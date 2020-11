La selección peruana ha firmado un arranque en las Eliminatorias Qatar 2022 para el olvido. Tras solo haber sumado un punto en cuatro jornadas, se han buscado distintas razones para explicar el bajo rendimiento de la ‘Blanquirroja’ y una de ellas involucra a Juan Cominges, el coach ontológico del combinado nacional.

Según la información publicada por la web ‘Once’, Cominges sostuvo una reunión con el plantel de la selección en la que propuso realizar una manifestación simbólica en el partido frente a Chile, debido al contexto de marchas masivas en el Perú contra el régimen de Manuel Merino.

Esta información desencadenó muchas críticas contra el coach ontológico, ubicándolo como uno de los responsables de la derrota de la ‘Blanquirroja’ en Santiago. Al respecto, Juan Carlos Oblitas reconoció que dicha reunión existió, pero que no influyó en el resultado.

“Sí hubo una reunión que creo que fue un poco desprolija. No fue la mejor manera en que se pudo llevar esta reunión a cabo, pero acá debemos dejar algo en claro. La selección no perdió porque hubo esta reunión donde quizás se trataron temas eminentemente políticos, que no le compete al grupo de la selección”, explicó Oblitas en conferencia de prensa.

“En la FPF nadie prohibirá que alguien tenga ideales políticos, ese es un tema personal. Pero cuando pensamos que podemos involucrar a la selección, eso está mal y se van a tomar decisiones al respecto. Igual insisto que perdimos porque jugamos mal y eso lo ha dicho Ricardo, no por esta reunión previo al juego con Chile. Los temas políticos cada uno es libre de decir lo que desee individualmente, pero a nivel grupal no”, agregó.

Asimismo, el directivo anunció que sostendrá una reunión con el técnico de la Blanquirroja para tocar a profundidad este asunto que ha generado mucha polémica inmediatamente después de cerrar el año para el cuadro nacional.

“Se comentaron muchas cosas, no hablé todavía con Ricardo (Gareca) porque estuve preocupado en otras cosas que son más importantes y que teníamos que solucionarlas. Este tema se tratará más adelante con Ricardo y el cuerpo técnico”, dijo Oblitas.

“A título personal, estoy muy apenado de lo que ha pasado el Perú con todos los últimos acontecimientos. Hemos tenido que llegar a la desgracia de que han fallecido dos chicos en la plenitud de su juventud. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes para saber cómo expresarnos en esos momentos, previo a los partidos. Después vamos a tocar este caso con la importancia que tiene”, finalizó.

