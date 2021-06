Conforme a los criterios de Saber más

Cuando fue anunciado como refuerzo de Sporting Cristal en el 2000, ni el más acérrimo hincha celeste podía creerlo. Jorge Ferreira da Silva, Palinha, el multicampeón con Sao Paulo, quien jugó en el “Scratch” de Carlos Alberto Parreira y fue campeón de la Copa Libertadores con Cruzeiro, rival que ganó en la final al equipo de Julinho, Soto, Bonett y Balerio, en 1997, era el nuevo futbolista rimense. Su incorporación rompió el mercado de pases en el fútbol peruano. Sin embargo, su paso fue efímero, pues en el mismo año, volvió a su país para jugar por Gama de Brasilia. Al año siguiente, Paulo Autuori lo trajo de vuelta al Perú para jugar por Alianza Lima, donde campeonó en el Apertura del 2001. Dos décadas después, desde Portugal, a sus 53 años, charló con El Comercio para analizar a la selección peruana previo al duelo ante Brasil y no dejó pasar su opinión sobre la polémica que siempre persigue a Christian Cueva.

-¿Qué concepto futbolístico tiene de la selección peruana?

Ha cambiado mucho, cada año trabaja y juega distinto, ya no juega más con miedo como otras selecciones. Antes veíamos a un Perú que se preocupaba más en jugar hacia atrás, marcar, pero ahora juega de igual a igual.

-¿A qué se debe?

Tienen más jugadores en el exterior, eso facilita cuando representan a su país con la selección. Ganan más roce internacional. Ahora la mentalidad también es ganadora, ir siempre al frente. Ya no se quedan atrás a esperar, por la experiencia de los jugadores y entrenadores, ha cambiado la mentalidad.

-Paolo Guerrero es el gran ausente en la Copa América…

Perú sentirá la falta de Paolo Guerrero. Es un jugador que nunca tendría que parar de jugar al fútbol, ya que representa un país, lo que hace dentro de la cancha, hará falta.

Palinha fue uno de los 'jales' de Alianza Lima más sonados en el 2001. Foto: Internet

La Copa América se juega pese a la pandemia…

Para nosotros es más fácil echarle la culpa a otras personas. Los problemas por el Covid-19 es con nosotros mismos. Tenemos que cuidar de nosotros para no contagiar a otras personas. Nosotros pensamos que podemos todo, que no habrá problema, pero no es así con el coronavirus, hay muchas personas que han muerto. La gente fuera de la cancha tiene que cuidarse más que al de adentro, por todo lo que está pasando. Están trayendo a Brasil jugadores, periodistas, gente a la Copa América. Se debe manejar mejor la exposición de las cosas. El presidente del Gobierno es un tonto para mí, pues hace cosas que no son posibles.

¿Se debió aplazar?

El problema es la plata, la gente está más preocupada por la plata más que la salud de la gente. Depende cómo se maneja los juegos, los equipos, periodistas, es fácil apuntar a los problemas, el tema es conseguir las soluciones. Entonces, era fácil apuntar a Colombia, Argentina, Brasil, pero debieron sentarse a arreglar las cosas y controlar la situación. Con todos los problemas que tiene Brasil, habrá aglomeración de la gente, es complicado. Todos tienen que trabajar, pero nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros y no tener más contacto con gente.

-¿Qué le faltó a Christian Cueva para triunfar en Brasil?

Cuando jugué en Cristal, me pasaron la camiseta 10, y salí a jugar después con la 14, no es por número, sino por los colores que uno viste. Uno tiene que jugar y cumplir el tiempo que sea contratado. Cueva tiene calidad, pero no supo aprovechar su momento en Sao Paulo, en Santos. Mira a Paolo Guerrero, en los equipos que jugó. Pelea todas, hasta con sus compañeros por mejorar. Ciurlizza jugó en Botagofo, fue un profesional decente, Cueva no fue un profesional decente.

-¿Se enteró del ampay de Cueva previo viaje a la Copa América?

(Risas). Llegó hasta Portugal. El mundo es pequeño a través del internet. Lo estuve mirando, el video. Hizo cosas en el momento que no se puede hacer. Si hubiese estado de vacaciones, con los amigos, es normal, pero estaba trabajando, tenía que cumplir. En la vida, hay momento para todo.

Palinha tuvo un breve paso por Sporting Cristal y utilizó la 10 en el 2000 (Archivo EC)

-¿Brasil tiene rival que le pelee la Copa América?

Está jugando a un ritmo acelerado. En Brasil, siempre aparecerá un jugador diferente a otro, a diario. Está más fuerte, más con el respaldo de los jugadores a Tite por no haber querido jugar la Copa América. El equipo está concentrado en ganar o ganar. Para los adversarios será peor enfrentar a Brasil. Perú tendrá que hacer mucho fútbol para ganar.

-Se enfrentaran dos escuelas de buen pie…

Perú tiene un equipo muy bueno, jugadores con otra mentalidad, puede hacer su juego. Será como una pelea de box, debe pelear, pero no solo defender, tienen calidad.

-¿Qué jugador peruano le llama la atención?

A mí me gusta mucho el equipo, el colectivo. Muchas veces hablamos de un jugador y malogramos su participación, por más increíble que sea. Cuando un equipo tiene un conjunto es importante. Cada uno debe cumplir su función.

-¿Qué le falta a Neymar para ser el mejor del mundo?

Creo que Neymar nunca será el mejor del mundo, muchas veces piensa en él. Es el problema. ¿Por qué Ronaldo ha ganado cinco veces? Neymar es un espectáculo, hace cosas imaginables, pero muchas veces pasa el límite de lo tiene que hacer.

El recinto donde juega de local Botafogo será el escenario donde la Selección Peruana se estrenará en la Copa América 2021.

-¿Qué recuerdos por su paso en Perú con Cristal y Alianza?

Siempre hablo con los amigos y les digo que volvería a vivir en Perú feliz. He dejado muchos amigos en Cristal, Alianza. A mí no me gustaba jugar en altura, es duro, no tengo nada contra eso, pues conocí Cusco, Arequipa, y la gente ni sabía que estaba como turista, de vacaciones, en familia. Si yo tengo que volver a vivir en Perú, lo haría tranquilo.

-¿Mantienes amistad con Julinho?

Siempre hablo con él. Está mejor que cuando estaba jugando. Ahora está bonito, está en la televisión, antes era muy feo (risas). Un gran amigo. Esa amistad nació cuando jugué contra él, la final de la Copa Libertadores con Cruzeiro ante Cristal. Pero ya sabía de Perú, de Alianza, que es un caso aparte. Jamás saldrá de mi corazón, le guardo un cariño muy grande, y siento mucho respeto por Cristal, me llevó al Perú.

-Jugó la primera final ante Cienciano, pero dejó Alianza y se perdió el título del Centeneario…

Mucha gente habló tonterías sobre eso. Yo ya no tenía más contrato con Alianza. Hablé con Alberto Masías, tenía boletos para regresar, sin contrato no iba a jugar. Por eso volví a Brasil, pero mucha gente habló tonterías que no quería jugar en altura. Yo era profesional, pero ya no tenía contrato.

-¿También guarda buenos recuerdos en Alianza?

Me gustaba jugar mucho con Alianza, ver a su hinchada, estadio lleno, era una fiesta. La gente gritando por su club. Los clásicos. Dejé buenos amigos en Perú.

Show Player

-¿Volverá algún día?

Me quedaré un mes, visitaré a los equipos, hablaré con los presidentes de clubes, veré entrenamientos. Ahora estoy trabajando con niños, y viajaré al Perú para explicar el proyecto con jugadores.

-Sigue ligado al fútbol, ¿está de agente?

El otro año lo seré. Tengo un equipo en Portugal, Brasil, Estados Unidos, vamos trabajando con clubes por jugadores. Un jugador de Alianza, Cristal o la “U”, con autorización de su club, para hablar con equipos grandes de Europa. Todo eso veré.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Gianluca Lapadula, Ben Brereton, Jaume Cuéllar y Erwin Junior nacieron en Europa, pero debido a sus raíces sudamericanas, serán parte del torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.