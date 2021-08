Conforme a los criterios de Saber más

Discípulo del ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez en la generación de la resurrección ‘celeste’ hace quince años. Eterno número ‘4’ de la selección uruguaya que integró un bloque defensivo inquebrantable liderada por Diego Lugano, Maxi Pereira, Diego Godín y Fernando Muslera, los dos últimos en vigencia transmitiendo el legado de la garra a los más jóvenes.

Se trata del futbolista Jorge Fucile, mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quien analiza a su selección, que enfrentará a la blanquirroja, el próximo 2 de septiembre en Lima. “Perú siempre nos hace buenos partidos”, reconoció el lateral derecho de 36 años, promoción de Paolo Guerrero, el abanderado del ‘equipo de todos’, ex rival de mil batallas dentro del campo.

“Sigue vigente, es un gran atacante”, destacó el campeón con Porto de la Europa League en la temporada 2010-2011. Sin embargo, los duelos contra la bicolor siempre le dieron dolores de cabeza, el último es un recuerdo amargo que tardó en digerir pese al tiempo. Herida de guerra, le dice, pero siempre terminó erguido. Aquella vez Uruguay perdió 2-1 en Lima, por la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

Jorge Fucile ocupó, con la selección uruguaya. el cuarto lugar en el Mundial Sudáfrica 2010. (Photo by MIGUEL ROJO / AFP)

“Todavía recuerdo ese partido. Siempre fueron compromisos difíciles ante Perú”, destacó el actual jugador de Juventud de las Piedras de la Segunda División de su país, club donde trabajan dos conocidos del fútbol peruano: Miguel ‘Chino’ Ximénez, asistente técnico de Daniel ‘Turco’ Apud, y el ‘Canario’ Luis Aguiar, compañero de equipo.

-Me comentabas que todavía recuerdas tu último enfrentamiento con Perú por Eliminatorias...

Sí, queda el último recuerdo con ustedes. Perú siempre juega bien, trata bien la pelota, son dinámicos y siempre es de cuidado enfrentarlos. No serán la excepción ahora, vienen levantando su juego, el nivel, y han mejorado mucho su juego. Además, jugar en Lima siempre resulta difícil.

-Ambas selecciones necesitan ganar en su lucha por el mismo objetivo de recuperar posiciones y seguir ilusionados con el Mundial de Qatar 2022...

Sí, creo que los dos necesitan los tres puntos. Perú viene de un Mundial ya jugado, igual que Uruguay, así que necesitan ganar para acercarse a la clasificación. También pesa el tema de la gente. Se siente cada vez que uno iba a jugar al estadio en Lima. La gente tira mucho, y eso es un aliciente que Perú no lo tendrá, pero ya está. Será un partido donde ambos querrán ganar, y lo hará el mejor, obviamente.

-Uruguay pierde más que Perú si es que las ligas europeas no ceden a sus seleccionados. Perderían a su dupla Cavani-Suárez.

Yo creo que se va a solucionar, ese problema siempre lo hubo. Recuerdo cuando jugaba muchos años en Europa, era entendible que los equipos contratan jugadores y pagan millones, de millones, de dólares, verse afectado de sus figuras y no poder utilizarlas. También la mala fortuna de tener jugadores con lesiones graves, que ha pasado muchísimas veces y el club se tiene que hacer cargo de todas esas cosas. El que contrata se ve perjudicado, ellos lo ven de esa manera. Después el jugador se cotiza al estar en la selección, saben que van a jugar en las Eliminatorias, y si les toca clasificar a un Mundial, más todavía, el jugador se cotiza más. Tiene su pro y sus contras, pero creo que no habrá problemas, y la FIFA avalará que los jugadores tendrán que ir a sus selecciones.

-Varias veces lo enfrentaste como rival, hoy volverá hacer el abanderado de Perú, Paolo Guerrero ante Uruguay...

Uno lo admira como jugador. Me tocó la primera vez jugar contra él con Hamburgo en la Champions League, y que esté jugando con el mismo nivel con 37 años, la verdad que es admirable. Y somos del mismo año. Si él está en forma, físicamente, hará la diferencia. El tema de los jugadores cuando uno tiene una lesión grave o complicada es quedar relegado, pero en el caso de Guerrero está recuperado y buen nivel.

Paolo Guerrero siempre hace buenos partidos con la selección uruguaya. (Foto: El Comercio)

-De aquel bloque defensivo que integraste con la selección, continúan con el legado Godín y Giménez...

Tenemos una mixtura de jugadores jóvenes y con experiencia. Ya los jugadores con experiencia saben que es la última bala que tienen para volver a un Mundial, otros de jugar su primer Mundial, así como otros el segundo. Queremos que la selección dé más, pues tiene jugadores para eso. Esperemos que encuentren su mejor nivel, seguro lo alcanzarán, y podremos clasificar al Mundial. Esperemos que salga todo bien contra Perú y sea para nosotros.

-Cuando jugaste en Porto también enfrentaste a otro peruano: Alberto Rodríguez, quien militaba en Braga. ¿Qué tal esos duelos?

Alberto es un fenómeno. Siempre jugábamos en contra. Un central espectacular. Muchos años jugó en Braga, siempre fue un fenómeno como jugador, una gran persona. A Farfán también contra Schalke 04 y en la selección peruana, a Juan Manuel Vargas, era un jugadorazo. Me tocó jugar contra varios peruanos de clase mundial.

-¿Qué sientes al escuchar o leer las críticas contra el ‘Maestro’ Tabárez?

La selección le debe mucho al ‘Maestro’. Él volvió a revivir una generación que estaba extinguida en todo sentido. Uruguay era una de las peores selecciones de América en el ranking mundial, era increíble, luego llegó el ‘Maestro’ y revivió la herencia de nosotros, de pelear por campeonatos. El ‘Maestro’ se encargó de ponernos de vuelta en la historia, incluso superando récords que se batieron.

-El ‘Maestro’ Tabárez toma la delantera como el técnico que sumó en tu carrera futbolística...

El ‘Maestro’ fue quien me llevó a la selección y confió en mi desde el primer momento. Soy un agradecido con él, como con muchas otras personas. Jesualdo Ferreira que me llevó a Porto, André Villas-Boas, con quien nos tocó campeonar la UEFA Europa League. En Nacional con Martín Lasarte, hay varios entrenadores, no quiero olvidarme de alguno.

Jorge Fucile defendió de las críticas a su ex técnico, Washington Tabárez. | Foto: EFE

-En tu regreso al fútbol de Uruguay, ¿hubo propuestas, en algún momento, de clubes peruanos?

Nunca nadie me llamó concretamente, pero se habló de Alianza Lima y Sporting Cristal, creo. Me hubiera gustado ir a jugar al fútbol peruano. Es un fútbol muy lindo. Aparte el ‘Canario’ Aguiar siempre me cuenta de Alianza Lima, él es muy querido ahí, me cuenta maravillas de Perú. La gente peruana es maravillosa, todos amables, un país muy lindo. Yo me vine de Europa para estar con mi familia al lado, si bien me podía quedar o ir a otros equipos, me vine con 30 años para Uruguay, a Nacional, que soy hincha. Por ahora, quiero recuperarme bien de la tendinitis. Tengo unos técnicos fantásticos que son el ‘Turco’ Apud y el ‘Chino’ Ximénez, quien estuvo en Perú. Me dan para adelante, siempre, y quiero aportar y ayudar a ellos a lograr cosas.

-Sigues en actividad en Juventud de las Piedras, en Segunda de tu país...

Sí, intento seguir jugando con una tendinitis en el tendón de Aquiles, producto de muchos partidos, pero trato de disfrutar del fútbol de la mejor manera. Todavía pasa por mi cabeza cosas que me tocó jugar y lograr, el tiempo va pasando y algunas también se van olvidando.

-Un viejo rival, Cristiano Ronaldo, en Portugal, ahora volvió al Manchester United...

Sí, nos tocó jugar en cuartos de final, la verdad que es un monstruo. Uno quiere lo mejor para esas clases de jugadores, es un antes y un después del fútbol. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores jugadores de la historia del fútbol, quince años siendo los mejores. Hay que hacerles un monumento.

