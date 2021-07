Las críticas apuntan a Roberto Tobar por el trato hacia los jugadores y el posible penal de Thiago Silva por una mano en la línea del área que el chileno no vio y que el VAR tampoco se atrevió a avisar en el Perú vs. Brasil por las semifinales de la Copa América 2021. Pero no es el primer mal arbitraje cuestionado en este torneo.

La queja es general y Renato Tapia recordó que el réferi fue designado un día antes del partido. En un torneo de alta competencia, la noche del domingo aún no se conocía al réferi del Perú vs. Brasil. Recién por la noche la Conmebol hizo oficial la designación de Roberto Tobar.

“Que nos asignen un árbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo”, publicó Tapia en sus redes sociales. En ese sentido también se expresaron Pedro Gallese, Ricardo Gareca y hasta Neymar, quien calificó de “arrogante” a Roberto Tobar.

La comisión cuestionada

Pero, cómo se maneja el sistema de designación de árbitros. Esto parte de la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que preside Wilson Seneme, un ex árbitro brasileño que ha recibido una serie de críticas por el rendimiento de sus réferis.

En la Copa América 2019, la Asociación de Fútbol Argentino pidió la salida de Wilson Seneme del cargo luego del partido de semifinales entre Brasil y Argentina en la que el VAR no sancionó un par de penales para los albicelestes.

Seneme fue elegido como presidente de la Comisión de Árbitros de Conmebol en agosto del 2016. Ya estaba retirado del arbitraje, pero era instructor de la FIFA y pertenecía a dicha comisión desde el 2014. Entró en reemplazo de Carlos Alarcón Ríos.

En el 2019, Argentina se quejó de los arbitrajes del venezolano Roddy Zambrano en el partido ante Brasil y del paraguayo Mario Diaz de Vivar en el duelo ante Chile. También, mostraron su extrañeza del cambio de réferi para la final entre Perú-Brasil. En un inicio iba a ser Néstor Pitana y finalmente se designó al chileno Roberto Tobar, quien tuvo una discreta actuación.

Roberto Tobar también dirigió el Perú-Brasil de ese lunes con un arbitraje cuestionado por sus tratos -se quejaron Pedro Gallese, Renato Tapia y el mismo Neymar-, además del posible penal no cobrado.

Partido Árbitros Brasil 4-0 Perú Árbitro: Patricio Lostau - Argentina

VAR: Mauro Vigliano - Argentina Colombia 0-2 Perú Árbitro: Esteban Ostojich - Uruguay

VAR: Andres Cunha - Uruguay Ecuador 2-2 Perú Árbitro: Jesús Gil Manzano - España

VAR: Ricardo de Burgos - España Venezuela 0-1 Perú Árbitro: Patricio Loustau - Argentina

VAR: Derlis López - Paraguay Perú 3-3 Paraguay Árbitro: Esteban Ostojich - Uruguay

VAR: Mauro Vigliano - Argentina Brasil 1-0 Perú Árbitro: Roberto Tobar - Chile

VAR: Derlis López - Paraguay

Cuestionamientos

Pero no es la primera vez que el arbitraje es cuestionado en esta Copa América ni en las Eliminatorias. De hecho, Néstor Pitana fue ‘puesto en la congeladora’ en el torneo continental luego del arbitraje del partido entre Brasil y Colombia, donde convalidó un tanto local luego de que el balón le pegara a él. Según reglamento, debió parar la jugada y poner balón a tierra, sin embargo, dejo seguir la jugada y esta terminó en gol.

El supuesto penal no cobrado a Perú por la mano de Thiago Silva hizo que desde Chile se recuerde la jugada que Patricio Loustau no vio en área de Brasil en el partido de cuartos de final . El VAR tampoco intervino, como en el Perú-Brasil.

“En estos partidos se necesita un árbitro que tenga los pantalones, uno que sea justo y no que quiera ser el payasito del encuentro”, expresó Arturo Vidal, totalmente ofuscado por el arbitraje y la eliminación.

Mirando un poco hacia atrás, en las Eliminatorias también se vivió un hecho por la cual la Conmebol tuvo que emitir un comunicado aceptando los errores de los árbitros. Nicolás Gallo (central) y Miguel Roldán (VAR) fueron suspendidos luego de su trabajo en el partido entre Uruguay-Paraguay.

Gallo anuló un gol de Uruguay por un supuesto off side. Sin embargo, el jugador que estaba adelantado no participó en la jugada y fue otro quien marcó. Esto tampoco fue visto desde la sala del VAR donde estaba Roldán.

“Las actuaciones del Sr. Nicolás Gallo, Árbitro VAR y el Sr. Miguel Roldán, Árbitro Asistente designados para el partido, han sido analizados técnicamente por esta Comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido”, señaló Conmebol en su comunicado.

Así, con los arbitrajes tan cuestionados, quizás sea el momento de dar un giro en la Comisión de Árbitros de la Conmebol para intentar mejorar este sistema que afecta a todas las selecciones.

MÁS EN DT