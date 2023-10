La generación pasada -la de mi padre- disfrutó de la que para muchos fue la mejor época del fútbol peruano. Los Meléndez, Chumpitaz, Sotil, Oblitas, Cueto, Cubillas y más, muchos más, deslumbraban a todos. Pero también sufrieron duros embates, como quedar fuera del Mundial México 86 en el repechaje a manos de Chile. Y uno de los protagonistas de esos dos partidos, Jorge Aravena, autor de dos goles en la ida y el tanto que silenció el estadio Nacional, conversó con Deporte Total en la previa del Clásico del Pacífico que se jugará este jueves en Santiago por las Eliminatorias 2026.

-Es recordado por los goles que dejó a Perú sin clasificar al Mundial México 86. ¿Vive con un condimento especial los Perú-Chile?

Tengo recuerdos muy bonitos y maravillosos de haber jugado contra futbolistas excepcionales peruanos. Obviamente los clásicos son especiales, pero uno cuando es profesional toma todos los partidos por igual.

-¿Cuál es el futbolista peruano que más le sorprendió en los Perú-Chile?

Tuve la suerte de jugar mucho contra Julio César Uribe. Con la selección y luego en Colombia. Él jugaba para el América de Cali y yo para el Deportivo Cali. Entonces me tocó mucho enfrentarme con él. También con Franco Navarro. Fui compañero de Jorge Olaechea. Pero el jugador que más me llamó la atención y lo admiré siempre es César Cueto. Era una exquisitez verlo jugar. Era un futbolista excepcional. Creo que lo único que le faltó a César fue hacer hablar el balón.

-¿Qué recuerda de esos dos clásicos por el repechaje a México 86?

Ganamos 4-2 en la ida, jugado en Santiago. Fue un partido muy complicado porque Perú tenía jugadores de gran categoría. La revancha fue en el estadio Nacional de Lima. Fue un partido intensamente jugado, de gran categoría por parte de las dos selecciones. Debo reconocer que Perú nos superó en tenencia de balón y posicionamiento de campo, pero promediando el segundo tiempo logro anotar el 1-0 y con eso se complicaron más porque tenían que hacer cuatro goles para dejarnos fuera.

-En el repechaje, Chile deja sin chances a Perú, pero pierde con Paraguay. ¿Aún le duele no haber ido al Mundial?

Pudimos hacer más, pero Paraguay nos superó en la ida, que se jugó en el Defensores del Chaco. En la vuelta fallé un penal, bueno me lo atajó el Gato Fernández, y a la postre quedamos eliminados. Una tristeza enorme. En el caso mío, lo único que me faltó como futbolista fue ir a un Mundial.

En 1985, Perú y Chile disputaron el repechaje con miras al Mundial de México 86.

-Este jueves, Juan Reynoso volverá a Santiago luego del partido que jugaron para Francia 98, con él como futbolista. Aquella vez, Perú vivió un ambiente demasiado hostil en Santiago. ¿qué decirle al hincha en la previa de este tipo de encuentros?

Lo que debe primar absolutamente de todas las partes es el respeto absoluto por el deporte. Es un partido de fútbol de dos selecciones que somos vecinos geográficamente, pero no es nada más que un partido de fútbol. Al que le toque ganar, felicidades; y el que pierda, deberá seguir trabajando.

-¿El momento que vive Chile, con un punto en las Eliminatorias y estirando aún a la generación dorada, podría ilusionar a Perú con ganar por primera vez en Santiago por Eliminatorias?

Espero que no. Pero debo reconocer de que la generación dorada que nosotros tuvimos ya se acabó. Fui uno de los máximos críticos de Sampaoli en el momento en el que estaba consiguiendo los resultados tan maravillosos que nos brindó nuestra selección en el sentido que nunca se preocupó de ir buscando alternativas para los jugadores de la generación dorada porque en algún momento iba a pasar lo que está pasando ahora. No se hizo y ahora nuestra selección está sufriendo de eso. No tenemos jugadores que nos permitan ilusionarnos con clasificar al Mundial.

-¿La generación dorada le está haciendo daño a Chile?

El rendimiento que todos pretendemos de los jugadores de la generación dorada ya no lo van a tener por una cuestión lógica de edad. No son lo que eran antes.

-¿Eduardo Berizzo es el técnico ideal para que Chile vuelva al Mundial?

Cuando lo contrataron me preguntaron lo mismo y dije que tenía el crédito de haber trabajado con Marcelo Bielsa y haber formado a la generación dorada. Se le dio la ventaja de tener ese crédito y haber si lo aprovecha. Hasta hoy día no lo ha aprovechado.

Jorge Aravena celebrando su gol ante Perú. / Quilca León Marco Antonio

-¿Sigue teniendo ese crédito?

El mejor partido, desde mi perspectiva, que ha jugado mi selección bajo el mando de Berizzo fue ante Colombia que empatamos en Santiago. Pero del resto, es cierto que no hemos mostrado mucho.

-¿Cuáles son los defectos de este Chile que quizá Perú podría aprovechar para hacer daño?

No tenemos una selección base, como sí ocurría años atrás. Hoy estamos a ver quién va a jugar, cuál será el desarrollo que va a tener. Es un problema que también está teniendo Perú.

-¿Por qué le cuesta tanto el cambio generacional a Chile? En Perú ocurre lo mismo

Sí, nos está costando mucho el cambio. Hace ocho años más o menos critiqué ácidamente a Sampaoli porque no se estaba preocupando en el futuro del fútbol chileno. Él se estaba obteniendo muy buenos resultados, cosa que nos alegró a todos, pero hoy estamos en lo que nunca debimos haber estado si se hubiese trabajado pensando en buscar nuevas alternativas para la selección.

-Vino a dirigir a Perú en 2016. ¿Cómo vio la liga en ese momento en comparación a la chilena?

Aquí en Chile la gran mayoría de los clubes tiene infraestructura importante para poder trabajar fundamentalmente con el fútbol formativo. Yo estuve en Cutervo, una ciudad muy chiquita. Teníamos la cancha para entrenar, que era de pasto sintético, y nada más. No había fútbol formativo de nivel como para ir sacando jugadores. Cuando llegué allá y conversé con el presidente, le dije que necesitaba cinco o seis partidos de preparación para ir viendo a los jugadores. No jugamos ni un solo partido. A mi me gustaría muchísimo regresar porque Perú se ha caracterizado por tener jugadores de una técnica maravillosa y bien trabajados creo que rinden muy bien.

Paolo Guerrero anotó su primer gol con la selección peruana ante Chile.

-¿Qué opina de Paolo Guerrero, posible 9 titular en el partido y que jugará la final de la Copa Sudamericana?

¡Es un ju-ga-do-ra-zo! Paolo es un crack del fútbol sudamericano que, pese a la edad, tiene una calidad futbolística. Es corajudo para jugar, no se entrega nunca, tiene una técnica espectacular, anota goles. Es un gran jugador. Perú tiene buenos jugadores, pero Guerrero requiere una atención especial.

-¿Cuánto pierde Chile sin Arturo Vidal?

Yo trato de ser lo más realista posible. Creo que los jugadores de la generación dorada chilena ya no están para competir en el alto rendimiento. Por eso creo que no afectará la ausencia.

-¿Qué opina de la nueva tendencia en el fútbol de buscar futbolistas nacidos fuera pero con raíces del país? Chile tiene a Brereton y Perú a Lapadula, Ormeño y Sonne, por ejemplo…

Los jugadores que tienen ascendencia, sangre del país que van a representar, me parece muy bien. A mi lo que no me gusta son los nacionalizados. Pero jugadores como los mencionados, llevan por sus venas sangre del país que van a representar.