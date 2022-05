Ya solo resta un poco más de un mes para que la selección peruana luche por su cupo mundialista de Qatar 2022 en el repechaje intercontinental. El 13 de junio, día del partido contra Australia o Emiratos Árabes Unidos, está bien marcado en el horizonte nacional. Y aunque Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, los dos máximos referentes de la ‘Blanquirroja’, siguen corriendo contra el tiempo, las esperanzas ya se acaban para ambos.

Paolo con 38 años encima y Jefferson con 37, ya llevan bastante tiempo alejados de las canchas. Problemas en sus rodillas le han impedido tener actividad futbolística en los últimos meses. Y todavía no hay novedades definitivas de sus recuperaciones.

La última vez que Paolo Guerrero jugó un partido oficial fue el 8 de octubre del 2021 en el ‘Clásico del Pacífico’ contra Chile por las Eliminatorias. “¿Para volver a mi nivel? Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar”, pronunció el ‘Depredador’ con la voz quebrada en la conferencia de prensa posterior al partido.

Desde entonces, han transcurrido más de 210 días en los que el máximo goleador histórico de la selección peruana ha tenido que lidiar con la incómoda incertidumbre. Guerrero ha intentado resolver los problemas con su rodilla (ligamentos) estos últimos siete meses, pero no ha tenido éxito.

De hecho, se vio en la necesidad de viajar a Alemania y, posteriormente, a Estados Unidos para tratarse su lesión. Tras ello, se preveía que llegaría a tiempo para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias en marzo, pero no ha sido así. Y sigue sin volver.

“Estoy haciendo trabajos en el campo, pero poco a poco”, fueron las últimas palabras de Guerrero sobre la evolución de su lesión hace dos meses. Si bien el ‘Depredador’ estuvo recuperándose individualmente un buen tiempo en la Videna, en los últimos días ya no ha estado asistiendo con regularidad.

A estas alturas, el caso de Paolo se ha vuelto un misterio. Aún no hay novedades de su recuperación. Lo peor es que no tiene club. En octubre del 2021, rompió su contrato con el Internacional de Porto Alegre para concentrarse únicamente en su mejora y, aunque los rumores de su vuelta a Alianza Lima los últimos meses han sido fuertes, el delantero peruano todavía no estampa ninguna firma.

El último partido de Paolo Guerrero fue 8 de octubre del 2021 en el ‘Clásico del Pacífico’ contra Chile por las Eliminatorias | Foto: Leandro Britto / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

En cuanto a su hermano futbolístico, Jefferson Farfán, la situación es similar. La ‘Foquita’ no juega desde el 28 de noviembre del 2021 en el partido de vuelta de la final nacional contra Sporting Cristal. El referente de Alianza Lima alzó el trofeo del campeonato peruano, consciente de que tenía que resolver los problemas con su rodilla que arrastra desde el 2019.

En los primeros meses del 2022, Farfán se enfocó en recuperarse por su cuenta, con entrenamientos constantes en la Videna, para estar al 100% en su vuelta a Alianza Lima y la selección peruana. Sin embargo, a inicios de abril decidió someterse a una nueva intervención quirúrgica, que lo ha alejado de las canchas hasta el día de hoy.

“Está en plena recuperación. Él estuvo con nosotros en el último día de entrenamiento previo al clásico (contra Universitario). Se siente mucho mejor y esperemos que la parte médica nos autorice a que ya pueda trabajar con nosotros, pero no puedo decir una fecha”, contó hace unas semanas Carlos Bustos.

Desde un inicio, se preveía que la ‘Foquita’ pueda volver en el partido contra César Vallejo el 14 de mayo, una semana antes del anuncio de la convocatoria de la selección peruana para el repechaje, pero es totalmente incierto. Hasta el momento, ‘Jeffrey’ no ha regresado a los entrenamientos con el cuadro blanquiazul.

En todo ese contexto han transcurrido más de 160 días sin acción oficial de Farfán. En la última semana, la ‘Foquita’ recibió en su hogar a la Selección Peruana de Futsal Down y uno de los chicos le preguntó cuándo jugará otra vez en la ‘Blanquirroja’. “Pronto ya”, fue su respuesta, aunque al igual que Guerrero, ya no asiste de forma regular a la Videna.

Jefferson Farfán no juega desde el 28 de noviembre del 2021 en el partido de vuelta de la final nacional contra Sporting Cristal. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

El comando técnico de la selección peruana es bastante reservado con estos temas. Pero es evidente que tanto Paolo como Jefferson se mantienen inactivos ya buen tiempo. El ‘Depredador’, además, está sin club. Entonces, esa situación les está pasando factura en sus intenciones de regresar a la selección nacional.

Fuentes internas de la FPF han asegurado a este Diario que ninguno de los dos cracks veteranos entrará en la lista para el repechaje intercontinental. Ambos han quedado descartados, pues ya a solo un mes del partido trascendental no hay novedades positivas de sus situaciones.

Teniendo en cuenta que ambos están inactivos y siguen concentrados en su recuperación, no hay manera de que puedan cumplir el plan de trabajo que ha establecido el comando técnico de la selección peruana de cara al partido del 13 de junio. Entonces, a Guerrero y Farfán solo les quedará alentar a sus compañeros para que logren la clasificación a Qatar 2022 y, de conseguirlo, luchar los meses posteriores para que sean considerados en la lista mundialista de Ricardo Gareca.

