Gianluca Lapadula corre como si no hubiera un mañana. No le importa terminar exhausto en Lima, en la altura de Quito o en Goiás. Él sigue corriendo. Ya sea para desmarcarse o apretar la salida rival. Porque quizá es lo único que nadie iba a reprocharle cuando llegó a la selección peruana para reemplazar a Paolo Guerrero con 31 años y pasaporte italiano. Pero también le agregó lo que se le exige al ‘9’ (goles) y -¿por qué no?- al ’10′ (asistencias). De hecho, con dos festejos y un pase gol, el ítalo-peruano ya superó los registros del ‘Depredador’ y Claudio Pizarro, nuestros últimos delanteros importantes, en sus primeras copas América.

¡Mira el 2-1 de Perú 🇵🇪 contra Paraguay 🇵🇾 a través de Lapadula!



La #CopaAmericaDIRECTV 🏆 la vives en DIRECTV Sports y @DIRECTVGO. pic.twitter.com/cG90o8Nshp — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 2, 2021

“ Nunca pasará (sobre reemplazar a Paolo). Yo quiero agradecerle por dejarme su camiseta. Él es un jugador histórico ”, dijo el ‘Bambino’ tras el pase a semifinales consumado. Lapadula le pidió a Guerrero la ‘9’ antes del inicio del campeonato continental y se la está cuidando como oro.

Lapadula es el hombre del momento en la Copa América, incluso al nivel de Neymar y Lionel Messi. Los tres son Trending Topic cuando juegan. El delantero de la ‘Bicolor’ lleva dos tantos y un pase gol en el torneo y fue elegido Man of the match en dos partidos: en el empate 2-2 ante Ecuador y en la victoria por penales frente a Paraguay . Su rendimiento no borrará lo hecho por Guerrero, pero sí demuestra que es el ‘9’ que tanto estábamos esperando después del Mundial Rusia 2018.

Los números de Gianluca en su primera Copa América mejoran el conseguido por los últimos dos delanteros capitanes que tuvo la selección peruana: el propio Paolo y Claudio Pizarro. El ‘Depredador’ solo marcó un gol en cuatro partidos de su estreno en el torneo continental, mientras que el ‘Bombardero’ no registró ningún tanto.

Los integrantes de la selección peruana se divirtieron al ritmo de Armonía 10 tras clasificar a semifinales de la Copa América 2021.

JUGADOR EDAD AÑO DE DEBUT EN

COPA AMÉRICA PJ G/A Gianluca Lapadula 31 2021 - Brasil 5 2/1 Paolo Guerrero 23 2007 - Venezuela 4 1/0 Claudio Pizarro 20 1999 - Paraguay 4 0/0

2007: inicio del idilio entre Paolo Guerrero y la Copa América

Tenía 20 años cuando debutó y anotó su primer gol en la selección peruana. Y 23 cuando disputó su primera Copa América, en Venezuela . En ese entonces afrontaba su primera temporada con el Hamburgo de Alemania luego de dejar el Bayern Múnich por falta de oportunidades.

Pese a llegar del gigante alemán, aún no gozaba de los minutos deseados. En el año de torneo, solo jugó 115 minutos en seis partidos de los 990 disputados por el club (11 encuentros) en la Bundesliga. Eso sí, marcó tres goles y todos sirvieron para sumar puntos: 1-0 vs. Borussia Monchengladbach, 2-2 vs. Mainz 05 y 2-1 vs. Bayern Múnich.

Paolo Guerrero celebrando su primer tanto en la Copa América.

En el país caribeño, Paolo arrancó bien. Marcó en el debut ante Uruguay (victoria por 3-0) y estuvo presente en los tres partidos restantes: caída 2-0 ante los locales y empate 2-2 frente a Bolivia por la fase de grupos, y derrota 4-0 contra Argentina en cuartos de final. Hizo dupla en ataque con Claudio Pizarro, que anotó dos tantos (doblete ante los bolivianos).

Claudio y una mala relación con la Copa América

Para Claudio Pizarro, 1999 es uno de los mejores años de su carrera. En esos 365 días, el peruano dejó Alianza Lima tras marcar 18 goles en 22 partidos, se fue a Alemania para construir su leyenda y debutó en la selección peruana . El 10 de febrero jugó en un amistoso ante Ecuador, aunque el final no fue el esperado: derrota por 2-1. Una semana después, en un encuentro entre ambas selecciones, volvió a comandar el ataque de la ‘Bicolor’ y marcó su primer tanto con 20 años.

Pasada la fiebre de los amistosos, el técnico Juan Carlos Oblitas decidió llevarlo a la Copa América Paraguay 1999. Pizarro acompañó en el ataque a Roberto Holsen, Flavio Maestri, André Mendoza e Ysrael Zúñiga . Él era el menor de todos.

El 29 de junio de 1999, Claudio debutó oficialmente en la selección en un recordado triunfo por 3-2 ante Japón en la Copa América . El ‘Bombardero de los Andes’, quien aún no imaginaba que se convertiría en el goleador histórico de la Bundesliga, iniciaba así su historia de amor (y odio) con la ‘Bicolor’.

En el torneo, ‘Pizza’ disputó 247 minutos en cuatro partidos y no pudo marcar ningún gol . La selección, por su parte, llegó hasta cuando de final, donde fue eliminado por México por penales (4-2) tras el empate 3-3 en el tiempo reglamentario. El entonces delantero de Alianza ingresó a los 79′ por Flavio Maestri, pero no fue elegido para disparar desde los doce pasos.

Claudio Pizarro nunca tuvo una buena relación con la Copa América. Jugó cuatro ediciones y solo marcó cuatro goles en 14 partidos. Paolo Guerrero, por su parte, es el quinto máximo goleador histórico del certamen (14 goles en 25 partidos) y el único de ese top5 que está vigente. Ambos disputaron su primera Copa con 20 y 23 años, respectivamente. Gianluca Lapadula, con 31 cumpleaños celebrados, seguramente no jugará otras dos ediciones más de Copa, pero desde ya está dejando sus buenos registros .

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

A poco del Perú vs. Paraguay, por los cuartos de final de la Copa América, aquí todas las cifras sobre los jugadores de la blanquirroja que suman mayor cantidad de minutos en este certamen internacional.