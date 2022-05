Paolo Guerrero se encuentra en la última etapa de su recuperación, el futbolista está en Phoenix, Estados Unidos, en un predio donde se mantiene alejado de sus seres queridos y solo se enfoca en su recuperación para poder volver a competir al alto nivel. Otro de los motivos por el cual Paolo agiliza su recuperación es para poder ayudar a la selección peruana a clasificar nuevamente a un Copa del Mundo.

En una entrevista con FIFA Plus, Paolo confirma que sigue teniendo fuerzas para volver a jugar al fútbol. “Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento… incapacitado. No sé. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo. Pasé por muchos problemas, sobre todo por esta bendita lesión”, aseveró.

Posteriormente confirmó que no se recuperó del todo bien luego de su lesión en los ligamentos. “Volví a jugar, pero debo decir la verdad: en esa etapa no tuve una buena recuperación. Volví a jugar con muy poco tiempo cuando no debía hacerlo. Todo este tiempo estuve pagando la mala recuperación y eso me alejó de estar en las canchas nuevamente. Pero eso queda en el pasado: ahora quiero estar más fuerte que antes”.

El ‘Depredador’ se explicó lo que sienten sus padres cuando lo ven en su mejor nivel. “Cuando hago goles soy el tipo más feliz del mundo. Mis papás son felices cuando me ven haciendo goles. Es una satisfacción para ellos. Estar a mi nivel me divierte, me hace feliz”.

“Pero por ahora no: ahora me estoy recuperando para volver fuerte, lo mejor posible. Para volver a jugar a mi nivel”, agregó.

También, se refirió a la posibilidad de jugar el repechaje con la selección peruana. “¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones”.

El delantero de la selección peruana se muestra seguro y afirma que su sacrificio le dará una gran recompensa en un corto o largo plazo. “Es que la vida se trata de eso. Créeme que hay momentos donde uno se puede caer. Pero hay que levantarse. Mi papá me enseñó que si te caes 10 veces, te levantas 11. Todo ser humano pasa por momentos malos. Pero ya va a venir. Este es un sacrificio muy grande. Todo sacrificio trae una recompensa. Y así tenga 1000 años de sacrificio, yo sé que la recompensa va a venir”.