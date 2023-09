Los seis caños: 1) zurdazo de Ávalos; 2) y 3) córner de Diego Gómez que da en el palo, rebota, media chilena/chalaca de Gustavo Gómez al travesaño; 4) tiro libre de Diego Gómez al larguero; 5) y 6) derechazo de Romero Gamarra al poste, le cae a Carlos González, zurdazo y palo de nuevo.

Ahora bien, lo que eleva el punto a la categoría de puntazo es la circunstancia: ir a Paraguay sin seis titulares (Lapadula, Cueva, Aquino, Callens, Zambrano, Édison Flores), jugar un tiempo con diez hombres, que te peloteen noventa y cinco minutos y además sumar en la tabla se festeja, claro. Y exculpa al técnico. Pero futbolísticamente no queda nada. Y este es un tópico esencial: para jugar bien mañana es necesario mostrar algo hoy. Porque hay que diferenciar: una cosa es defenderse con la posesión de la pelota, otra es maniatar al rival cerca del área sin permitirle crear situaciones de gol, y otra que te desborden por las puntas, te generen doce jugadas de peligro y te salven los palos y tu arquero. Cuando te salva tu arquero es mérito propio, que te salven los palos ya no. Y los centros y sofocones no se cuentan, sólo las que iban al arco.

A Gareca también le pasó de que se le manquen cinco o seis jugadores, pero nunca lo pelotearon así, discutía los partidos en el medio. Poblaba la línea de volantes y evitaba que le llegaran tanto. Y mantenía una línea de juego, nunca perdía la vertical.

Pedro Gallese vs. Paraguay 6 atajadas 2 atajadas cercanas 2 despejes 100% tiros defendidos

Vía: SofaScore

Hablar de 4-3-1-2 o de cualquier dibujo táctico carece de sentido cuando el trámite fue tan desfavorable, tan inclinado. Aparte, el periodista debe tener una visión más cósmica, comentar el espectáculo, lo sucedido, no internarse tanto en elucubraciones tácticas. Esa es tarea de Reynoso y Barros Schelotto. Ellos diseñan la estrategia, nosotros analizamos a sus equipos de acuerdo a lo que mostraron.

El joven puntero izquierdo Ramón Sosa (Talleres de Córdoba va a sacar muchos millones por él) estaba enloqueciendo a Advíncula por la izquierda y Micky Almirón se le escurría a Trauco por derecha. Eso y los centros, en los que los paraguayos son temibles, generaron el desnivel. Y el medio paraguayo copó el sector, anticipó y ganó siempre la pelota, sobre todo las divididas. El retraso de Perú facilitó, además, que en cada avance se vinieran encima dos hombres de enorme temperamento con Gustavo Gómez y Fermín Balbuena, los dos centrales, a los que es muy difícil contener. Y todo se sumó para embotellar la cancha contra Gallese. Paraguay, cabe subrayarlo, volcó sobre el césped un gran deseo de arrancar ganando e hizo todo para ello, menos el gol. Fue su pecado. Pero tuvo una intensidad por momentos inaguantable. La Albirroja parecía la Naranja Mecánica de Johan Cruyff, atacaba por aire, mar y tierra. Veremos qué es Paraguay frente a otros rivales.

La fenomenal actuación de Gallese puede sorprender a algunos todavía, pero ya en 2015, cuando se reveló en la Copa América de Chile, se vio que iba a ser un arquero para diez o doce años de selección. Nunca vimos un guardameta peruano de este nivel. Con respeto por los anteriores, ni cerca de esto. Por temple, por condiciones y por rendimiento. Los reflejos felinos de Pedro son comparables a los Fillol o Casillas. Le pueden cabecear a un metro, estira la mano y saca la bola. Además, siempre con la moral alta para transmitirla a los compañeros. Cuando el jugador de campo ve que su arquero saca todo, se riega de confianza. El punto viene en la maleta del golero del Orlando City. A propósito: escuchamos que la MLS es una liga de risa. Dos de las figuras de la noche son de la MLS: Gallese y el paraguayo Diego Gómez.

El uno es un fenómeno, está dicho, el otro crack es Yotún. Si está bien físicamente es un clase A en el manejo y distribución de la pelota, que nunca desmaya ni se altera en ninguna situación. Ordena, limpia la jugada y es un gran pasador. ¡Qué nunca se resfríen Gallese y Yotún…! Y está ese peón que nunca desmaya: Renato Tapia.

Yotún fue uno de los que intentó jugar en el mediocampo peruano. (Foto: FPF)

En contraposición, muy flojos Canchita Gonzáles (inexistente) y André Carrillo. Lento Paolo Guerrero. Mandó un tiro al travesaño porque estaba lejos del área, sin marca, en el mano a mano le cuesta porque perdió velocidad. Es difícil jugar para un 9 de casi 40 años ir a pelearle en el área a dos fieras como Balbuena y Gustavo Gómez. Y Advíncula no pudo con Sosa. Lo paró a la brava. Que la primera estuvo bien amonestado, pero la segunda no… Fue perfectamente expulsado.

Bien Reynoso en el rearmado de la defensa en el segundo tiempo. Sacó a Trauco, que era una autopista sin peaje, metió dos laterales que lo hicieron mejor (Corzo y López), afuera Araujo, que hacía agua en los centros, y fuera también Carrillo y Gonzáles. Leyó bien el técnico. No es menor, hay entrenadores que hacen mal los cambios y en lugar de mejorar, empeoran. Ahora, a no perder de vista que el fútbol tiene dos facetas, ataque y defensa. No se puede clasificar defendiendo durante 18 partidos. ¿Y cuando haya que ir al frente…? ¿Le damos una escopeta a Paolo Guerrero y que vaya él…? Brasil, sin Vinicius, Antony y Paquetá mandó al campo a Rodrygo, Raphinha, Neymar y Richarlison. Y le quedaban en la recámara Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli, los dos del Arsenal.

Con el punto en el bolsillo todo cambia de óptica. Pero, cuidado, el punto sirve afuera si se gana adentro. Y los siete ausentes van a seguir ausentes el martes. Brasil llega con técnico interino. Y si viajara sin técnico es lo mismo, siempre es Brasil. Que lo diga Bolivia…

Hay gente que se enamora de la tabla, otra del juego. Para los primeros, Perú hoy está entre los seis que clasifican.