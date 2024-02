A poco de su debut como director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati se encuentra evaluando a diferentes jugadores del medio local y extranjero para que sean citados, el entrenador tendrá sus primeras pruebas de juego ante Nicaragua y República Dominicana en Marzo del presente año.

Es por eso, que el estratega se encuentra dando diferentes entrevistas a medios periodísticos. En una de estas, el uruguayo encaró al periodista de Willax Televisión, Eddie Fleischman, que meses atrás había llamado cag*n al DT de la selección.

“Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cag*n. Yo no soy cag*n, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”, expresó.

A lo que el periodista contestó: “A mí me parece una decisión equivocada”. Fossati no dudó en responder. “Y bueno, perfecto, es una decisión equivocada. Pero no le voy a aceptar que es un cag*n o de alguien que arruga. Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos”, finalizó.