría decir: he sido sorprendido. Las averiguaciones deben cruzarse al 100%. Todo tiene su momento y su oportunidad.

2. Las victorias deportivas sirven a las malas dirigencias como un salvavidas. No necesariamente una eliminatoria perdida habla de una mala dirigencia, porque el dirigente no juega. El dirigente debe ser neutro. Debe ser un gestor y cumplir todo lo que se requiera.

3. El dirigente a nivel deportivo y los que ejercen su defensa técnica deben prepararse. Deben leer, sustentar, fundamentar. Yo he visto mucha soberbia en el fútbol. Allí se está fallando. Hay mucho dirigente mediático que opina sin fundamentos.