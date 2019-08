Pedro Gallese: “Perú está para seguir creciendo, no tenemos techo” | ENTREVISTA

Alto, delgado, de peinado particular y con una amabilidad desbordante. Llevaba puesto un buzo guinda de marca Adidas que lo protegía del fuerte frío que azota la capital. Su presencia encaja perfectamente con el talante de un arquero de selección que no deja de hacer historia. A Pedro Gallese todo lo soñado le ha sucedido en un abrir y cerrar de ojos. En un año disputó una histórica Copa del Mundo y una épica final de Copa América. De la mano de El Comercio recorrió por esos pasajes que lo han marcado para toda la vida. "Creo que para llegar al Mundial sufrimos bastante. Fue duro para nosotros la eliminatoria. No te digo que no fue duro llegar a la final de una Copa América, pero las eliminatorias fueron una etapa que uno nunca va a olvidar", reconoció el '1' nacional.

1. ¿Cuántas veces has visto la final de la Copa América?



Habrán sido unas cinco veces por lo menos.

2. ¿Con qué sensación te quedas cada vez que visualizas esas imágenes?



Cada vez que las he visto pienso que podía hacer algo más, que pudimos hacer algo más y que pudimos cumplir el sueño que queríamos que era el de salir campeones. Pero a la vez sentí que lo habíamos dado todo y que al frente teníamos a un gran rival como es Brasil.



Pedro Gallese, de 29 años, es el arquero indiscutible de la selección peruana. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

3. ¿Cómo hicieron ustedes para mentalizarse en que podían sacar adelante la final?

​

Entre nosotros dijimos un objetivo que lo queríamos cumplir. Si bien no comenzamos la Copa América como hubiéramos querido con triunfos o con, como decir, victorias tranquilas contra equipos que sobre el papel eran fáciles pero se nos complicaron. Creo que en el camino fuimos creciendo como grupo, como equipo y llegamos a una final donde Brasil era favorito, pero se sentía que podíamos hacerle daño. Pienso que en la final ellos no se sintieron tan cómodos como por ahí se creía que iba a pasar.

4. Dices que existieron rivales que sobre el papel eran fáciles. ¿Entonces ustedes llegaron al partido contra Venezuela pensando que era un contrincante sencillo?



No fácil porque Venezuela va creciendo año a año igual como nosotros. Sentíamos que era un equipo al que teníamos que ganarle, al que teníamos que apuntar para pasar a la siguiente fase. Empatamos pero nos quedamos con la sensación que podíamos haber dado más. Después nos enfrentamos a un Bolivia que en el papel también se le podía ganar. Nosotros dijimos que queríamos ganarle. Se nos complicó pero al final lo resolvimos.

5. ¿Por qué crees que se dieron estas complicaciones?



Porque al frente siempre hay una selección que juega. Están los mejores de su país tanto en Venezuela como en Bolivia y como en Brasil. Siempre va a ser difícil jugar contra una selección y más cuando está creciendo como Venezuela. Nosotros supimos resolver esas situaciones.



6. A manera personal, ¿la final de la Copa América fue una revancha?



No tanto como revancha, porque si bien hubo el accidente que tuve contra Brasil en la fase de grupos, supe en ese mismo partido salir adelante tapando un penal y algunas situaciones de gol. Creo que no me levanté en el siguiente partido, sino en ese mismo momento.



Pedro Gallese asegura que no quedó conforme con el subcampeonato de América, pero sí tranquilo. (Foto: AFP / Video: Renzo Galiano - El Comercio)

7. Después de aquel accidente que derivó en el 2-0 contra Brasil, ¿cómo hace un portero para olvidarse de un suceso difícil y reinsertaste rápidamente al presente a tal punto de crecer en fases definitivas?



Con lo que me pasó creo que el futbolista está preparado para recibir críticas y elogios. A mí me tocó esa situación, un accidente. Supe manejarlo y solamente pensé en levantarme para ayudar a mi equipo y para que vuelvan a hablar bien de mí y no por mí, sino por la familia, mis hijos, mi esposa, mi madre que fueron a apoyarme a Brasil. Ellos fueron los que más sufrían por los malos comentarios que uno recibía.



8. Y esos malos comentarios se propalaron hasta en tus redes sociales. ¿Cómo tomaste esa situación?



Uno está preparado para todo eso. Uno tiene que saber llevar eso. Toda tu carrera no van a ser elogios. Siempre va a haber un momento en que te señalan y critican. Me pasó a mí y a millones de deportistas. Como profesional uno tiene que asumir y levantar cabeza.

9. ¿Qué sentimientos afloraron en ti en el instante en que culminó la Copa América?



Yo creo es que el comienzo, no es el final. Nuestra selección está creciendo. Ya lo demostró yendo a un mundial, compitiendo en una eliminatoria que es bastante dura. No pasamos a la siguiente fase, pero me parece que dejamos un buen papel. Fuimos a una Copa América donde al principio nos acomodamos y terminamos peleando una final contra Brasil. Perú está para seguir creciendo, no tenemos techo. Tenemos que seguir por ese camino. Ahora a afrontar las eliminatorias que vienen.

10. A nivel de equipo, ¿quedaron conformes con el subcampeonato?



No estamos conformes, pero sí estamos tranquilos por lo que hicimos en la Copa América. Nosotros estamos con la mentalidad de que pudimos dar más; queremos dar más. Ahora se nos viene una nueva Copa América para seguir poniendo el nombre del Perú en alto. Se vienen también unas eliminatorias mucho más duras, porque ya no están viendo a Perú como el patito feo. Ahora nos están viendo como un rival que está creciendo y que quiere más. Y seguro se nos hará más complicado.

Pedro Gallese se refirió a los audios acerca de una presunta indisciplina de André Carrillo. (Foto: AP / Video: Renzo Galiano - El Comercio)

11. ¿Qué es lo que más valoras del grupo conformado en la selección?



La unión. Todos queremos ser titulares y al que no le toca siempre está apoyando al compañero. No hay envidia, no hay celo. Todos queremos un triunfo para el país.

12. Durante la Copa América se difundió un audio que involucraba a un integrante de la selección peruana en actos indisciplinarios. ¿Crees que ese suceso quebró un poco al grupo?



Sobre los supuestos audios que salieron en contra de André (Carrillo), para ser directos, a nosotros nos causó gracia. Ni siquiera nos molestamos, ni siquiera rompió una relación que es muy buena en la selección. Simplemente fue que de lo tenso que estábamos nos terminó causando gracia. Nosotros sabíamos que la unión que tenemos era fundamental para que el equipo se levante.



13. ¿Cómo te preparaste mentalmente para llegar hasta la final?



Después de haber clasificado sabíamos que el que perdía se iba para su casa. Entonces uno se prepara dejando la mente en cero, solamente pensar en el partido y en sacarlo adelante. Uno tiene que concentrarse para no fallar. El más mínimo error que uno tenga o es un gol o una posibilidad de gol. En mi caso traté de estar 100% concentrado. Pasó con Uruguay, con Chile y tocó la final. Lastimosamente no ganamos, pero hicimos un gran papel.



14. Durante el partido contra Uruguay, por los cuartos de final, fuiste el mejor, a tal punto de atajarle un penal a Luis Suárez. Cuando Perú accede a semifinales todos celebraron, pero tú te le acercaste a comunicarle algo y a consolarlo. ¿Exactamente qué le dijiste?



Después de la alegría que sentimos para alcanzar la siguiente fase, me acerqué a él para tratar de consolarlo. Sabía lo que estaba sintiendo él, porque yo había sentido eso. No pasé por lo que es dejar a mi país fuera de la Copa América, pero sentía que lo que le sucedió lo viví contra Brasil en la fase de grupos. Lo único que se me vino a la mente fue decirle que es un ganador, un gran profesional. Que esto solamente iba a ser una piedra en su gran carrera; que siga para adelante y que piense en su familia.

Pedro Gallese cuenta qué le dijo a Luis Suárez tras el penal atajado en los cuartos de final de la Copa América. (Foto: Daniel Apuy / Video: Renzo Galiano - El Comercio)

15. Un gesto realmente noble, Pedro. Y más aún en un escenario donde todo era júbilo y algarabía...



En mi corta carrera siempre trato de dejar una buena imagen, de que los rivales con los que me enfrento no hablen mal de mí y siempre dejar algo así tipo que "Pedro es un gran rival al que es difícil hacerle goles, pero al que enfrentarlo da gusto".

16. En ese mismo partido, durante la ronda de penales, Guerrero te besa la cabeza tras atajar el tiro de Suárez. Aquel momento se volvió en una fotografía viral. ¿Aquello ejemplifica el cariño que hay en la interna?



Paolo me abrazó y me besó porque de seguro él pasó por eso. De repente le tocó fallar en algún momento de su carrera. Quizás le dio gusto que yo haga una buena actuación, que ayude al equipo y a la vez estaba feliz que estemos en una semifinal. Esa era la alegría que transmitía en ese abrazo y en ese beso.

17. ¿Qué es Paolo Guerrero para ti?



Paolo es un líder en el equipo. Es la imagen que todos pretendemos dar en la selección. Es el que empuja, el que mete garra y, como se dice en el modo criollo, huevos. Es el que demuestra fútbol y ese es el fútbol que queremos mostrar en cada eliminatoria y Copa América.



Pedro Gallese considera a Paolo Guerrero como el líder de la selección peruana. (Foto: Daniel Apuy / Video: Renzo Galiano - El Comercio)

18. ¿Qué les dijo Ricardo Gareca una vez que arribaron a Lima para unirse a sus respectivos clubes?



Que tomemos esta Copa América con calma. Como te digo, este es un comienzo, no un final. Tenemos que seguir por este camino. No tenemos techo. Tenemos que seguir entrenando y esforzándonos.

19. ¿Cómo es Ricardo Gareca dentro del vestuario?



Es un técnico tranquilo que te deja opinar. Es bastante liberal en el tema en el que alguno quiera hablar dentro del campo. Uno opina, pero al final él tiene la decisión.

20. ¿Qué es para ti Ricardo Gareca?



Ricardo es el técnico que llegó al Perú con un objetivo y que está cambiando el fútbol peruano.



Pedro Gallese dialogando con Ricardo Gareca en los entrenamientos de la selección peruana. (Foto: Agencias)

21. ¿Imaginaste que de golpe ibas a ser arquero mundialista y finalista de una Copa América?



Lo soñé, lo trabajé y después de haber pasado toda esa experiencia, estoy tranquilo con todo lo que he dado.

22. ¿Consideras que eres parte de la historia del fútbol peruano?



Todavía tengo 29 años. Siento que puedo dar más y que tengo que aprender mucho más. También tengo que corregir muchos errores y corrigiéndolos creo que me meteré poco a poco en la gente y en la historia peruana.



23. ¿A qué errores te refieres?



Viendo con los técnicos, los arqueros que están en Europa tienen otra forma de pararse; quiero copiar su forma. Por ahí tener calma, manejar tiempo. Son muchas cosas que uno va aprendiendo. Hay que pulir lo bueno que uno siempre tiene.

24. Durante el desarrollo de la Copa América retornó, tras más de tres años, Carlos Zambrano. ¿Cómo fue aquel momento del recibimiento?



Carlos es un gran central. Siempre lo ha demostrado. Me parece que la prensa fue bastante dura con él, pero ha demostrado una fortaleza que uno esperaba y necesitaba. Tanto Carlos como los otros centrales están muy preparados para defender el arco peruano. Le tocó a él con Abram. También están Araujo, Callens y en su momento Ramos y Rodríguez. Tenemos grandes centrales. Será bastante dura la pelea por el titularato en las eliminatorias que vienen.



Pedro Gallese destacando la fortaleza de Carlos Zambrano y el profesionalismo de los demás zagueros. (Foto: AFP / Video: Renzo Galiano - El Comercio)

25. Cuéntame cómo manejan ustedes la información de la prensa. ¿Le dan interés?



De mi parte, cuando estoy dentro de una competencia, no leo prensa porque a veces hay medios que informan bien y hay otros que en vez de informar, quizás no es su intención, dejan mal al jugador o tratan de no ser constructivos, sino destructivos. Y la gente lee y consume eso.

26. ¿Te sorprendió la cantidad de peruanos que apoyaron al equipo en la Copa América?



La verdad que recibir el apoyo de la gente siempre es lindo. El hincha peruano siempre está con nosotros, nos apoya en las buenas y en las malas. Por ellos también debemos dar una buena imagen.

27. Días después de que concluyó la Copa América, Christian Cueva salió en las noticias tras acudir a una fiesta. ¿Crees que se equivocó?



Christian es un gran jugador. Para mí se confundió en algunos actos que tuvo. Estaba en sus vacaciones pero se confundió o se le pasó un poco la mano. Pero no deja de ser un gran jugador para el equipo. Ha dado mucho por la selección y uno tiene que agradecer lo que siempre da por el Perú.

28. Se aproximan unos nuevos amistosos. ¿Crees que se debería mantener el equipo base o probar con otros jugadores?



Siempre vamos a querer que el mismo grupo esté, pero eso ya es decisión de Ricardo. Nosotros no somos quien para decidir quién debe estar. Dependerá de él si tiene algunas variantes. Nosotros queremos lo mejor para el país. Si nos toca recibir nuevos nombres en la selección, les daremos la bienvenida.



Pedro Gallese clasificó a una Copa del Mundo con Perú y disputó la final de una Copa América. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

29. Han culminado los Juegos Panamericanos en donde tu compañero y amigo Carlos Cáceda atajó para la selección Sub-23. Si bien el equipo no pasó de ronda, él fue el punto más alto. ¿Qué opinión te merece su actuación?



Lo de Carlos ha pasado muy desapercibido. Él ha tenido una muy buena actuación con la selección Sub-23. Si hubiese pasado a la siguiente fase, de repente se estaría hablando de él. Si bien recibió goles, creo que en todos los partidos fue muy regular. Salvó muchas jugadas de gol y atajó penales. Sin embargo esa es la ley del arquero: si te hacen goles, no importa lo que hagas en los 90' minutos. Sé que está tranquilo y que sigue entrenando para ser llamado a la selección.

30. ¿Te quedas con ser mundialista o ser finalista de una Copa América?



Es una pregunta bastante difícil. Ambas son (experiencias) muy lindas, pero creo que para llegar al Mundial sufrimos bastante. Fue duro para nosotros la eliminatoria. No te digo que no fue duro llegar a la final de una Copa América, pero las eliminatorias fueron una etapa que uno nunca va a olvidar.



31. ¿De aquí a cinco años quién podría ser un buen prospecto para cuidar el arco de la selección peruana?



A ver, de aquí a cinco años y con 34 años, Pedro Gallese (risas).



32. Pero pensando en un sucesor, ¿a quién ves con buenos ojos?

Ahora que estoy entrenando con Ítalo Espinoza en Alianza Lima, a él lo veo como un arquero con cosas muy buenas. Está para aprender mucho más. Creo que él necesitaría una oportunidad. Va a ser un gran arquero y va a aportar bastante en la selección.

33. ¿Quién es Pedro Gallese?



Pedro Gallese es arquero de selección, que entra al campo y trata de ser un portero bastante sobrio, tranquilo, que no hace cosas de más. Fuera del campo es una persona divertida, alegre y que le gusta bastante estar con sus amigos, escuchar música.