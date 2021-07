Perú vs. Brasil jugarán este 5 de julio por el pase a la final de la Copa América 2021. El conjunto liderado por Ricardo Gareca tendrá como objetivo entrar a la instancia decisiva del certamen tras derrotar a Paraguay esta noche en Brasil. Sigue todos los detalles para ver en directo este partidazo que promete ser uno de los más vistos en el mes de julio. ¿Cuál es el día, hora y canal del cotejo? Averígualo vía El Comercio.

A qué hora juega Perú vs. Brasil

El duelo entre Perú vs. Brasil se llevará acabo a las 18:00 horas (horario local) desde el Estadio Olímpico Nilton Santos.

En qué canal ver Perú vs. Brasil

América TV será la el canal nacional que transmita el Perú vs. Brasil . Sin embargo, Directv Sports emitirá el partidazo a nivel internacional, puesto que tiene todos los derechos respecto a eventos deportivos en el mundo.

Día del partido de Perú vs. Brasil

Perú vs. Brasil se enfrentarán el próximo lunes 5 de julio. Cabe precisar que el seleccionado patrio ya se encuentra en el localidad brasileña, para realizar los entrenamientos previos antes del inicio del partido.

Dónde ver Perú vs. Brasil

El duelo entre la selección peruana y su similar de Brasil se podrá ver EN VIVO a través de América TV y DirecTV Sports. Si te encuentras en tierras brasileñas, los canales a disposición son ESPN y Fox Sports Brasil. Asimismo, El Comercio te llevará al detalle el minuto a minuto del encuentro.

Cómo ver Perú - Brasil en vivo

Perú vs. Brasil será uno de los partidos más atractivos a nivel nacional. Por ello, el partido será transmitido por América TV y América TV GO por señal abierta en todo el territorio peruano. No obstante, Directv Sports será quien emita el cotejo a nivel internacional. Revisa los links para que no te pierdas el evento deportivo.