En febrero del 2022, Gustavo Roverano tomó las riendas de esta categoría en medio de una situación bastante complicada para el fútbol de menores. Los juveniles nacionales seguían de para por la pandemia y poco podían hacer para volver a la acción.

El DT uruguayo, entonces, no tenía -ni tiene- una tarea fácil. Pero ya han transcurrido muchos meses y muchos microciclos y, a estas alturas, todavía no se ven los frutos que se esperan del prometedor grupo que tiene a su disposición.

La participación en la Revelations Cup 2022, certamen juvenil de carácter amistoso, fue el claro reflejo de que las cosas no están yendo nada bien en la Sub-20 nacional. El combinado peruano disputó tres partidos en este torneo preparativo y las conclusiones que dejó son totalmente negativas.

Foto: fpf

El elenco nacional cayó 3-1 ante su similar de Estados Unidos en su debut, empató 1-1 contra Paraguay con dos jugadores más en cancha por varios minutos, y cerró su participación en el certamen con otra dolorosa derrota por 1-2 ante México.

“Ha sido un mal torneo. No se ha visto una idea de juego estrictamente concreta y los resultados tradujeron lo que sucedió en el campo desde el primer partido”, opina Gonzalo Santiago, CEO de ‘VSN - Fútbol de Menores’.

El DT uruguayo intensificó así su balance negativo al mando de la Sub-20 con un total de seis derrotas, dos empates y solo una victoria. Aparentemente, el presente es duro para nuestro futuro.

Gustavo Roverano es entrenador de la Sub-20 de Perú | Foto: FPF

De hecho, algunos seguidores de este grupo juvenil ya han perdido la paciencia y desean que la selección prescinda pronto de Roverano en el banquillo. Y, claro, las razones son totalmente justificadas. Por temas de rendimiento, el uruguayo no debería seguir más.

“Aún no termina de cuajar el equipo por completo pese a tener grandes figuras que a nivel profesional destacan. Me parece que se tienen que corregir muchas cosas como la pelota parada, más del 40% de goles que recibió en aquel torneo (6) vino por esa vía. Además, Roverano no ha transmitido su filosofía e idea de juego al equipo aún”, comenta Jesús Mogollón, dueño de la página ‘Proyecto Blanquirrojo 2026′.

No es que el entrenador no tenga buenos jugadores en su plantilla. Todo lo contrario. Cuenta con armas bastante interesantes a su merced para explotar a placer. Pero no ha sabido hacerlo y todavía no encuentra la manera.

Foto: FPF

Sin embargo, el Sudamericano de la categoría ya se vislumbra en el horizonte (faltan cuatro meses) y cambiar de entrenador a estas alturas puede ser el doble de perjudicial. “Roverano debe de seguir”, estima Gonzalo Santiago. Además, este problema no es únicamente suyo evidentemente; la crisis es estructural, como se ha venido hablando tanto tiempo.

“No estoy para defender a Roverano, sin embargo, una Selección Sub-20 es la punta del iceberg de lo que ha sido esa generación de jugadores en sus clubes. Es cierto que no hay una idea de juego concreta, pero esta falta de competitividad viene desde el principio de su etapa formativa. Si no hacemos algo para reestructurarlo y darle la vuelta a la situación, entonces esto siempre será un bucle como lo ha sido siempre”, comenta el dueño del portal VSN - Fútbol de Menores.

El DT uruguayo -mientras aún tenga la confianza de la FPF, claro está- tendrá que doblar sus esfuerzos en todo lo que viene y buscar la mejor forma para que su equipo comience a dar frutos. El tiempo ya se está acabando. Pero siempre hay fe.

“Me niego a ser pesimista, tenemos talento innato en el Perú y tengo la convicción de que esta situación va a cambiar”, se esperanza Gonzalo Santiago.

Lo rescatable

Hay mucha madera para trabajar y explotar en la Sub 20 de Roverano. El entrenador uruguayo tiene a su disposición a jugadores de gran proyección y, como no todo es malo, es necesario hablar de ellos en esta nota.

“Tengo a siete jugadores que son TOP para la categoría, pero aún les falta compenetrarse y entenderse en el campo: Cabellos, Goicochea, Grimaldo, Cabrera, Aron Sánchez, Matías Lazo y André Vasquez”, distingue personalmente Jesús Mogollón.

Catriel Cabellos es seguramente lo mejorcito que tiene el Perú en sus categorías menores. El volante de Racing no se cansa de destacar y, no casualmente, también es figura en la Sub 23 con tan solo 18 años. Incluso, fue invitado al selectivo de Juan Reynoso para la selección absoluta. En la Revelations Cup jugó los tres partidos como titular indiscutible de la Sub-20.

Catriel Cabellos en el partido contra Estados Unidos | Foto: FPF

También tenemos a Joao Grimaldo, un extremo habilidoso que ya ha sumado varios minutos en Primera con el Sporting Cristal y que ya ha demostrado de lo que es capaz de hacer con una pelota en su potestad.

No podemos olvidar a Arón Sánchez, un central bastante interesante, que se ha ganado el derecho de ser capitán del grupo a pulso. Le respalda ser uno de los jugadores con más minutos en Primera División. Esta temporada, de hecho, ha jugado 23 partidos y arrancó como titular en todos.

Tampoco podemos perder de vista especialmente a Juan Pablo Goicochea (anotó contra México), Bruno Portugal, Kenji Cabrera y Jack Carhuallanqui, jugadores que tienen el cartel de promesa y que, poco a poco, se están consolidando en la Sub 20. Será cuestión de tiempo -quizás- para que puedan mostrarse en toda su dimensión.

Gol de Juan Pablo #Goicochea en el amistoso de la @SeleccionPeru sub 20 ante México por la Revelations Cup. El partido terminó 2 a 1 a favor de los aztecas. pic.twitter.com/vpyzPhBFe2 — Edu Sobrino (@SobrinoV_Edu) September 28, 2022

Ahora bien, la participación (infortunada) en la Revelations Cup sirvió para que algunos jugadores puedan seguir sobresaliendo y peleando por un puesto importante en el grupo. “Más allá de los resultados, hemos visto elementos que ya podemos decir quiénes asoman a ser titulares. Los casos de Stefano Olaya, Gilmar Paredes y André Vasquez, son los que han destacado en este torneo”, evalúa Gonzalo Santiago.

Hay que hacer hincapié precisamente en Stefano Olaya, un atacante que se ha venido consolidando en la Sub 20 con actuaciones bastante positivas. Fue el autor del tanto del empate frente a Paraguay en el reciente torneo y, con ello, ya lleva tres goles en su cuenta en la era de Roverano. Ahora busca seguir por el mismo camino. Le sobra talento y gol.

Queda claro, entonces, que en medio de la oscuridad hay luces que iluminan el camino y en las que nos podemos refugiar. Aún queda tiempo para corregir los diversos errores. Aún queda tiempo para sacar el máximo provecho del gran talento del grupo. Y aún queda tiempo para dar soluciones, al menos instantáneas. Hay con qué.