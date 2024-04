Debajo de la montaña de tuits actualizados en tiempo real con estadísticas, conclusiones y arengas para la Sub 20 femenina, oculto entre las ecuaciones y matemáticas que los hinchas hemos vuelto a hacer para pensar en una clasificación, un video perdido revela el que quizá podría ser el gran secreto de este equipo dirigido por la brasileña Jaqueline Ucella. Esta selección que llegó al Hexagonal Final con autoridad, tras anotar 6 goles y sumar 5 puntos. Este grupo solidario, que no parece peruano por su solidez defensiva, el proyecto de casi 3 años atrás que lo sostiene y la modernidad con que encara su formación: tres de sus titulares llegaron gracias a un trabajo minucioso del área de scouting de la FPF. Un Perú que se fue en el mismo anonimato con que -por ejemplo- la Sub 17 partió una madrugada y llegó al mundial Corea 2007 o la Sub 15 que viajó en clase económica y consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, ambos dirigidos por Jota Jota Oré.

MIRA: Con Lucía Arcos, Mía León, Birka Ruiz y Valerie Gherson: Las armas de Perú para soñar con un buen debut ante Colombia y pensar en el Mundial Ellas, las chicas futbolistas, se manejan a partir de una frase mantra arenga que fue contada por la capitana, Mía León, en un video inédito que, desde hoy, se hará viral. -Les aconsejo a todas que los sueños sí se cumplen. Y como decimos nosotras, ¡Juntas hasta el final” ¡Juntas a la guerra!. La arquera Lucía Arcos y la mediocampista Mía León nos cuentan cómo están y sienten al pertenecer a la @SeleccionPeru .



Ambas futbolistas juegan en el país de España. pic.twitter.com/fanIjhYXyZ — 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗳𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 (@FutbolFeminoPT) April 23, 2024 Es medianoche. Perú ha perdido 1-0 con Colombia tras una mano penal de Sashenka Porras que no vio la jueza boliviana pero sí el VAR y, pese a la derrota, deja esta inmensa conclusión: este equipo de señoritas que apenas han terminado el colegio, más que estudiar la Historia del Perú quieren reescribirla. *** Juega 4-1-4-1, transpira sacrificio y tiene una crack por línea: Lucía Arcos en portería, que ataja con serenidad propia de guardaespaldas de presidente, Melanie Frida Mondaca, que carga con el pesado número 10 blanquirroja que fue de tantos monstruos y ahí va, a la altura, y Birka Ruiz, nuestra wing, nuestro sello de fábrica ante el mundo. Esta noche de martes no hizo un buen partido pero cómo corrió, cuán disciplinada desde lo táctico fue. Ninguna derrota se celebra pero esta no es una puñalada. Ese es Perú y así va a pelear su clasificación al mundial de agosto en Colombia, donde irán cuatro entre seis selecciones. ¿Es posible, tras esta primera derrota? Sin duda. ¿Está en condiciones de sumar, cuando menos 4 puntos y soñar con el histórico boleto mundialista? Definitivamente. En esta categoría, la puerta entre el amateur y la profesional, el talento empieza a ser equilibrado por el estado atlético y la selección peruana es un mix de ambos. Lo que quizá no tiene en talla -promedio 1.69m, según data de Conmebol-, se equipara con este generoso despliegue de las once titulares, que después de lo visto esta noche, podrían correr tres días seguidos. Falta completar la tarea en el arco contrario y allí va la deuda. Pero el trajín está y ese es el gran argumento de este equipo peruano. Correr, le decimos en el fútbol. Defender, deberíamos llamarle. Porque lo que están haciendo estas muchachas es eso, defendernos. O como dice Mía León, la 5, la capitana, el corazón: Juntas, a cualquier guerra.