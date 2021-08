Conforme a los criterios de Saber más

Acababa de aterrizar en Medellín, donde reside junto a su familia, luego de haber estado en España, donde se actualiza y suma experiencia a emplear apenas haya oportunidad de cumplir su nuevo rol en el fútbol como entrenador. “Me acabo de recibir como técnico con licencia Pro”, nos cuenta emocionado Johan Fano, quien nos acepta la conversación y deja sus maletas a un lado para respondernos. “Estaré haciendo cursos hasta el día que tenga la oportunidad de poner en práctica lo aprendido como técnico”, continúa con el mismo entusiasmo. El fútbol se moderniza, así que el ‘Gavilán’ suma conocimientos y para volar alto. “De todos los técnicos aprendí, ahora estaré al otro lado del campo”, argumenta.

Luego de un año y cinco meses, vuelve a disputarse un clásico del fútbol peruano, pero sin público, por pandemia, y su pecho se sobresalta cuando recuerda a Universitario. “No nací en la ‘U’, pero aprendí a querer a la institución. Tienen que ganar, no hay otra. Deben seguir en la lucha por la estrella número 27”, asegura. Como ex atacante no está ajeno a referirse a los ‘9’ de la blanquirroja con miras a la fecha triple por jugarse en septiembre. Además, aclaró aquel episodio de crìticas que le atribuyeron al opinar de Gianluca Lapadula, según nos cuenta.

—¿Ya visitaste a Jorge Sampaoli en Olympique de Marsella?

Tuve posibilidad de hablar con él, ya habrá oportunidad de visitarlo. Lo importante será aprovechar el buen nombre y experiencia que tiene.

—¿Cuál será tu perfil como entrenador?

Seré un técnico que no variará mucho la forma como fui de jugador. Buscaré que mis equipos presionen en la parte alta, que lo hagan con volumen ofensivo, que siempre tengan posibilidad ofensiva directa, siempre agrupada y vertical.

—¿Erradicar de raíz la indisciplina?

Conmigo la disciplina no se negociará. Salvo que haya sido una falta por tema de salud o tema personal, pero más allá de salidas nocturnas, el alcohol, eso no se negocia.

—Como futbolista jugaste en clubes grandes, chicos, de provincia, del exterior, en la selección, así que quemaste todas las etapas…

Y con grandes jugadores, entrenadores, gracias a Dios todo eso sirve como experiencia. Hoy me toca plasmarla del otro lado. No habrá algo que me llame la atención. Yo he sabido lo que es todo, he quemado las etapas, cada una en su momento.

Johan Fano gritando su gol, Lima 10/09/2008. (GEC Archivo)

—El técnico peruano es poco valorado. ¿Qué debería cambiar?

Pero no solamente con los técnicos, sino con futbolistas. Primero hay que buscar en casa, pues tenemos la capacidad de que hay grandes técnicos, jugadores. Si ya no se encuentra, entonces, salir a buscar al exterior, pero no pensar primero en el exterior pensando que es lo mejor. El producto peruano también es bueno, podemos lograr cosas importantes. Yo no tengo nada contra los extranjeros, pero primero deberíamos pensar en nosotros, después en nosotros y después si no hay, ver en el exterior. Por eso es que Uruguay, Colombia y Chile exportan mucho. Lamentablemente a nivel de clubes no estamos compitiendo, eso trae circunstancias difíciles.

—¿Algún día estarás en el banquillo de Universitario?

Es uno de mis sueños. Poder devolverle y lograr algo que no pude como jugador, salir campeón. Sería algo hermoso, lindo. Yo no nací ahí, pero aprendí a querer a la institución. Ojalá se pueda velar por ver al club saneado en el centenario y con las cosas claras. Todas esas personas que dicen amar, que no busquen su propio beneficio. Y los supuestos hinchas, que no solo busquen ponerse una mano al corazón, sino al bolsillo para apoyar.

—Hace ocho meses se reactivó el fútbol peruano, hace poco la liga femenina, pero menores y reserva todavía no…

Hace años que no se trabaja bien en menores, desde la cabeza, que es la Federación Peruana de Fútbol, hasta los clubes. Entonces, hay que hacer una reingeniería total empezando por la Federación.

Johan Fano se retiró del fútbol hace cuatro años. (Foto: Agencias).

—En la Fase 2, hay clásico por jugarse. ¿Qué recuerdos?

Son los partidos diferentes que no importa la ubicación de la tabla, que uno nunca quiere perder. Se vive una semana diferente, especial, así sumen igual los puntos. Se juega mucho la dignidad del uno contra el otro. En lo personal, lo vivía de forma apasionada. Con ganas que llegue el partido y tratando ese día en terminar de forma positiva para el club.

—¿Cómo nació el romance con Universitario?

Por la entrega, la ‘U’ siempre se caracterizó por la garra, el temperamento y eso aplicaba mucho a lo que demostraba dentro de la cancha. Me fue bien, en Alianza no tuve tantas oportunidades, no es que me haya ido mal, pero no fue lo que quería. Uno llega a un club y siente el apego, el romanticismo con Universitario nació en el partido con Cienciano, cuando marqué lesionado, y que la gente se quedó a corear mi nombre, eso marcó mucho. Ahí empezó el romance entre la hinchada, el club y mi persona.

—En la ‘U’ no hay tranquilidad. Ahora sumergidos en un mar de problemas administrativos, de deudas económicas y deportivas…

Acá se debe sincerar las deudas. Una vez que el Poder Judicial e Indecopi se pongan los pantalones, y que digan las cosas claras, cuánto es la deuda, ahí se sabrá cómo pagar. Lo único que ha tenido Universitario con los administradores es incrementar las deudas. Es algo perjudicial. Si hay alguna posibilidad como lo hace Embajadur, ahí veremos, pues, Universitario tiene hinchas de corazón, que no solamente están en redes, sino para velar por los intereses del club.

—¿Qué opinas de las administraciones temporales?

A mí no me interesa sin son ex jugadores, si son personas comunes o corrientes, si aman o no a Universitario, lo único que debe interesar es no hablar tanto y hacer las cosas. Hablar menos y más hechos. A mí no me interesa qué administración esté o entre, lo que me interesa es que se sincere la deuda y poco a poco se vaya disminuyendo. Pero los que ingresen y quieran sacar provecho de esta situación, sea quien sea, eso está mal. Hay los que dicen amar a Universitario, pero al final solo buscan sus intereses personales. Yo tengo una deuda con la U y los intereses no los voy a cobrar, ya lo dije, el dinero voy a donarlo para que la deuda siga disminuyendo. Entonces, no solo es de palabra, sino de hechos. Hay muchos que se golpean el pecho, besan el escudo, que hablan sobre su amor por la ‘U’, pero al final no hace nada.

—Paolo Guerrero con minutos y gol, Raúl Ruidíaz también marcó un doblete, los ‘9’ están enchufados para la fecha triple en septiembre…

Sí, pero no solo hay que pensar en solamente los tres partidos, sino en octubre y noviembre, se jugarán partidos donde se visualilzará si Perú está para pelear por el repechaje. Se juegan el todo por el todo. Esperemos que en esta fecha triple puedan alcanzar el puntaje que nos permita seguir soñando. Ruidíaz en la selección no ha rendido como lo hace en los clubes, pero hay que esperar las cosas puedan mejorar para él, la selección.

Tras anotar un tanto en la victoria del Inter de Porto Alegre sobre el Fluminense, Paolo Guerrero mostró su felicidad por reencontrarse con el gol. "Muy feliz de volver a marcar, todos saben que el gol no sale de mi cabeza", declaró el delantero peruano. (Fuente: América TV)

—¿Qué pasó aquella vez con Gianluca Lapadula?

Muchos tergiversaron. Yo nunca hablé del muchacho del tema de rendimiento, simplemente, no lo conocía, hasta el día que hablaron de él. Luego lo pude ver jugar en partidos de Eliminatoria, Copa América, y ya pude dar una opinión futbolística. Es un jugador que le ha caído bien al Perú por su entrega. Está haciendo las cosas bien, es importante su aporte.

—Cada vez es más fácil jugar en un grande o emigrar al extranjero, con respecto a tu época de futbolista…

Pasa en Perú y en todos lados. Ahora se ve un tema netamente dirigencial, de los empresarios, y no por méritos. Antes para llegar a un equipo grande o jugar en el exterior, tenías que ser el goleador, la figura del campeonato, y ahí recién. Ahora es más fácil irse a Europa. Seis meses buenos y los empresarios te buscan para venderte. La culpa de eso la tienen los propios directivos y la Federación que no dan importancia a los menores. Eso lo vengo diciendo hace diez años. Con un trabajo serio y de base, formar desde los doce, trece años, para que jueguen desde los diecisiete años en la Profesional. Lamentablemente acá tenemos la idiosincrasia tan retrógrada, inútil, que un muchacho de dieciocho o diecinueve, todavía es juvenil, ya lo demostró Mbappé, campeón del Mundo. Acá tenemos la mediocridad que no puedan jugar, lo mismo pasa en los técnicos. Por eso eso muchos jugadores jóvenes juegan seis meses en el extranjero, pero luego se están regresando.

Raúl Ruidíaz elegido el mejor jugador de la jornada en la MLS

—Como futbolista, ¿sientes que tardó tu convocatoria a la selección cuando fuiste goleador en Colombia, en los primeros años?

Son circunstancias que se dieron. En mi mejor momento no me convocaron de acuerdo al técnico que estaba, pero mi mentalidad siempre estaba en hacer las cosas bien en el club donde jugara. Después la selección llegó en su momento, gracias a Dios fue así, y es algo con lo que me siento satisfecho y tranquilo.

—El fútbol peruano está por volver a jugarse con un pequeño aforo de público…

Ojalá que cumplan con las normas y disposiciones que brindan el Gobierno para tratar de tener los protocolos de bioseguridad y se pueda llevar a cabo. Acá en Colombia ya se aperturaron con diez a veinte por ciento de aforo, manteniendo la distancia.

