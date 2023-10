Un Guerrero con nuevas armas guía el ataque de la selección peruana en las Eliminatorias. Menos apurado, más experto y consciente, igual de letal a los 39 años, y con el respaldo pleno de quienes fueron sus aliados más famosos en la Bicolor. Sus críticos resolverán todo desde la estadística: Perú no hizo goles y Paolo casi no se sintió. Sus hinchas defienden su titularato a partir de una condición: no hay otro 9 mejor que él, salvo el lesionado Lapadula.

Como sea, el delantero de LDU y goleador histórico de la selección peruana (39) juega este sábado la final de la Sudamericana ante Fortaleza de Brasil (3 p.m. hora peruana). ¿Cómo está la relación con los ex Cuatro Fantásticos, hasta hace unos años, íntimos amigos? MIRA | Oliver Sonne llegó al Perú: así fue su caluroso arribo | VIDEO Así opinan el ‘Bombardero’, el ‘Loco’ y la ‘Foquita’ sobre Paolo Guerrero, flamante finalista de la Copa Sudamericana con LDU, a quien nadie le quita el sueño de volver a jugar un Mundial por el Perú. Selección peruana: la actualidad de los que fueron 'los 4 fantásticos' PIZARRO Hace unos días, Pizarro contó que la última vez que hablaron fue en los tiempos del doping positivo de Paolo. Luego, nunca más. Claramente, algo se rompió. Queda el respeto. “Lo que viene haciendo es reconfortante y una alegría grande que pueda competir y estar en estas instancias de un campeonato tan importante. Es importante que esté jugando, anotando y sobre todo para los peruanos que él llegue en buenas condiciones a la selección. Me alegra mucho que le esté yendo muy bien. Después de que tuvo el problema de la rodilla pensé que le iba a ser complicado volver al campo”, declaró recientemente el histórico ‘14′ desde Alemania. FARFAN Un “Ay mi madre” a través de Instagram reflejó la emoción de Jefferson Farfán luego de ver el doblete del ‘Depredador’ en las semifinales de la Copa Sudamericana. Hace un par de meses, a propósito de la ausencia de Gianluca Lapadula para el inicio de las Eliminatorias, se refirió a la jerarquía de su ‘compadre’ y dejó claro que no está para una participación secundaria. “Paolo está para jugar 180 minutos. Él es un jugador de nivel mundial. Hay que respetarlo un poco más y no pensar que solo puede jugar 15 minutos. Él siempre está de la mejor manera, por algo no está 20 años en el extranjero”, dijo a inicios de agosto, a su estilo. VARGAS Quizá ya no son los mismos amigos de la época de Markarián. El mismo grado de aprecio siente Juan Manuel, el ‘Loco’ Vargas, quien habló sobre Guerrero y su presente en la previa de la nueva jornada doble de Eliminatorias. “Paolo siempre ha tenido sus objetivos claros y para que se siga manteniendo afuera es porque siempre ha sido un buen profesional. Creo que ahorita le da presencia a la selección porque es muy respetado, le va a aportar mucho con la edad que pueda tener. Veo que el hombre todavía sigue fuerte, solamente tienen que tener su oportunidad y que lo ayuden”, declaró para PlayZonTV en una de sus últimas entrevistas.