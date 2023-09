En total fueron 19 remates de Paraguay, la segunda selección que más veces disparó a portería rival detrás del próximo rival, Brasil (21). Pero el ‘1′ de la Bicolor estuvo ahí, acompañado de los palos, para mantener el arco nacional en cero. Su actuación valió para que sea elegido dentro del equipo ideal diseñado por SofaScore, la web especializada en estadísticas.

🚀 ¡Eliminatorias CONMEBOL - Equipo de la semana!



🗓️ Fecha 1



🌟 Figura: Neymar [9.8] pic.twitter.com/n5mTTUAKPU — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) September 10, 2023

En estas horas en las que el propio Jorge Barraza, prestigioso periodista argentino que es columnista en este Diario, coloca a Gallese a la altura del Pato Fillol o Iker Casillas, dos campeones del mundo; nos contactamos con César Baena, preparador de arqueros de Orlando City, su club, para conocer los secretos del portero peruano para ser siempre la figura nuestra.

“Estuvo inmenso Pedro Gallese, como decimos aquí, se crece cuando las ‘papas están calientes’. Demostró que está dentro de los tres mejores arqueros de Sudamérica” , comenzó diciendo para luego resaltar un aspecto que el arquero ha ido mejorando: “El duelo aéreo lo mejoró o perfeccionó aquí, porque la MLS es una liga que tira muchos centros”, agregó.

“En el microciclo semanal le dedicamos dos días a trabajar juego aéreo para qué gané los duelos ante los delanteros. No te extrañes que en cualquier momento Gallese esté en Europa”, agregó. Una afirmación que en estos días todos repiten: Pedro tiene nivel de fútbol europeo, quizá la nacionalidad lo condiciona

Pedro Gallese vs. Paraguay 6 atajadas 2 atajadas cercanas 2 despejes 100% tiros defendidos

Vía: SofaScore

Cerca a cumplir los cien partidos con la selección (ante Brasil atajará, si no pasa ningún inconveniente -¡Ojalá que no!-, su partido 99). Hoy, ya con 33 años, es uno de los capitanes. Es el líder bajo los tres palos de una generación mundialista. Y no le pesa serlo. “Para nosotros es el mejor portero de la MLS y lo demuestra partido a partido. Cuando decidimos traerlo en el 2020, Óscar Ibañez siempre me dijo que es un portero muy completo y un excelente profesional, con un liderazgo que contagia a todos”, finalizó Baena en exclusiva a El Comercio.

El martes frente a Brasil, un rival que viene de meterle cinco goles a Bolivia, el Perú entero se encomendará a las manos de ‘San Pedro’ Gallese, el héroe bicolor que usa como capa otra camiseta distinta a la de sus compañeros, pero que defiende su arco con la vida si fuera necesario.