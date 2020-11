En las últimas semanas se habló mucho de la convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana para esta fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. El delantero ítalo-peruano podría hacer su debut con la Blanquirroja ante Chile. A horas del ‘Clásico del Pacífico’, hay mucha expectativa por conocer la alineación que mandará Ricardo Gareca al Estadio Nacional de Santiago.

Talía Azcárate, periodista deportiva de DirecTV Sports, habló sobre la presencia de Lapadula en la Blanquirroja y lo que podría generar su presencia en la selección peruana. Además, no cree que esto pueda afectar a Raúl Ruidíaz.

“Creo que Ruidíaz siempre se va a sentir presionado porque la posición de ‘9’ está directamente relaciona al gol. Por ahí podría sacar el ejemplo de Giroud de Francia, quien es un ‘9’ que no hizo gol pero hizo trabajo táctico en el Mundial. Lapadula está ahí para pelearle el puesto. Uno se pone a pensar, no está Guerrero ni Farfán, está Ruidíaz y si no se gana el puesto ahora, las oportunidades serán menos cuando estén los habituales”, comentó.

“Con Raúl Ruidíaz no está en discusión la calidad de jugador y el tema es el nivel que siempre muestra en clubes es por lo que siempre está en las convocatorias de Gareca, el detalle es que necesita ese gol de confianza para descomprimir toda esa carga que él puede sentir y que no se le ha dado con la selección”, agregó.

Finalmente, Azcárate se animó a hablar sobre la posibilidad de que Gareca ponga en el ataque contra Chile a Ruidíaz con Lapadula.

“Uno se imagina que en esos días de entrenamientos va a ser increíble lo que va a pasar para ganar el puesto entre Raúl y él. Si hablamos de meritocracia podemos hablar que Raúl va arrancar porque yo no dudo de su capacidad pero lamentablemente no se le ha dado con la selección y por ahí podría, quizás, arrancar con Lapadula. Pero el tema emocional y psicológico juega un rol clave. Diría que es 50% trabajo y 50% talento, confianza y trabajo”, finalizó Talía Azcárate.

